Thương vụ chấn động ngành chip: Nvidia đầu tư 5 tỉ USD vào Intel

Ngày 18.9, Nvidia tuyên bố đầu tư 5 tỉ USD vào Intel. Động thái diễn ra không lâu sau khi Nhà Trắng đạt được thỏa thuận đặc biệt để chính phủ Mỹ nắm lượng lớn cổ phần ở Intel.

Theo Nikkei, thương vụ của Nvidia mang đến cho Intel cơ hội mới sau nhiều năm nỗ lực vực dậy không thành. Cổ phiếu Intel đã tăng 23% sau tin tức. 5 tỉ USD đầu tư cũng đưa Nvidia thành một trong những cổ đông lớn nhất của Intel, nắm giữ khoảng 4% cổ phần.

Reuters dẫn lời Gadjo Sevilla, nhà phân tích công nghệ và AI cấp cao tại eMarketer, cho biết: "Đây là bước ngoặt lớn đối với Intel và thực sự đưa công ty từ vị thế tụt hậu trở thành mắt xích quan trọng trong cơ sở hạ tầng AI tương lai".

Logo Nvidia tại một triển lãm công nghệ ở Đài Loan ẢNH: KHƯƠNG NHA

Intel từng là công ty tiên phong trong ngành công nghiệp chip rồi bị tụt hậu trong làn sóng AI. Hồi tháng 3, CEO Lip-Bu Tan được bổ nhiệm nhưng vướng nhiều chỉ trích từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Căng thẳng được xoa dịu sau thỏa thuận bất thường, cho phép Nhà Trắng nắm 10% cổ phần công ty.

CEO Nvidia Jensen Huang tiết lộ chính quyền Trump không tham gia thỏa thuận trị giá 5 tỉ USD với Intel.

Cả Nvidia và Intel không tiết lộ các điều khoản tài chính trong thỏa thuận. Họ cho biết sẽ sản xuất "nhiều thế hệ" chip mới trong tương lai. Thỏa thuận này bổ sung vào nguồn vốn dự trữ ngày càng tăng của Intel, sau khoản đầu tư 2 tỉ USD từ Softbank và 5,7 tỉ USD từ chính phủ Mỹ.

Thỏa thuận mới giúp Nvidia và Intel cùng phát triển chip PC, chip trung tâm dữ liệu. Tuy nhiên, những hoạt động này sẽ không liên quan đến đơn hàng sản xuất theo hợp đồng của Intel. Các xưởng đúc chip của Intel sẽ cung cấp bộ xử lý trung tâm và bao bì tiên tiến cho các sản phẩm chung.

Trước đó CEO Nvidia cho biết công ty tiếp tục đánh giá công nghệ xưởng đúc của Intel và đã hợp tác được gần một năm. Hầu hết nhà phân tích tin rằng để xưởng đúc chip tồn tại, Intel cần giành được khách hàng lớn như Nvidia, Apple, Qualcomm hoặc Broadcom.

Nancy Tengler, CEO của Laffer Tengler Investments, công ty nắm giữ cổ phiếu Nvidia, cho biết: "Đây có thể là bước đầu tiên trong quá trình mua lại hoặc chia tách Intel với các nhà sản xuất chip của Mỹ. Công ty tiếp tục tồn tại nhưng có thể sẽ chỉ còn là cái bóng của chính mình.

Logo Intel tại triển lãm Computex 2024, diễn ra ở Đài Bắc, Đài Loan ẢNH: KHƯƠNG NHA

Tuy nhiên, thỏa thuận cũng có thể giúp Intel có lợi thế trước các đối thủ như Advanced Micro Devices (AMD). Chip Intel có thể sớm được tích hợp vào sản phẩm chủ lực của Nvidia, điều các bên thứ ba chưa thể làm.

Các sản phẩm chung của hai công ty cũng có thể được sản xuất trên các dây chuyền hiện đại, thúc đẩy quy trình 14A của Intel, dự kiến ra mắt vào năm 2027. 14A là quy trình mang tính sống còn với Intel. Công ty cũng từng tuyên bố sẽ không thể theo đuổi 14A nếu không nhận được những cam kết lâu dài từ khách hàng. Thương vụ đầu tư của Nvidia được xem là bảo chứng quan trọng cho lộ trình này.

Các đối thủ phải dè chừng?

Theo Reuters, thỏa thuận của Nvidia với Intel tiềm ẩn nhiều rủi ro với TSMC. Nhà sản xuất bán dẫn Đài Loan đang sản xuất bộ vi xử lý hàng đầu của Nvidia. Công việc này có thể sẽ rơi vào tay Intel sau thương vụ 5 tỉ USD.

Trong khi đó, AMD cũng có nguy cơ thua lỗ khi Nvidia hậu thuẫn cho Intel trong cuộc đua cung cấp chip xử lý cho các trung tâm dữ liệu.

TSMC từ chối bình luận. Người phát ngôn của AMD nói sẽ tiếp tục cung cấp các sản phẩm hiệu suất cao, từ máy tính cá nhân đến trung tâm dữ liệu. Công ty sẽ tập trung vào AI để gia tăng thị phần.

Theo các điều khoản của thỏa thuận, Intel sẽ thiết kế bộ xử lý trung tâm dữ liệu tùy chỉnh, dự định tích hợp vào chip AI, được gọi là GPU. Công nghệ độc quyền của Nvidia sẽ cho phép chip Intel và Nvidia giao tiếp với nhau ở tốc độ cao hơn trước.



Liên kết tốc độ cao là điểm khác biệt quan trọng trên thị trường AI, bởi vì nhiều chip phải được kết nối với nhau để hoạt động như một khối thống nhất, xử lý lượng dữ liệu khổng lồ. Hiện tại, các máy chủ AI bán chạy nhất của Nvidia với những liên kết này chỉ có thể sử dụng chip của chính Nvidia; thỏa thuận này sẽ giúp Intel có cơ hội kiếm lời từ mỗi máy chủ Nvidia.

Sự kết hợp giữa chip Nvidia và Intel cũng có thể thách thức Broadcom, công ty sở hữu công nghệ kết nối chip-to-chip và hỗ trợ các công ty như Google của Alphabet phát triển chip AI.