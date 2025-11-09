Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Mỗi thanh niên là người gác cổng trên không gian mạng

Vũ Thơ
Vũ Thơ
09/11/2025 11:39 GMT+7

Tuổi trẻ Việt Nam cần nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc lan tỏa văn hóa số an toàn, nhân văn và thượng tôn pháp luật. Mỗi đoàn viên, thanh niên thành người gác cổng trên không gian mạng.

Ngày 9.11, Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể T.Ư phối hợp với Đoàn Thanh niên Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức tọa đàm "Từ Công ước Hà Nội đến trách nhiệm và hành động của thanh niên Việt Nam trong kỷ nguyên số".

Cam kết của thế hệ trẻ trước tương lai của đất nước

Phát biểu tại tọa đàm, anh Nguyễn Nhất Linh, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể T.Ư, nhấn mạnh: "Công ước Hà Nội - Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tội phạm mạng được ký ngày 25 - 26.10.2025 tại thủ đô Hà Nội là dấu mốc quan trọng khẳng định vai trò, vị thế của Việt Nam trong hợp tác quốc tế về an ninh mạng".

Công ước Hà Nội và vai trò của giới trẻ trong bảo vệ an ninh mạng - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Nhất Linh phát biểu tại tọa đàm

ẢNH: MINH HIỂN

Theo anh Linh, Công ước Hà Nội không chỉ là vấn đề của các nhà lập pháp hay chuyên gia an ninh mạng, mà là lời hiệu triệu đối với mỗi công dân, đặc biệt là thế hệ trẻ - lực lượng tiên phong trên không gian số. 

Tuổi trẻ Việt Nam cần nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc lan tỏa văn hóa số an toàn, nhân văn và thượng tôn pháp luật. Mỗi đoàn viên, thanh niên thành người gác cổng trên không gian mạng.

Anh Linh cho biết, tọa đàm hôm nay không chỉ là nơi chia sẻ kiến thức pháp lý, mà còn là diễn đàn để tuổi trẻ cùng nhau hành động - để mỗi đoàn viên, sinh viên hiểu rằng, Công ước Hà Nội không chỉ là cam kết của Chính phủ trước cộng đồng quốc tế, mà còn là cam kết của thế hệ trẻ Việt Nam trước tương lai của đất nước.

Công ước Hà Nội và vai trò của giới trẻ trong bảo vệ an ninh mạng - Ảnh 2.

Tọa đàm đã chia sẻ nhiều thông tin quan trọng về Công ước Hà Nội

ẢNH: MINH HIỂN

Một dấu ấn chưa từng có ở Việt Nam

Chia sẻ tại tọa đàm, TS Đỗ Việt Cường, giảng viên Khoa Luật quốc tế (Trường ĐH Luật, ĐH Quốc gia Hà Nội), cho rằng Công ước Hà Nội là một dấu ấn chưa từng có ở Việt Nam. Một trong những điểm mới quan trọng nhất là việc Công ước Hà Nội trở thành văn kiện pháp lý quốc tế toàn cầu đầu tiên về chống tội phạm mạng dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc. Việc công ước được ký kết và mang tên thủ đô Việt Nam không chỉ là một vinh dự, mà còn là sự khẳng định vị thế của một quốc gia "đồng kiến tạo" luật chơi quốc tế.

Đặc biệt, Công ước Hà Nội không chỉ là một công cụ pháp lý mà nó còn là một cam kết đạo đức mang tính toàn cầu.

Ông Cường khẳng định: "Công ước Hà Nội thì không chỉ xử lý những tội phạm công nghệ, truy cập trái phép, gian lận dữ liệu và lừa đảo trực tuyến, mà còn là lần đầu tiên trong lịch sử quốc tế đã quốc tế hóa các hành vi vi phạm mang tính đạo đức mạng. Ví dụ như phát tán hình ảnh riêng tư mà không có sự đồng thuận trước, hay là dụ dỗ, lạm dụng trẻ em trên không gian mạng, hay là tuyên truyền nội dung cực đoan qua mạng internet".

Công ước Hà Nội và vai trò của giới trẻ trong bảo vệ an ninh mạng - Ảnh 3.

TS Đỗ Việt Cường chia sẻ tại diễn đàn

ẢNH: MINH HIỂN

Hãy sử dụng bàn phím và trí tuệ để gìn giữ hòa bình trên không gian mạng

Nói về vai trò của thanh niên Việt Nam trong thực thi công ước này, TS Đỗ Việt Cường cho rằng, với hơn 70% người dùng internet trong nước là thế hệ trẻ, họ không còn là những người ngoài cuộc. Ông Cường cho rằng, thanh niên vừa là người được bảo vệ bởi lá chắn pháp lý của Công ước Hà Nội, vừa là "lực lượng tiên phong""người gác cổng" cho sự an toàn của không gian mạng quốc gia.

"Luật quốc tế sẽ bảo vệ tất cả chúng ta, nhưng mà tôi nghĩ rằng là chúng ta mới chính là những người khiến luật pháp phải trở nên sống động hơn. Và các bạn, thế hệ thanh niên ngày hôm nay sẽ chính là hệ thống an ninh đầu tiên của quốc gia trên không gian mạng", ông Cường nhìn nhận.

Công ước Hà Nội và vai trò của giới trẻ trong bảo vệ an ninh mạng - Ảnh 4.

Đại biểu tham gia tọa đàm

ẢNH: MINH HIỂN

Đồng thời, ông Cường cho rằng, thanh niên, sinh viên chính là người góp phần kiến tạo tương lai pháp lý số của Việt Nam. Công ước Hà Nội chỉ là "điểm khởi đầu". Những thách thức phức tạp hơn như trí tuệ nhân tạo, đạo đức công nghệ và quyền riêng tư trong kỷ nguyên AI vẫn còn ở phía trước.

"Chính các bạn sinh viên và thanh niên ngày hôm nay có thể là những luật sư, là kỹ sư, là nhà quản trị trong tương lai thì các bạn sẽ viết tiếp vào chương Việt Nam trong luật pháp toàn cầu. Và tôi mong rằng các bạn sẽ hiểu luật để tránh mắc lỗi, và để xa hơn là để sáng tạo có trách nhiệm. Hãy xây dựng năng lực số đi đôi với đạo đức số và hãy trở thành những đại sứ của pháp luật và nhân văn trong từng hành động trực tuyến", ông Cường nói.

Đặc biệt, ông Cường đã truyền cảm hứng cho sinh viên với thông điệp: "Trong chiến tranh thì cha anh ta đã cầm súng để bảo vệ Tổ quốc. Và ngày hôm nay thì chúng ta cầm điện thoại, sử dụng bàn phím và sử dụng trí tuệ của mình nữa để giữ gìn hòa bình trên không gian mạng".

Khám phá thêm chủ đề

Đoàn thanh niên MTTQ Nguyễn Nhất Linh CÔNG ƯỚC HÀ NỘI tội phạm mạng Thanh niên việt nam
