Công nghệ Tin tức công nghệ

Kỹ sư Intel đánh đổi sự nghiệp vì Microsoft và án phạt nặng nề

Phong Đỗ
Phong Đỗ
19/08/2025 14:57 GMT+7

Đánh cắp bí mật của Intel và sang làm việc cho Microsoft, cựu kỹ sư vẫn thoát án tù dù gây thiệt hại lớn.

Theo TechSpot, một cựu kỹ sư Intel vừa nhận bản án cho hành vi đánh cắp hàng ngàn tài liệu mật để mang sang công việc mới tại Microsoft. Dù thoát án tù giam, người này phải nhận khoản phạt tài chính nặng, 2 năm quản chế và đánh đổi cả sự nghiệp trong ngành công nghệ để bắt đầu với việc trồng nho ở quốc gia khác.

Kỹ sư Intel lĩnh án vì tuồn tài liệu cho Microsoft

Kỹ sư Varun Gupta với 10 năm kinh nghiệm tại Intel đã phải đối mặt với phán quyết cuối cùng của tòa án sau khi thừa nhận hành vi sao chép hàng ngàn tệp tài liệu mật của công ty trước khi chuyển sang làm việc cho đối thủ Microsoft vào tháng 1.2020. Các tài liệu này gồm những dữ liệu kinh doanh và chiến lược giá cả cực kỳ nhạy cảm.

Kỹ sư Intel đánh đổi cả sự nghiệp vì Microsoft - Ảnh 1.

Một cựu kỹ sư của Intel lĩnh án phạt nặng vì phản bội công ty

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHSPOT

Tòa án quận tại Mỹ đã tuyên phạt Gupta 2 năm quản chế và một khoản tiền phạt lên tới hơn 34.000 USD, nhưng quyết định không áp dụng án tù giam.

Tại phiên tòa, bên công tố đã kịch liệt yêu cầu một bản án 8 tháng tù giam. Trợ lý thẩm phán William Narus lập luận rằng hành động của Gupta là "có tính toán và lặp lại nhiều lần", giúp Microsoft có được lợi thế không nhỏ trong các thương vụ mua bán bộ vi xử lý quan trọng với chính Intel.

Đáp lại, luật sư bào chữa David Angeli thừa nhận sai lầm của thân chủ nhưng cho rằng Gupta đã phải trả giá rất đắt. Ông không chỉ phải bồi thường 40.000 USD trong một vụ kiện dân sự với Intel mà còn bị hủy hoại hoàn toàn sự nghiệp quản lý trong ngành công nghệ. Luật sư cho rằng đây chính là bằng chứng của sự hối cải và là một hình phạt đủ nặng mà không cần đến án tù.

Thẩm phán Amy Baggio đồng tình rằng hành vi đánh cắp bí mật doanh nghiệp không thể bị xem nhẹ. Do đó, khoản tiền phạt được đưa ra tương đương với chi phí cho 8 tháng tù giam để thể hiện tính nghiêm trọng của vụ việc.

Tuy nhiên, thẩm phán cũng công nhận việc vụ bê bối này được công khai rộng rãi đã là một "sự sa ngã" và là một hình phạt nặng nề về danh tiếng đối với Gupta. Đây được xem là một yếu tố giảm nhẹ.

Sau khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính với tòa án, Varun Gupta sẽ cùng gia đình chuyển đến Pháp. Các báo cáo cho biết ông sẽ chính thức từ bỏ ngành công nghệ để theo học ngành quản lý vườn nho, bắt đầu một sự nghiệp hoàn toàn mới trong lĩnh vực sản xuất rượu vang.

