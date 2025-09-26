Intel trình diễn thế hệ AI PC không cần kết nối Internet

Những mẫu AI PC được Intel đem đến cho phép xử lý trực tiếp các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI) ngay trên thiết bị mà không cần kết nối mạng Internet. Điều này giúp người dùng tăng tốc nhiều công việc thường ngày như soạn thảo email, sắp xếp lịch làm việc, nâng cao trải nghiệm gọi trực tuyến với tính năng làm mờ hậu cảnh và khử tiếng ồn.

Đối với các nhà sáng tạo, những chiếc AI PC mang lại khả năng xử lý nhanh các tác vụ hậu kỳ hình ảnh và video. Chỉ với vài cú nhấp chuột, những thao tác phức tạp như xóa vật thể khỏi hậu cảnh hay tách giọng hát ra khỏi bản nhạc đều trở nên dễ dàng. Intel cũng giới thiệu AI Playground, ứng dụng miễn phí dành cho người mới làm quen với AI giúp hỗ trợ tạo ảnh từ văn bản, chỉnh sửa và làm nổi bật hình ảnh, hay trò chuyện cùng chatbot AI.

Đây là một phần trong hơn 400 tính năng được tăng tốc bởi AI mà Intel đã hợp tác với các nhà phát triển phần mềm hàng đầu thế giới để mang đến cho người dùng trên các mẫu AI PC trang bị Intel Core Ultra.

Intel nhận định AI PC là bước tiến tiếp theo của máy tính ứng dụng trí tuệ nhân tạo. L.C

Điểm nhấn của các dòng sản phẩm là vi xử lý Intel Core Ultra 200V được ra mắt vào cuối năm 2024. Dòng chip này mang lại hiệu năng trên mỗi luồng cao gấp ba lần và hiệu năng cao nhất tăng 80%, đồng thời cho phép thời lượng pin sử dụng thực tế lên đến 20 giờ. Intel đã giới thiệu một loạt mẫu AI PC tích hợp vi xử lý này từ các đối tác hàng đầu như Acer, Asus, Dell Technologies, Gigabyte, HP, Lenovo và MSI, khẳng định sự sẵn sàng của cả hệ sinh thái.

Ông Phùng Việt Thắng, Giám đốc Quốc gia Việt Nam thuộc Tập đoàn Intel cho biết AI PC đại diện cho bước tiến tiếp theo của công nghệ máy tính, giúp nâng cao hiệu suất làm việc, khả năng sáng tạo và trải nghiệm người dùng. Trong khi hầu hết các mẫu máy tính phải dựa vào điện toán đám mây để chạy các ứng dụng trí tuệ nhân tạo, AI PC lại sở hữu phần cứng chuyên dụng hỗ trợ xử lý AI nhanh chóng và hiệu quả ngay trên thiết bị. Điều này cho phép người dùng tận dụng các phần mềm AI tiên tiến, đồng thời đảm bảo sự riêng tư của dữ liệu người dùng.