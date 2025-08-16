Windows 11 hoàn thiện chế độ Dark Mode sau 4 năm

Theo Neowin, một trong những điểm trừ lớn nhất của chế độ tối (Dark Mode) trên Windows 11 là trường hợp các hộp thoại hệ thống trắng xóa đột ngột hiện ra. Giờ đây, vấn đề này đã được Microsoft khắc phục sau gần 4 năm. Cải tiến này đang đến với người dùng qua các bản dựng thử nghiệm mới nhất.

Microsoft đang hoàn thiện chế độ Dark Mode trên Windows 11 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NEOWIN

Windows 11 khắc phục nhược điểm lớn nhất của Dark Mode

Kể từ khi ra mắt, chế độ Dark Mode của Windows 11 vẫn luôn bị người dùng phàn nàn là "làm chưa tới". Dù các thành phần giao diện hiện đại đã khoác lên mình một màu đen tuyền sang trọng, thì vô số cửa sổ và hộp thoại quan trọng kế thừa từ các phiên bản Windows cũ vẫn "ngoan cố" giữ lại màu trắng sáng.

Mỗi khi người dùng sao chép, di chuyển hay xóa một tệp tin, một cửa sổ trắng xóa đột ngột hiện lên, gây chói mắt và phá vỡ hoàn toàn trải nghiệm làm việc trong môi trường tối. Tình trạng này cuối cùng cũng sắp đi vào dĩ vãng.

Theo phát hiện của người dùng @phantomofearh trên mạng xã hội X, các bản dựng Windows 11 Dev và Beta mới nhất đã bắt đầu áp dụng Dark Mode cho hàng loạt hộp thoại hệ thống này. Tuy nhiên, có vẻ như tính năng vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện khi một vài nút bấm vẫn còn sót lại màu trắng.

Các hộp thoại đã được "dark" hóa trên bản thử nghiệm Windows 11 mới ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NEOWIN

Cách trải nghiệm thử

Nếu đang tham gia chương trình Windows Insider và muốn trải nghiệm ngay tính năng này, bạn có thể kích hoạt nó thủ công bằng công cụ ViVeTool:

Tải về ViveTool từ GitHub và giải nén vào một thư mục có tên dễ nhớ (ví dụ: C:\vive).

Mở Command Prompt (CMD) bằng quyền quản trị viên.

Dùng lệnh CD để di chuyển đến thư mục vừa giải nén. Ví dụ: CD C:\vive.

Gõ lệnh sau và nhấn Enter: vivetool /enable /id:57857165,57994323,48433719

Khởi động lại máy tính để áp dụng thay đổi.

Đây là một bước tiến đáng hoan nghênh, cho thấy Microsoft vẫn đang lắng nghe người dùng. Giờ đây, điều mà cộng đồng mong mỏi tiếp theo có lẽ là tính năng tự động chuyển đổi giữa giao diện sáng và tối theo thời gian trong ngày mà không cần cài đặt thêm ứng dụng bên thứ ba.