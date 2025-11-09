Mỗi thanh niên là người gác cổng trên không gian mạng

Ngày 9.11, Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể T.Ư phối hợp với Đoàn Thanh niên Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức tọa đàm "Từ Công ước Hà Nội đến trách nhiệm và hành động của thanh niên Việt Nam trong kỷ nguyên số".
Cam kết của thế hệ trẻ trước tương lai của đất nước
Phát biểu tại tọa đàm, anh Nguyễn Nhất Linh, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể T.Ư, nhấn mạnh: "Công ước Hà Nội - Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tội phạm mạng được ký ngày 25 - 26.10.2025 tại thủ đô Hà Nội là dấu mốc quan trọng khẳng định vai trò, vị thế của Việt Nam trong hợp tác quốc tế về an ninh mạng".
Theo anh Linh, Công ước Hà Nội không chỉ là vấn đề của các nhà lập pháp hay chuyên gia an ninh mạng, mà là lời hiệu triệu đối với mỗi công dân, đặc biệt là thế hệ trẻ - lực lượng tiên phong trên không gian số.
Tuổi trẻ Việt Nam cần nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc lan tỏa văn hóa số an toàn, nhân văn và thượng tôn pháp luật. Mỗi đoàn viên, thanh niên thành người gác cổng trên không gian mạng.
Anh Linh cho biết, tọa đàm hôm nay không chỉ là nơi chia sẻ kiến thức pháp lý, mà còn là diễn đàn để tuổi trẻ cùng nhau hành động - để mỗi đoàn viên, sinh viên hiểu rằng, Công ước Hà Nội không chỉ là cam kết của Chính phủ trước cộng đồng quốc tế, mà còn là cam kết của thế hệ trẻ Việt Nam trước tương lai của đất nước.
Một dấu ấn chưa từng có ở Việt Nam
Chia sẻ tại tọa đàm, TS Đỗ Việt Cường, giảng viên Khoa Luật quốc tế (Trường ĐH Luật, ĐH Quốc gia Hà Nội), cho rằng Công ước Hà Nội là một dấu ấn chưa từng có ở Việt Nam. Một trong những điểm mới quan trọng nhất là việc Công ước Hà Nội trở thành
Đặc biệt, Công ước Hà Nội không chỉ là một công cụ pháp lý mà nó còn là một cam kết đạo đức mang tính toàn cầu.
Ông Cường khẳng định: "Công ước Hà Nội thì không chỉ xử lý những tội phạm công nghệ, truy cập trái phép, gian lận dữ liệu và lừa đảo trực tuyến, mà còn là lần đầu tiên trong lịch sử quốc tế đã quốc tế hóa các hành vi vi phạm mang tính đạo đức mạng. Ví dụ như phát tán hình ảnh riêng tư mà không có sự đồng thuận trước, hay là dụ dỗ, lạm dụng trẻ em trên không gian mạng, hay là tuyên truyền nội dung cực đoan qua mạng internet".
Hãy sử dụng bàn phím và trí tuệ để gìn giữ hòa bình trên không gian mạng
"Luật quốc tế sẽ bảo vệ tất cả chúng ta, nhưng mà tôi nghĩ rằng là chúng ta mới chính là những người khiến luật pháp phải trở nên sống động hơn. Và các bạn, thế hệ thanh niên ngày hôm nay sẽ chính là hệ thống an ninh đầu tiên của quốc gia trên không gian mạng", ông Cường nhìn nhận.
"Chính các bạn sinh viên và thanh niên ngày hôm nay có thể là những luật sư, là kỹ sư, là nhà quản trị trong tương lai thì các bạn sẽ viết tiếp vào chương Việt Nam trong luật pháp toàn cầu. Và tôi mong rằng các bạn sẽ hiểu luật để tránh mắc lỗi, và để xa hơn là để sáng tạo có trách nhiệm. Hãy xây dựng năng lực số đi đôi với đạo đức số và hãy trở thành những đại sứ của pháp luật và nhân văn trong từng hành động trực tuyến", ông Cường nói.
