Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Windows 11 hoàn thiện chế độ Dark Mode sau 4 năm

Phong Đỗ
Phong Đỗ
16/08/2025 20:15 GMT+7

Sau gần 4 năm chờ đợi, Microsoft cuối cùng cũng sửa lỗi khó chịu nhất của chế độ Dark Mode trên Windows 11.

Theo Neowin, một trong những điểm trừ lớn nhất của chế độ tối (Dark Mode) trên Windows 11 là trường hợp các hộp thoại hệ thống trắng xóa đột ngột hiện ra. Giờ đây, vấn đề này đã được Microsoft khắc phục sau gần 4 năm. Cải tiến này đang đến với người dùng qua các bản dựng thử nghiệm mới nhất.

Chế độ Dark Mode trên Windows 11 sắp hoàn thiện với nhiều cải tiến mới - Ảnh 1.

Microsoft đang hoàn thiện chế độ Dark Mode trên Windows 11

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NEOWIN

Windows 11 khắc phục nhược điểm lớn nhất của Dark Mode

Kể từ khi ra mắt, chế độ Dark Mode của Windows 11 vẫn luôn bị người dùng phàn nàn là "làm chưa tới". Dù các thành phần giao diện hiện đại đã khoác lên mình một màu đen tuyền sang trọng, thì vô số cửa sổ và hộp thoại quan trọng kế thừa từ các phiên bản Windows cũ vẫn "ngoan cố" giữ lại màu trắng sáng.

Mỗi khi người dùng sao chép, di chuyển hay xóa một tệp tin, một cửa sổ trắng xóa đột ngột hiện lên, gây chói mắt và phá vỡ hoàn toàn trải nghiệm làm việc trong môi trường tối. Tình trạng này cuối cùng cũng sắp đi vào dĩ vãng.

Theo phát hiện của người dùng @phantomofearh trên mạng xã hội X, các bản dựng Windows 11 Dev và Beta mới nhất đã bắt đầu áp dụng Dark Mode cho hàng loạt hộp thoại hệ thống này. Tuy nhiên, có vẻ như tính năng vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện khi một vài nút bấm vẫn còn sót lại màu trắng.

Chế độ Dark Mode trên Windows 11 sắp hoàn thiện với nhiều cải tiến mới - Ảnh 2.

Các hộp thoại đã được "dark" hóa trên bản thử nghiệm Windows 11 mới

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NEOWIN

Cách trải nghiệm thử

Nếu đang tham gia chương trình Windows Insider và muốn trải nghiệm ngay tính năng này, bạn có thể kích hoạt nó thủ công bằng công cụ ViVeTool:

  • Tải về ViveTool từ GitHub và giải nén vào một thư mục có tên dễ nhớ (ví dụ: C:\vive).
  • Mở Command Prompt (CMD) bằng quyền quản trị viên.
  • Dùng lệnh CD để di chuyển đến thư mục vừa giải nén. Ví dụ: CD C:\vive.
  • Gõ lệnh sau và nhấn Enter: vivetool /enable /id:57857165,57994323,48433719
  • Khởi động lại máy tính để áp dụng thay đổi.

Đây là một bước tiến đáng hoan nghênh, cho thấy Microsoft vẫn đang lắng nghe người dùng. Giờ đây, điều mà cộng đồng mong mỏi tiếp theo có lẽ là tính năng tự động chuyển đổi giữa giao diện sáng và tối theo thời gian trong ngày mà không cần cài đặt thêm ứng dụng bên thứ ba.

Tin liên quan

Không chỉ Windows 10, Microsoft còn có một 'danh sách khai tử' cho năm 2025

Không chỉ Windows 10, Microsoft còn có một 'danh sách khai tử' cho năm 2025

Năm 2025 chứng kiến hàng loạt sản phẩm chủ lực của Microsoft cùng 'về hưu' với Windows 10.

Khám phá thêm chủ đề

Windows 11 Microsoft người dùng Hộp thoại trải nghiệm Tính năng thử nghiệm Giao diện Dark Mode
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận