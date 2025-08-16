Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Không chỉ Windows 10, Microsoft còn có một 'danh sách khai tử' cho năm 2025

Phong Đỗ
Phong Đỗ
16/08/2025 08:34 GMT+7

Năm 2025 chứng kiến hàng loạt sản phẩm chủ lực của Microsoft cùng 'về hưu' với Windows 10.

Theo Neowin, hầu hết người dùng Microsoft đều đã biết Windows 10 sẽ chính thức kết thúc hỗ trợ vào ngày 14.10 năm nay. Ngoài ra, trong suốt năm nay, Microsoft sẽ ngừng hỗ trợ cho hàng chục sản phẩm và dịch vụ quan trọng khác, ảnh hưởng đến hàng triệu người dùng cá nhân và doanh nghiệp trên toàn cầu.

Đây được xem là một đợt "thanh lọc" sản phẩm lớn, đòi hỏi người dùng và các quản trị viên IT phải có kế hoạch nâng cấp và di dời kịp thời để tránh các rủi ro về bảo mật và vận hành.

Không chỉ Windows 10, Microsoft còn có một 'danh sách khai tử' cho năm 2025 - Ảnh 1.

Microsoft còn có một 'danh sách khai tử' dài cho năm 2025

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NEOWIN

Ngày "thanh lọc" lớn của Microsoft: 14.10.2025

Ngày 14.10.2025 được Microsoft xem là ngày trọng đại. Không chỉ các phiên bản phổ biến của Windows 10 (Home, Pro, Enterprise, Education) bị ngừng hỗ trợ, mà còn có cả một loạt sản phẩm chủ lực khác cùng chung số phận, gồm:

  • Trọn bộ ứng dụng Microsoft Office 2016 và Microsoft Office 2019 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook...).
  • Các phiên bản máy chủ quan trọng như Exchange Server 2016 và 2019, cũng như Skype for Business Server 2015 và 2019.
  • Các phiên bản cũ hơn của Windows 11 như Windows 11 22H2 (Enterprise, Education).

Điều này có nghĩa là rất nhiều văn phòng và doanh nghiệp đang sử dụng các bộ phần mềm này sẽ phải đối mặt với việc nâng cấp đồng loạt nếu không muốn bị bỏ lại phía sau với các lỗ hổng bảo mật.

Ứng dụng doanh nghiệp và lập trình viên cũng không ngoại lệ

"Danh sách khai tử" không chỉ dừng lại ở các sản phẩm cho người dùng cuối. Hàng loạt công cụ dành cho doanh nghiệp và nhà phát triển cũng sẽ hết hạn hỗ trợ trong năm 2025. Có thể kể đến các phiên bản của Visual Studio, Dynamics (CRM, NAV, SL), SQL Server (hết hạn hỗ trợ mở rộng) và một loạt dịch vụ đám mây trên Azure như Azure Basic Load Balancer và Azure Database for MariaDB.

Việc Microsoft ngừng hỗ trợ một sản phẩm nghĩa là chúng sẽ không còn nhận được các bản cập nhật bảo mật, bản vá lỗi hay hỗ trợ kỹ thuật. Việc tiếp tục sử dụng các phần mềm này sẽ đặt dữ liệu và hệ thống của bạn vào tình trạng rủi ro cao.

Để tìm hiểu đầy đủ về danh sách, bạn có thể truy cập địa chỉ tinyurl.com/mskhaitu2025.

