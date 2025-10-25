Lễ ký Công ước chống tội phạm mạng: CMC củng cố chủ quyền dữ liệu doanh nghiệp

Đây là sự kiện đánh dấu cột mốc lịch sử trong hợp tác toàn cầu về an ninh mạng, hình thành khung pháp lý và cơ chế phối hợp quốc tế trong điều tra, chia sẻ thông tin, hỗ trợ tư pháp và dẫn độ tội phạm mạng.

Trong bối cảnh đó, tập đoàn công nghệ CMC giới thiệu hệ sinh thái an ninh mạng hợp nhất "Make in Vietnam" gồm hạ tầng - nền tảng - dịch vụ, hướng tới bảo vệ chủ quyền dữ liệu doanh nghiệp Việt Nam theo chuẩn quốc tế, vận hành ngay tại Việt Nam.

Toàn cảnh Lễ ký Công ước Liên Hiệp Quốc về phòng chống tội phạm mạng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội ngày 25.10.2025 Ảnh: CTV



Hệ sinh thái an ninh mạng CMC được xây dựng trên hạ tầng nội địa gồm CMC Cloud và CMC Data Center, kết nối trực tiếp với Trung tâm điều hành an ninh mạng CMC SOC 24/7, vận hành bởi đội ngũ chuyên gia đạt chứng chỉ quốc tế. Lớp nền tảng là CMC Comprehensive Security Platform - CCSP - nền tảng hợp nhất cho giám sát, phân tích và phản ứng sự cố. Mô hình này giúp doanh nghiệp duy trì chu trình liên tục phát hiện - ứng phó - khôi phục - cải tiến, với các chỉ số đo lường rõ ràng (MTTA/MTTR), đảm bảo kiểm toán, tuân thủ và mở rộng linh hoạt.

Song song đó, CMC cung cấp trọn bộ dịch vụ theo vòng đời: đánh giá mức độ trưởng thành an ninh, tư vấn - thiết kế kiến trúc tích hợp tuân thủ ngay từ thiết kế (compliance-by-design), triển khai giải pháp, diễn tập định kỳ và kiểm thử xâm nhập đạt chuẩn CREST. Ở lớp đầu cuối, CMC Antivirus/EDR (CMDD) đạt chứng chỉ VB100; ở lớp tổ chức, CMC hỗ trợ đánh giá và vận hành tuân thủ theo ISO/IEC 27001, 27701, 27017, 27018, 22301, PCI-DSS… giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian đạt chuẩn, giảm chi phí và đảm bảo vận hành an toàn.

Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch tập đoàn CMC - Phó chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, nhấn mạnh: "Sau Lễ ký Công ước Hà Nội, yêu cầu hợp tác - chuẩn hóa - ứng phó trở thành tiêu chuẩn chung. CMC cam kết cùng Hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp đưa các chuẩn quốc tế vào vận hành ngay tại Việt Nam, với SOC đồng vận hành 24/7, kịch bản ứng phó tự động hóa và tuân thủ tích hợp từ thiết kế (compliance-by-design). Mục tiêu là bảo vệ dữ liệu - củng cố niềm tin số - thúc đẩy nền kinh tế số Việt Nam phát triển bền vững".

Công ước Hà Nội là lời khẳng định về quyết tâm của cộng đồng quốc tế trong việc xóa bỏ "vùng an toàn" cho tội phạm mạng, thúc đẩy hợp tác tư pháp, chia sẻ dữ liệu và hỗ trợ điều tra giữa các quốc gia. Đối với Việt Nam, đây cũng là thời cơ để doanh nghiệp trong nước, như CMC, chứng minh năng lực làm chủ công nghệ và bảo vệ chủ quyền dữ liệu ngay trên lãnh thổ quốc gia.

Với hệ sinh thái hạ tầng - nền tảng - dịch vụ an ninh mạng hợp nhất, CMC cam kết tiếp tục đồng hành cùng cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp thực thi các cam kết của Công ước Hà Nội, góp phần xây dựng môi trường số an toàn, tin cậy và bền vững cho Việt Nam trong kỷ nguyên hợp tác quốc tế sâu rộng.