Chính quyền ông Trump nắm 10% cổ phần Intel trong 'thỏa thuận lịch sử'

Theo thỏa thuận, chính phủ Mỹ sẽ nhận hơn 433 triệu cổ phiếu, tương đương 9,9% cổ phần Intel (Mỹ). Con số này tương đương khoản đầu tư 8,9 tỉ USD, AFP đưa tin ngày 23.8

Trong đó, 5,7 tỉ USD được chi theo Đạo luật CHIPS và Khoa học của Mỹ, dù chưa được thanh toán. 3,2 tỉ USD còn lại được tài trợ theo chương trình Secure Enclave. Các chương trình này đều được thông qua dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Chính phủ Mỹ vừa đạt thỏa thuận sở hữu 10% cổ phần Intel ẢNH: REUTERS

Viết trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu rằng: “Mỹ giờ đây sở hữu và kiểm soát 10% cổ phần Intel”. Ông Trump khẳng định Mỹ không phải trả tiền để sở hữu số cổ phần trên.

Trong tuyên bố, Intel cho biết: “Khoản đầu tư của Mỹ vào Intel sẽ dưới danh nghĩa quyền sở hữu thụ động, không có đại diện tại hội đồng quản trị, quyền quản trị hay quyền thông tin khác”.

Trả lời phóng viên ngày 22.8, ông Trump nói rằng sẽ là điều tốt nếu Intel có Mỹ làm đối tác. “Họ đã đồng ý thực hiện điều đó và tôi nghĩ đây là thỏa thuận tuyệt vời cho họ”, ông nói.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cũng viết trên mạng xã hội X ngày 22.8 rằng đây là thỏa thuận lịch sử, củng cố vị thế dẫn đầu của Mỹ trong ngành bán dẫn.

Ông Trump xác định sẽ mua cổ phần tại Intel

Giới quan sát nhận định thỏa thuận này giúp giảm căng thẳng trong quan hệ giữa ông Trump và Tổng giám đốc (CEO) Intel Lip-Bu Tan, sau khi chủ nhân Nhà Trắng gần đây kêu gọi ông Tan từ chức vì xung đột lợi ích.

Diễn biến trên là động thái mới nhất của chính phủ Mỹ nhằm tạo sức ảnh hưởng lên các doanh nghiệp đang phát triển lĩnh vực bán dẫn. Hôm 11.8, báo Financial Times đưa tin hai hãng công nghệ hàng đầu tại Mỹ Nvidia và AMD đã đồng ý trích 15% doanh thu bán chip tại Trung Quốc cho chính phủ Mỹ, nhằm đổi lấy giấy phép xuất khẩu chip bán dẫn.