Microsoft tích hợp AI thế hệ mới vào Office, Word và Excel sắp 'tự suy nghĩ'

Theo TechRadar, Microsoft vừa tạo ra một 'cơn địa chấn' trong giới công nghệ văn phòng khi công bố một loạt nâng cấp AI mang tính cách mạng cho bộ ứng dụng Office, giới thiệu một khái niệm hoàn toàn mới là 'làm việc theo vibe' (Vibe Working). Với 'Agent Mode' được tích hợp sâu vào Word và Excel, kỷ nguyên mà người dùng chỉ cần ra ý tưởng và AI sẽ thực thi mọi tác vụ phức tạp đã chính thức bắt đầu.

Các ứng dụng Word và Excel được nâng tầm với AI nhờ Agent Mode ẢNH: MICROSOFT

Lấy cảm hứng từ 'lập trình theo vibe' (Vibe Coding) nơi AI viết code và con người tinh chỉnh, Microsoft đang áp dụng triết lý tương tự vào công việc văn phòng. Giờ đây, thay vì phải vật lộn với các công thức phức tạp hay định dạng thủ công, người dùng có thể giao phó cho những trợ lý ảo thông minh để tăng tốc và nâng cao chất lượng công việc một cách đáng kinh ngạc.

Excel thông minh hơn, Word tinh tế hơn với Agent Mode

'Trái tim' của bản cập nhật này là Agent Mode, được trang bị mô hình suy luận GPT-5 mạnh mẽ. Trong Excel, tính năng này giống như một chuyên gia phân tích dữ liệu luôn kề cận. Người dùng không còn cần phải là một cao thủ mới có thể sử dụng các hàm phức tạp. Chỉ với một câu lệnh đơn giản, Agent Mode có thể tự động đề xuất công thức, tạo các bảng tính mới và xây dựng biểu đồ trực quan hóa dữ liệu, giúp người dùng đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác.

Trong khi đó, Agent Mode cho Word đóng vai trò như một trợ lý biên tập. Nó không chỉ soạn thảo văn bản thô mà còn có khả năng tinh chỉnh, làm rõ chi tiết và áp dụng các định dạng chuyên nghiệp. Ví dụ, bạn có thể ra lệnh: "Hãy tinh chỉnh tài liệu này, viết hoa tiêu đề mục, cập nhật logo thương hiệu theo email mới nhất và in nghiêng tên các đối tác bên ngoài" và AI sẽ thực hiện tất cả một cách hoàn hảo. Đây chính là hiện thân rõ nét nhất của phong cách 'Vibe Working'.

Không chỉ có GPT, Office Agent còn mang sức mạnh từ Claude

Bên cạnh Agent Mode, Microsoft còn giới thiệu Office Agent trong Copilot Chat, một cách tiếp cận hoàn toàn mới. Thay vì chỉ dựa vào mô hình GPT, Office Agent sử dụng sức mạnh từ các mô hình Claude của Anthropic, một đối thủ đáng gờm của OpenAI. Office Agent được thiết kế để xử lý toàn bộ quy trình công việc, từ nghiên cứu thông tin chuyên sâu trên web cho đến việc tổng hợp và tạo ra nội dung hoàn chỉnh, sẵn sàng để sử dụng.

Khi nào bạn có thể trải nghiệm?

Microsoft cho biết Agent Mode cho Word và Excel phiên bản web đã bắt đầu được triển khai cho người dùng trong chương trình Frontier. Phiên bản dành cho PC sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới. Trong khi đó, Office Agent cũng đang được triển khai, nhưng hiện tại chỉ giới hạn ở thị trường Mỹ và chỉ dành cho các ứng dụng Office trên nền tảng web.