Thời sự Pháp luật

Cà Mau: Dựng 'kịch bản' vay tiền, lừa đảo chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng

Gia Bách
Gia Bách
25/12/2025 09:47 GMT+7

Dựng "kịch bản" có người cần vay tiền, Huỳnh Tấn Lợi (49 tuổi, ngụ Cà Mau) lừa đảo chiếm đoạt của nạn nhân hơn 3 tỉ đồng.

Ngày 25.12, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau, đơn vị này vừa khởi tố, bắt tạm giam bị can Huỳnh Tấn Lợi (49 tuổi, ngụ Tân Điền A, xã Tạ An Khương, Cà Mau) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cà Mau bắt tạm giam đàn ông dựng chuyện vay tiền lừa đảo hơn ba tỉ đồng - Ảnh 1.

Bị can Huỳnh Tấn Lợi bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

ẢNH: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2021 đến 2023, Lợi đưa ra thông tin gian dối có người cần vay tiền. Bằng cách này, Lợi làm cho ông H.V.Đ tin tưởng, nhiều lần giao tiền cho Lợi để cho vay lại. Sau khi nhận tiền, Lợi không thực hiện như thỏa thuận mà chiếm đoạt, dùng trả nợ và tiêu xài cá nhân. Tổng số tiền Lợi đã chiếm đoạt trong suốt quá trình này hơn 3 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra nhận định, hành vi của Lợi đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại khoản 4, điều 174 bộ luật Hình sự. Hành vi này trực tiếp xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác một cách trái pháp luật, đồng thời gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục điều tra, xử lý hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị can Lợi. 

Viện KSND tỉnh Cà Mau vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Dương Thị Ngân Tuyền, là chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt hơn 11,5 tỉ đồng của hụi viên.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
