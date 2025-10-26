Công ước Hà Nội: 72 quốc gia ký kết, lễ mở ký lớn nhất 10 năm qua

3 kết quả đồng thuận

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, trong hai ngày vừa qua, Lễ mở ký Công ước Hà Nội của Liên Hiệp Quốc về phòng chống tội phạm mạng đã được tiến hành trang trọng, thành công tốt đẹp với đại diện 72 quốc gia đăng ký tham gia công ước.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu bế mạc ẢNH: TTXVN

Qua lễ mở ký và Hội nghị cấp cao, bên cạnh thành tựu quan trọng đạt được về ký kết tham gia Công ước Hà Nội của các quốc gia, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh 3 kết quả đồng thuận:

Thứ nhất, cùng thống nhất nhận thức rằng, Công ước Hà Nội là bước đi chiến lược có tính lịch sử, thể hiện tầm nhìn, trách nhiệm, nỗ lực chung, tinh thần hợp tác của cộng đồng quốc tế vì một không gian mạng an toàn, tin cậy, vì con người, vì hòa bình và phát triển bền vững.

Công ước Hà Nội đã tạo nền tảng pháp lý cho hợp tác quốc tế, đồng thời khẳng định giá trị của hợp tác đa phương, đối thoại bình đẳng và tôn trọng chủ quyền quốc gia, nhằm đảm bảo không gian mạng thực sự trở thành môi trường hòa bình, công bằng và phát triển bền vững.

Thứ hai, sự hiện diện của đông đảo các quốc gia, tổ chức quốc tế, tổ chức và cá nhân tham dự lễ mở ký cho thấy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, ý chí chính trị và quyết tâm cao của cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến tội phạm mạng, mở ra cơ hội mới tăng cường hợp tác, củng cố lòng tin và thúc đẩy tiến bộ chung của nhân loại.

Thứ ba, việc Công ước Hà Nội được thông qua bằng đồng thuận và tổ chức thành công lễ mở ký tại Hà Nội tái khẳng định vai trò trung tâm của Liên Hiệp Quốc, tăng cường hợp tác quốc tế để đối phó với các thách thức toàn cầu, đồng thời thể hiện sự tin tưởng của Liên Hiệp Quốc đối với vai trò, uy tín, năng lực, trách nhiệm của Việt Nam, Bộ Công an Việt Nam trong giải quyết các vấn đề toàn cầu, trước hết là bảo vệ an ninh mạng "vì một không gian mạng công bằng, nhân văn, bền vững".

Vì một tương lai số an toàn, công bằng, nhân văn, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị và kêu gọi các quốc gia, các tổ chức và doanh nghiệp tăng cường hợp tác thực thi có hiệu quả Công ước Hà Nội bằng sự đoàn kết và lòng tin chiến lược, bằng tinh thần trách nhiệm, chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ và nguồn lực, nhất là hỗ trợ các quốc gia đang phát triển.

"Việt Nam cam kết sẽ thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và có trách nhiệm các nghĩa vụ theo nội dung công ước, tăng cường hợp tác song phương và đa phương, phối hợp hành động với các quốc gia thành viên trong phòng, chống tội phạm mạng", Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Lễ mở ký lớn nhất trong vòng 10 năm qua

Cùng ngày, buổi họp báo quốc tế kết thúc Lễ mở ký Công ước Hà Nội đã diễn ra. Phát biểu tại buổi họp báo, thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, theo thống kê, trong hai ngày diễn ra sự kiện, Lễ mở ký Công ước đã đón hơn 2.500 đại biểu đến từ 110 quốc gia, 150 tổ chức quốc tế, khu vực và tư nhân, cùng hơn 50 cơ quan nghiên cứu. Con số này vượt dự báo của ban tổ chức, thể hiện sự quan tâm sâu rộng của cộng đồng quốc tế đối với sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi họp báo ẢNH: TUẤN MINH

Lễ mở ký thu hút 72 quốc gia tham gia ký kết trong hai ngày, trong đó 64 quốc gia ký tại phiên chính thức trong hội trường, với cơ cấu khu vực gồm 19 nước châu Á - Thái Bình Dương, 21 nước châu Phi, 19 nước châu Âu và 12 nước Mỹ Latinh. Theo Liên Hiệp Quốc, đây là một trong những lễ mở ký lớn nhất trong vòng 10 năm qua.

Trả lời câu hỏi của Báo Thanh Niên, Bộ Công an và các ban, bộ, ngành của Việt Nam sẽ phối hợp như thế nào để triển khai hiệu quả các cam kết được thống nhất trong khuôn khổ Công ước Hà Nội, Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, cho biết lễ mở ký chỉ là sự khởi đầu cho các chương trình quốc gia tiếp theo, đưa công ước trở thành khuôn khổ pháp lý để các quốc gia tham gia vào không gian mạng, thực hiện những quy định mới theo công ước.

Toàn cảnh buổi họp báo ẢNH: TUẤN MINH

"Bộ Công an và Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành để đẩy nhanh tiến trình phê chuẩn công ước và triển khai vào thực tiễn xã hội, phù hợp với pháp luật Việt Nam.

Việt Nam cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Liên Hiệp Quốc nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền và thực thi hiệu quả nội dung công ước. Với công ước lần này, không quốc gia nào bị bỏ lại phía sau, và các nước cần cùng chung tay xây dựng một môi trường hòa bình, ổn định trên không gian mạng", ông Minh khẳng định.