Cần bổ sung và làm nổi bật nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng

Chủ trì hội nghị có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên VN; anh Bùi Minh Tuấn, Trưởng ban Công tác Đoàn, T.Ư Đoàn.

3 nhóm vấn đề trọng tâm cần được góp ý

Phát biểu khai mạc hội nghị, anh Nguyễn Minh Triết khẳng định ý nghĩa quan trọng của việc huy động trí tuệ các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ Đoàn và thanh niên trong và ngoài nước để hoàn thiện dự thảo văn kiện trình đại hội; đặc biệt đặt trong bối cảnh đại hội diễn ra khi đất nước đang triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đứng trước cả thời cơ lớn lẫn thách thức mới của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số, kinh tế xanh và tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội nghị ẢNH: VŨ TUẤN

Anh Triết cho biết công tác thanh niên hiện nay phải đồng thời thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên VN giai đoạn 2021 - 2030 và tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 25 của T.Ư Đảng về công tác thanh niên. Khi thế hệ trẻ trưởng thành trong môi trường số hóa mạnh mẽ, tổ chức Đoàn cần đổi mới toàn diện nội dung và phương thức hoạt động, tạo môi trường để thanh niên trở thành lực lượng nhân lực chất lượng cao "vừa hồng, vừa chuyên".

Anh Triết cũng gợi mở 3 nhóm vấn đề trọng tâm cần được các đại biểu đóng góp ý kiến, gồm: Nhận diện những xu thế, vấn đề mới của thanh niên; xác định vai trò của Đoàn trong triển khai các nội dung lớn của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; và góp ý cho phong trào "Thanh niên tiên phong trong kỷ nguyên mới" với 5 nội hàm then chốt.

Anh Triết khẳng định T.Ư Đoàn sẽ tiếp thu nghiêm túc mọi đề xuất và mong muốn hội nghị đóng góp thiết thực cho việc hoàn thiện văn kiện Đại hội XIII.

Nâng cao hiệu quả giáo dục trên không gian mạng

Tiến sĩ Phạm Viết Duy (Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện An ninh nhân dân) đánh giá cao sự chuẩn bị công phu của dự thảo nhưng cho rằng cần làm sâu sắc hơn nữa, đặc biệt trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng. "Việc giáo dục phải giúp thanh niên nâng cao bản lĩnh, đủ sức nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trên không gian mạng, một mặt trận trọng yếu hiện nay", anh Duy đề xuất.

Anh Đỗ Viết Hạnh đóng góp ý kiến tại hội nghị ẢNH: VŨ TUẤN

Anh Duy cũng nhấn mạnh vai trò xung kích của thanh niên trong bảo vệ Tổ quốc. Cần bổ sung và làm nổi bật nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; đồng thời cần nêu bật các mô hình hay, sáng tạo như chương trình "Concert Tổ quốc" trong việc lan tỏa lòng yêu nước. Đặc biệt, anh đề nghị phần dự báo tình hình cần phân tích cụ thể hơn các tác động từ thế giới và trong nước đến thanh niên để trang bị hành trang vững chắc cho thế hệ trẻ trong bối cảnh mới.

Trung tá Đỗ Viết Hạnh (Ban Thanh niên Quân đội) cũng cho rằng cần nâng cao hiệu quả giáo dục trên không gian mạng và cần bổ sung quan điểm bảo vệ Tổ quốc "từ sớm, từ xa" cho phù hợp với chiến lược quốc phòng. Đối với 5 nội dung tiên phong cần có các chỉ tiêu đột phá, cụ thể, phù hợp với từng đối tượng thanh niên thay vì các mục tiêu chung chung. Đồng thời, T.Ư Đoàn cần tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành các cơ chế, chính sách và hành lang pháp lý thông thoáng hơn để hỗ trợ thanh niên.

Anh Hạnh đề nghị việc xây dựng Đoàn cần hướng mạnh về cơ sở, bởi đây chính là tế bào tạo nên sức sống của tổ chức. Các hoạt động và chỉ tiêu cần sát với thực tiễn cơ sở. Về giải pháp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, AI và các nền tảng số (video clip, podcast) để lan tỏa giá trị tốt đẹp, đồng thời có cơ chế để các sản phẩm tuyên truyền này đến được với mọi chi đoàn.

Khơi dậy đam mê khoa học, kết nối tri thức Việt toàn cầu

Trong chia sẻ của mình, chị Phan Thị Hiền, nghiên cứu sinh ngành vật lý tại ĐH Versailles (Pháp), nhấn mạnh rằng khoa học cơ bản luôn là nền tảng để thúc đẩy những đột phá công nghệ trong tương lai. VN đang có một thế hệ trẻ say mê nghiên cứu, nhưng để biến đam mê thành những công trình có giá trị quốc tế thì môi trường học thuật, chính sách hỗ trợ và sự kết nối quốc tế phải được tăng cường mạnh mẽ hơn nữa.

Đại biểu đại diện thanh niên công an phát biểu tại chương trình ẢNH: VŨ TUẤN

Chị Hiền cho rằng người trẻ VN không thiếu năng lực, nhưng còn thiếu cơ hội tiếp cận các phòng thí nghiệm hiện đại, chương trình đào tạo chuẩn quốc tế và mạng lưới hợp tác liên ngành. Vì vậy, cần có các chương trình trao đổi dài hạn giữa VN và các viện nghiên cứu lớn trên thế giới, để nghiên cứu sinh có thể chạm tay vào những hướng nghiên cứu mới, từ đó mang tri thức trở về đóng góp cho đất nước.

Bên cạnh đó, chị Hiền nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng đam mê khoa học ngay từ bậc phổ thông, thông qua việc tổ chức các câu lạc bộ nghiên cứu, cuộc thi học thuật và những dự án STEM thực hành. "Muốn có một thế hệ nhà khoa học giỏi, trước hết phải khơi dậy tinh thần khám phá", chị nói. Đối với du học sinh VN ở nước ngoài, chị Hiền tin rằng trách nhiệm lớn nhất là giữ kết nối với quê hương, đóng góp bằng tri thức, ý tưởng, và cả những đề xuất chính sách có giá trị lâu dài cho khoa học nước nhà.

Anh Nguyễn Quang Hải, nghiên cứu sinh tiến sĩ và giảng viên Trường ĐH Quốc gia Tyumen (Liên bang Nga), nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của lực lượng thanh niên VN ở nước ngoài trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0. Anh đề xuất văn kiện cần có mục riêng về thanh niên ngoài nước, xác định rõ đây là lực lượng không chỉ mang tính đặc thù mà còn có vai trò trực tiếp trong đổi mới sáng tạo, chuyển giao tri thức và ngoại giao nhân dân.

Anh Hải đề xuất thành lập Quỹ hỗ trợ sáng kiến thanh niên VN ở nước ngoài nhằm thúc đẩy các dự án về AI, dữ liệu lớn, công nghệ lõi, năng lượng và chuyển đổi số, phù hợp tinh thần Nghị quyết 57 về đột phá trí tuệ. Anh cũng đề nghị tăng cường ngoại giao số, truyền thông số và các chương trình giao lưu, hợp tác quốc tế để thanh niên tiếp tục giữ vai trò cầu nối khoa học, văn hóa và hợp tác giữa VN với thế giới.