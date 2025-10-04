CMC gây ấn tượng tại triển lãm VIIE 2025

Trong khuôn khổ Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025 (VIIE 2025) diễn ra tại Khu CNC Hòa Lạc với hơn 4.000 đại biểu, 300 doanh nghiệp và hàng chục nghìn khách tham quan, CMC mang đến câu chuyện riêng về vai trò tiên phong trong chuyển đổi số và AI của Việt Nam.

Đông đảo khách tham quan trải nghiệm công nghệ tại gian hàng CMC Ảnh: CTV



Nổi bật nhất là hai nhiệm vụ quốc gia mà Chính phủ giao cho CMC trong năm 2025. Một là xây dựng nền tảng điện toán đám mây thuần Việt, dựa trên hệ sinh thái trung tâm dữ liệu hiện đại và siêu quy mô tại Hà Nội, TP.HCM và Hòa Lạc, hướng tới bảo đảm an ninh, chủ quyền dữ liệu quốc gia. Hai là phát triển nền tảng Tri thức Việt - nền tảng AI quốc gia, được hiện thực hóa qua Công ty C-OpenAI cùng 25 công nghệ lõi “Make in Vietnam, Made by CMC”.

Tại gian hàng, khách tham quan được trải nghiệm nhiều sản phẩm tiêu biểu như CIVAMS (nhận diện khuôn mặt Top 12 thế giới, Top 1 Việt Nam), CMC AIBOX & AIVISION (Edge AI xử lý dữ liệu tại biên), CLS (phân tích, rà soát văn bản pháp luật), C-Health (AI trong y tế) và các giải pháp an ninh mạng đạt chuẩn quốc tế. Những ứng dụng này cho thấy bước tiến thực chất của CMC trong việc đưa AI và hạ tầng số phục vụ Chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng.

Không chỉ dừng ở công nghệ, với vai trò của một tập đoàn công nghệ hàng đầu đang dẫn dắt chuyển đổi số, chuyển đổi AI của đất nước, CMC đã thành lập Trường Đại học CMC (CMC University) vào năm 2022 theo mô hình Đại học AI đầu tiên tại Việt Nam. Tính tới nay, trường đã có hơn 3.000 sinh viên theo học với hơn 15 ngành/chương trình đào tạo và hướng tới mục tiêu quy mô đào tạo 15.000 - 20.000 sinh viên vào năm 2033. Đây hứa hẹn sẽ là nguồn nhân lực chất lượng cao bổ sung ngay lập tức cho thị trường lao động lĩnh vực AI, bán dẫn đang “khát” nhân lực.

Không dừng lại ở đó, khối Nghiên cứu và Giáo dục của CMC tích cực tham gia nghiên cứu các giải pháp liên quan đến IoT, đô thị thông minh, 5G/6G và công nghệ lượng tử, cung cấp những công cụ giám sát và quản lý hiện đại cho các đô thị; chuyển đổi số và giáo dục thông minh, trong đó có các giải pháp trợ giảng ảo, hệ thống ERP đại học, đặc biệt là nền tảng nhận diện khuôn mặt CIVAMS - hiện được xếp hạng Top 12 thế giới và dẫn đầu tại Việt Nam.