Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Kinh tế thế giới

Chính quyền ông Trump nắm 10% cổ phần Intel trong 'thỏa thuận lịch sử'

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
23/08/2025 09:28 GMT+7

Tổng thống Donald Trump ngày 22.8 cho biết chính phủ Mỹ sẽ sở hữu 10% cổ phần của Tập đoàn Intel, sau khi đạt được thỏa thuận với Tổng giám đốc Lip-Bu Tan.

Theo thỏa thuận, chính phủ Mỹ sẽ nhận hơn 433 triệu cổ phiếu, tương đương 9,9% cổ phần Intel (Mỹ). Con số này tương đương khoản đầu tư 8,9 tỉ USD, AFP đưa tin ngày 23.8

Trong đó, 5,7 tỉ USD được chi theo Đạo luật CHIPS và Khoa học của Mỹ, dù chưa được thanh toán. 3,2 tỉ USD còn lại được tài trợ theo chương trình Secure Enclave. Các chương trình này đều được thông qua dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Chính quyền ông Trump sẽ nắm 10% cổ phần Intel - Ảnh 1.

Chính phủ Mỹ vừa đạt thỏa thuận sở hữu 10% cổ phần Intel

ẢNH: REUTERS

Viết trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu rằng: “Mỹ giờ đây sở hữu và kiểm soát 10% cổ phần Intel”. Ông Trump khẳng định Mỹ không phải trả tiền để sở hữu số cổ phần trên.

Trong tuyên bố, Intel cho biết: “Khoản đầu tư của Mỹ vào Intel sẽ dưới danh nghĩa quyền sở hữu thụ động, không có đại diện tại hội đồng quản trị, quyền quản trị hay quyền thông tin khác”.

Trả lời phóng viên ngày 22.8, ông Trump nói rằng sẽ là điều tốt nếu Intel có Mỹ làm đối tác. “Họ đã đồng ý thực hiện điều đó và tôi nghĩ đây là thỏa thuận tuyệt vời cho họ”, ông nói.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cũng viết trên mạng xã hội X ngày 22.8 rằng đây là thỏa thuận lịch sử, củng cố vị thế dẫn đầu của Mỹ trong ngành bán dẫn.

Ông Trump xác định sẽ mua cổ phần tại Intel

Giới quan sát nhận định thỏa thuận này giúp giảm căng thẳng trong quan hệ giữa ông Trump và Tổng giám đốc (CEO) Intel Lip-Bu Tan, sau khi chủ nhân Nhà Trắng gần đây kêu gọi ông Tan từ chức vì xung đột lợi ích.

Diễn biến trên là động thái mới nhất của chính phủ Mỹ nhằm tạo sức ảnh hưởng lên các doanh nghiệp đang phát triển lĩnh vực bán dẫn. Hôm 11.8, báo Financial Times đưa tin hai hãng công nghệ hàng đầu tại Mỹ Nvidia và AMD đã đồng ý trích 15% doanh thu bán chip tại Trung Quốc cho chính phủ Mỹ, nhằm đổi lấy giấy phép xuất khẩu chip bán dẫn.

Tin liên quan

CEO Intel nói gì sau khi bị Tổng thống Trump hối từ chức?

CEO Intel nói gì sau khi bị Tổng thống Trump hối từ chức?

Tổng giám đốc (CEO) Tập đoàn Intel Lip-Bu Tan khẳng định ông chia sẻ cam kết của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc thúc đẩy an ninh kinh tế và an ninh quốc gia.

Nvidia, AMD đồng ý chia 15% doanh thu bán chip tại Trung Quốc cho chính phủ Mỹ?

Khám phá thêm chủ đề

Intel Mỹ Donald Trump công nghệ Bán dẫn cổ phần Đạo luật CHIPS
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận