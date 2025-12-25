Cà Mau: Dựng 'kịch bản' vay tiền, lừa đảo chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng

Ngày 25.12, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau, đơn vị này vừa khởi tố, bắt tạm giam bị can Huỳnh Tấn Lợi (49 tuổi, ngụ Tân Điền A, xã Tạ An Khương, Cà Mau) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Huỳnh Tấn Lợi bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ẢNH: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2021 đến 2023, Lợi đưa ra thông tin gian dối có người cần vay tiền. Bằng cách này, Lợi làm cho ông H.V.Đ tin tưởng, nhiều lần giao tiền cho Lợi để cho vay lại. Sau khi nhận tiền, Lợi không thực hiện như thỏa thuận mà chiếm đoạt, dùng trả nợ và tiêu xài cá nhân. Tổng số tiền Lợi đã chiếm đoạt trong suốt quá trình này hơn 3 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra nhận định, hành vi của Lợi đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại khoản 4, điều 174 bộ luật Hình sự. Hành vi này trực tiếp xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác một cách trái pháp luật, đồng thời gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục điều tra, xử lý hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị can Lợi.