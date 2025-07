Cà Mau: Gắn thiết bị kích sóng điện thoại trên tàu cá, bị xử phạt

Ngày 30.7, tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã phối hợp Trung tâm tần số vô tuyến điện Khu vực IV và Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh này xử phạt một ngư dân sử dụng thiết bị kích sóng điện thoại trái phép.

Thiết bị kích sóng điện thoại ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Cụ thể, trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một thiết bị kích sóng điện thoại được lắp đặt trên tàu cá mang số hiệu CM-92255 TS, do ông N.T.B. (ở xã Sông Đốc, Cà Mau) làm chủ.

Tại thời điểm làm việc, ông B. thừa nhận đã đặt mua thiết bị này qua mạng, với giá khoảng 2,5 triệu đồng và lắp trên tàu nhằm cải thiện chất lượng sóng điện thoại khi ra khơi đánh bắt thủy sản.

Theo cơ quan chức năng, thiết bị ông B. sử dụng là thiết bị vô tuyến điện, có công suất phát nhỏ hơn hoặc bằng 15W, nhưng không có giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo quy định pháp luật. Hành vi này đã bị lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính.

Đáng chú ý, việc sử dụng thiết bị kích sóng dù có thể giúp cải thiện liên lạc trong khu vực sóng yếu nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể gây nhiễu loạn tần số, ảnh hưởng đến hoạt động thông tin liên lạc của các tổ chức, cá nhân xung quanh. Người dân không nên vì tiện lợi cá nhân mà vi phạm pháp luật, đặc biệt trong bối cảnh ngày càng có nhiều thiết bị phát sóng trôi nổi, dễ mua nhưng khó kiểm soát về chất lượng cũng như độ an toàn tần số.

Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo, trong trường hợp điện thoại không thể liên lạc do vùng phủ sóng yếu, người dân cần liên hệ với các nhà mạng qua số điện thoại hotline để được hỗ trợ kỹ thuật. Việc tự ý mua và sử dụng thiết bị kích sóng điện thoại không chỉ là vi phạm hành chính, mà còn có thể ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hệ thống thông tin vô tuyến điện quốc gia.