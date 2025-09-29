Chủ tịch CMC Nguyễn Trung Chính: Doanh nghiệp tư nhân phải dấn thân mạnh mẽ vào AI

Hai nhiệm kỳ đã qua, VPBA đã khẳng định vai trò là mái nhà chung của cộng đồng doanh nhân tư nhân, góp phần thúc đẩy chính sách, tạo kênh đối thoại giữa doanh nhân và Nhà nước. Tuy vậy, khi Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị khẳng định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, kỳ vọng đặt ra cho nhiệm kỳ 3 của VPBA càng lớn hơn.

Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch CMC, Phó chủ tịch VPBA trình bày tham luận đóng góp cho hoạt động của VPBA nhiệm kỳ 3 (2025 - 2030) Ảnh: CTV



Tham luận tại Hội nghị, ông Nguyễn Trung Chính - Chủ tịch Tập đoàn công nghệ CMC, Phó chủ tịch VPBA nhấn mạnh tầm quan trọng của các quyết sách chiến lược từ Đảng và Nhà nước: "Đảng ta đã có những quyết định mang tính đột phá với bốn nghị quyết trụ cột, trong đó đặc biệt là Nghị quyết 57 về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Đây là nền tảng để mở ra một kỷ nguyên mới, trong đó khu vực tư nhân không chỉ là một thành phần, mà là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế".

Theo ông, mục tiêu đến năm 2030, khu vực kinh tế tư nhân phải đạt tốc độ tăng trưởng 10 - 12% mỗi năm, đóng góp 55 - 58% GDP và tạo việc làm cho phần lớn lực lượng lao động cả nước. Đặc biệt, năng suất lao động của khu vực này cần tăng bình quân 8,5 - 9,5%/năm để theo kịp và vượt tốc độ chung của nền kinh tế.

Những con số ấy vừa là mục tiêu, vừa là thách thức. "Để biến thách thức thành cơ hội, doanh nhân tư nhân cần bứt phá mạnh mẽ, lấy đổi mới sáng tạo và công nghệ làm động lực phát triển. Không có con đường nào khác", ông Chính nhấn mạnh.

AI và đổi mới sáng tạo - thời cơ vàng của doanh nghiệp tư nhân

Nội dung chính của tham luận, ông Nguyễn Trung Chính tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI) - lĩnh vực mà ông cho rằng sẽ quyết định năng suất và sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam trong 20 năm tới. Ông dẫn chứng: "Trên thế giới, AI được dự báo sẽ tạo ra khoảng 15.700 tỉ USD giá trị kinh tế vào năm 2030, tương đương gần 14% GDP toàn cầu. Với Việt Nam, nếu nắm bắt đúng thời cơ, AI có thể đóng góp từ 120 đến 130 tỉ USD vào GDP vào năm 2040".

"Chúng ta đang có cơ hội chưa từng có để đi tắt đón đầu. Nếu doanh nghiệp tư nhân Việt Nam mạnh dạn đầu tư vào nghiên cứu, ứng dụng AI, chúng ta hoàn toàn có thể rút ngắn khoảng cách với các nền kinh tế phát triển. AI không chỉ là công cụ, mà là động lực giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu suất, tái cấu trúc quản trị, mở rộng thị trường và tạo ra sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam vươn ra toàn cầu", ông Trung Chính chia sẻ.



Ông cũng nhấn mạnh vai trò của chuyển đổi số và chuyển đổi AI (AI-X), coi đây là nhiệm vụ sống còn: "Doanh nghiệp nào chậm chuyển đổi sẽ tụt lại phía sau. Ứng dụng AI không chỉ giúp tăng năng suất, mà còn mở ra cách thức quản trị hoàn toàn mới, từ Chính phủ, doanh nghiệp đến đời sống người dân".