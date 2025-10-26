Công ước của thượng tôn pháp luật, của hợp tác và của người dân

Kết tinh của sự kiên trì, trí tuệ và lòng tin giữa các quốc gia

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định không gian mạng vừa là không gian mới của phát triển, vừa là mặt trận mới của an ninh toàn cầu, nơi cơ hội và thách thức đan xen, nơi tiến bộ công nghệ phải song hành cùng đạo đức và trách nhiệm.

Chủ tịch nước cho rằng tội phạm mạng đã trở thành thách thức trực diện đối với an ninh, phát triển của mỗi quốc gia và đời sống hạnh phúc của mỗi người dân trong thời đại số. "Các vụ tấn công mạng, đánh cắp dữ liệu, thao túng thông tin, xâm nhập hạ tầng thiết yếu diễn ra hằng ngày trên nhiều quốc gia và tổ chức, gây thiệt hại hàng nghìn tỉ USD cho nền kinh tế toàn cầu mỗi năm. Thông tin cá nhân và an toàn của người dân đang bị xâm hại nghiêm trọng. Trong đó, trẻ em và phụ nữ là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất", Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thư ký LHQ António Guterres chụp ảnh chung với các Trưởng đoàn dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội ẢNH: TUẤN MINH

Do đó, Chủ tịch nước khẳng định bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, bảo vệ không gian mạng không chỉ là yêu cầu của thời đại mà còn là điều kiện tiên quyết để mỗi quốc gia phát triển nhanh, bền vững, góp phần củng cố hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung. Chủ tịch nước nêu rõ, trước những thách thức trên, Công ước Hà Nội ra đời là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết và thượng tôn pháp luật. "Qua 5 năm đàm phán, với hàng chục phiên thảo luận và hàng nghìn lượt ý kiến đóng góp, thành quả hôm nay là kết tinh của sự kiên trì, trí tuệ và lòng tin giữa các quốc gia, khi chúng ta cùng lựa chọn đối thoại thay vì đối đầu, hợp tác thay cho chia rẽ", Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Công ước Hà Nội gửi đi 3 thông điệp rõ ràng

Theo Chủ tịch nước Lương Cường, Công ước Hà Nội gửi đi 3 thông điệp rõ ràng, mang ý nghĩa sâu sắc và lâu dài đối với thế giới.

Thứ nhất, khẳng định cam kết định hình trật tự, bảo đảm an toàn, an ninh trong không gian mạng trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Thứ hai, đề cao tinh thần chia sẻ, đồng hành và hỗ trợ lẫn nhau, bởi chỉ khi cùng hợp tác, cùng nâng cao năng lực, chúng ta mới có thể bảo vệ không gian mạng ổn định và bền vững.

Thứ ba, nhấn mạnh mục tiêu cao nhất của mọi nỗ lực là vì người dân, để công nghệ phục vụ đời sống, phát triển mang lại cơ hội cho tất cả, và không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình số hóa toàn cầu.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thư ký LHQ António Guterres ẢNH: THẢO PHẠM

Chủ tịch nước cho rằng 3 thông điệp đó thể hiện rõ nét tinh thần cốt lõi của Công ước Hà Nội, một công ước của thượng tôn pháp luật, của hợp tác và của người dân. "Đó cũng chính là phương châm mà VN kiên định theo đuổi trong tiến trình hội nhập quốc tế, lấy pháp luật làm nền tảng, lấy hợp tác làm động lực, lấy người dân là chủ thể là trung tâm và mục tiêu của mọi nỗ lực", Chủ tịch nước khẳng định.

Chủ tịch nước nhấn mạnh việc VN đăng cai lễ mở ký và là nước đầu tiên ký Công ước Hà Nội là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của VN đối với thượng tôn pháp luật, thực thi đầy đủ nghĩa vụ quốc tế và góp phần củng cố trật tự pháp lý toàn cầu trong không gian mạng. Để Công ước thực sự đi vào cuộc sống, Chủ tịch nước cho rằng không chỉ cần ý chí chính trị, mà cả nguồn lực thực thi. Hợp tác quốc tế trong đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ sẽ giúp nâng cao năng lực của các quốc gia, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn và ổn định.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu khai mạc Lễ mở ký Công ước Hà Nội ẢNH: TUẤN MINH

Chủ tịch nước Lương Cường kêu gọi các quốc gia thành viên sớm phê chuẩn công ước, để văn kiện này sớm có hiệu lực, thiết lập vững chắc một trật tự số công bằng, bao trùm và dựa trên luật lệ.

Biến những cam kết thành hành động cụ thể

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) António Guterres đánh giá Công ước Hà Nội là hiệp ước tư pháp hình sự toàn cầu đầu tiên sau hơn 2 thập niên, tạo khuôn khổ pháp lý chung để các quốc gia phối hợp chống tội phạm mạng.

Ông António Guterres khẳng định Công ước mang lại một số đột phá lớn. Một trong những đột phá quan trọng nhất là việc chia sẻ chứng cứ kỹ thuật số xuyên biên giới. "Điều này từ lâu đã là một trở ngại lớn đối với công lý, khi mà thủ phạm ở một quốc gia, nạn nhân ở một quốc gia khác, và dữ liệu được lưu trữ ở một quốc gia thứ ba. Công ước mở ra một lộ trình rõ ràng cho các điều tra viên và công tố viên để cuối cùng vượt qua rào cản này", ông António Guterres nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao trong khuôn khổ Lễ mở ký Công ước Hà Nội ẢNH: NHẬT BẮC

Đây cũng là một thắng lợi cho các nạn nhân bị lạm dụng trực tuyến. Tổng thư ký LHQ cho biết, lần đầu tiên trong bất kỳ điều ước quốc tế nào, việc phát tán hình ảnh nhạy cảm mà không có sự đồng thuận bị coi là một tội hình sự. Tổng thư ký LHQ kêu gọi các quốc gia sớm phê chuẩn và thực thi Công ước, biến những cam kết thành hành động cụ thể nhằm bảo đảm an toàn mạng toàn cầu, đồng thời khẳng định LHQ sẽ đồng hành cùng các nước để hỗ trợ xây dựng năng lực và chương trình hợp tác giữa các quốc gia.

Tổng thư ký António Guterres nhấn mạnh, khi ký Công ước này, tất cả cùng đặt nền móng cho một không gian mạng an toàn, tôn trọng quyền con người và phục vụ hòa bình, an ninh, thịnh vượng cho tất cả mọi người.

Chung tay thực hiện tinh thần "5 đẩy mạnh"

Chiều cùng ngày, trong khuôn khổ Lễ mở ký Công ước Hà Nội đã diễn ra Phiên thảo luận cấp cao. Phát biểu tại phiên thảo luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm mạng không chỉ là vấn đề của mỗi quốc gia, dân tộc, mà còn là trách nhiệm chung của cả cộng đồng quốc tế. Thủ tướng cho biết nhận thức sâu sắc công tác bảo đảm an ninh mạng và chống tội phạm mạng là trụ cột, "xương sống" của công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thư ký LHQ António Guterres ẢNH: TTXVN

Thủ tướng kêu gọi các quốc gia cùng chung tay thực hiện tinh thần "5 đẩy mạnh": Thứ nhất, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thiết lập mạng lưới đối tác chặt chẽ giữa các quốc gia, tổ chức quốc tế và các tập đoàn công nghệ lớn. Thứ hai, đẩy mạnh hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quốc gia phù hợp với Công ước. Thứ ba, đẩy mạnh hợp tác đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật an ninh mạng. Thứ tư, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chuyên trách, nâng cao năng lực điều tra, ứng phó và xử lý tội phạm mạng. Thứ năm, đẩy mạnh tham gia khuôn khổ pháp lý quốc tế về không gian mạng.

Theo Thủ tướng, tinh thần "5 đẩy mạnh" sẽ là lời kêu gọi hành động chung của thời đại để Công ước Hà Nội sẽ thực sự trở thành nguồn cảm hứng cho hợp tác toàn cầu, niềm tin và trách nhiệm chung của nhân loại trong việc bảo vệ tương lai số.

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Tổng thư ký LHQ António Guterres đã có cuộc gặp gỡ báo chí thông tin về Lễ mở ký Công ước Hà Nội.