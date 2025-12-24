Cà Mau: Hơn 100 tỉ đồng 'bốc hơi' vì lừa đảo mạng

Chiều 24.12, Hiệp hội chuyển đổi số tỉnh Cà Mau tổ chức hội thảo "An toàn số cho cộng đồng - xây dựng Cà Mau thành địa phương điển hình về bảo vệ người dân trên không gian mạng". Sự kiện diễn ra trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao gia tăng nhanh chóng, bám sát quá trình chuyển đổi số lan rộng tới từng người dân.

Theo thông tin được công bố tại hội thảo, tính đến tháng 12.2025, trên địa bàn tỉnh Cà Mau ghi nhận 91 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, tổng thiệt hại ước tính khoảng 105 tỉ đồng. Trong số này, cơ quan chức năng đã khởi tố 77 vụ, đang tiếp tục xác minh 14 vụ, điều tra làm rõ 4 vụ và bắt giữ 6 đối tượng liên quan. Những con số không chỉ phản ánh mức độ tinh vi của tội phạm mạng, mà còn cho thấy mức độ tổn thương của người dân trước các thủ đoạn ngày càng chuyên nghiệp.

Thượng tá Trần Duy Kiên, Phó trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cà Mau, cho biết tin giả và các hành vi lừa đảo trên không gian mạng tại Cà Mau đang diễn biến phức tạp ẢNH: G.B

Chia sẻ tại hội thảo, thượng tá Trần Duy Kiên, Phó trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cà Mau, cho biết tin giả và các hành vi lừa đảo trên không gian mạng tại Cà Mau đang diễn biến phức tạp, liên tục thay đổi phương thức để né tránh sự cảnh giác của người dân.

Các đối tượng thường mạo danh cơ quan nhà nước, ngân hàng, điện lực, cơ quan tố tụng để gọi điện đe dọa; dụ người dân truy cập đường link độc hại, cài đặt ứng dụng giả mạo nhằm chiếm quyền điều khiển thiết bị, đánh cắp thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng.

Bên cạnh đó là các chiêu trò lừa đảo dịch vụ, việc làm, mạo danh bưu điện, shipper, hoặc đưa ra những lời mời gọi "việc nhẹ lương cao" đánh trúng tâm lý muốn kiếm thêm thu nhập. Thông qua các nền tảng game, đổi thưởng, kẻ xấu còn dẫn dụ người dùng sang các website trò chơi trực tuyến bất hợp pháp đặt máy chủ ở nước ngoài, từ đó thực hiện hành vi trục lợi và chiếm đoạt tài sản.

Một trường hợp điển hình được nêu tại hội thảo là ông Đ.C.H (nhân viên bảo vệ Trường THCS 1 Sông Đốc, xã Sông Đốc) bị các nhóm người mạo danh nhân viên ngành nước tiếp cận, yêu cầu cung cấp thông tin căn cước công dân và xác thực khuôn mặt để "lưu hồ sơ điện tử". Chỉ trong thời gian ngắn, hơn 350 triệu đồng tích góp nhiều năm của gia đình ông H. đã bị chiếm đoạt.

Từ thực tế đó, Công an tỉnh Cà Mau xác định xây dựng "lá chắn số" bắt đầu từ nhận thức của người dân là giải pháp căn cơ, lâu dài và bền vững. Thời gian qua, lực lượng an ninh mạng đã chủ động phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, trường học tổ chức tuyên truyền, tập huấn kỹ năng thực tế về bảo mật thông tin cá nhân, nhận diện thủ đoạn lừa đảo, xử lý tình huống khi bị thao túng tâm lý hoặc "bắt cóc online".

Đáng chú ý, trước việc học sinh, sinh viên là nhóm dễ bị tổn thương trên không gian mạng, chiến dịch "Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến" đã được triển khai tại nhiều trường học trong tỉnh. Thông qua đó, các em được trang bị kỹ năng nhận biết, ứng phó khi bị dụ dỗ, bắt nạt, xâm hại trên môi trường số, góp phần lan tỏa thông điệp không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số.



