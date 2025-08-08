CEO Intel nói gì sau khi bị Tổng thống Trump hối từ chức?

CEO Lip-Bu Tan ngày 7.8 đã gửi thông điệp đến toàn thể nhân viên Intel, sau khi Tổng thống Trump gây áp lực yêu cầu ông Tan từ chức.

“Mỹ đã là quê hương của tôi hơn 40 năm. Tôi yêu đất nước này và vô cùng biết ơn những cơ hội mà nó đã mang lại cho tôi. Tôi cũng yêu công ty này. Dẫn dắt Intel vào thời điểm quan trọng này không chỉ là một công việc - đó là một đặc ân”, ông Lip-Bu Tan nêu trong thông điệp.

CEO Intel Lip-Bu Tan phát biểu tại sự kiện ở Đài Loan tháng 5 ẢNH: REUTERS

Ông Tan nói Intel, một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu tại Mỹ, đang hợp tác với chính quyền Mỹ để giải quyết các vấn đề đã được nêu ra và đảm bảo chính phủ nắm bắt đủ thông tin.

“Tôi hoàn toàn chia sẻ cam kết của Tổng thống Trump trong việc thúc đẩy an ninh quốc gia và an ninh kinh tế Mỹ. Tôi đánh giá cao sự lãnh đạo của ông ấy trong việc thúc đẩy các ưu tiên trên, và tôi tự hào được lãnh đạo một công ty đóng vai trò trung tâm trong các mục tiêu đó”, ông Tan nhấn mạnh.

Trước đó, ông Trump đăng bài trên mạng xã hội Truth Social ngày 7.8, nêu rằng CEO Intel đang trong tình trạng xung đột lợi ích nghiêm trọng và phải từ chức ngay lập tức.

Bình luận của ông Trump được đưa ra một ngày sau khi Reuters đưa tin thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Tom Cotton đã gửi một lá thư cho chủ tịch hội đồng quản trị Intel kèm những câu hỏi về mối quan hệ đáng ngờ của ông Lip-Bu Tan với Trung Quốc. Trong thư còn đề cập một vụ án hình sự gần đây liên quan đến công ty cũ của ông Tan là Cadence Design Systems (Mỹ).

Hồi tháng 4, Reuters tiết lộ các khoản đầu tư của ông Tan vào các công ty Trung Quốc, được thực hiện thông qua doanh nghiệp đầu tư mạo hiểm Walden International (Mỹ) do ông Tan thành lập.

Trong thông điệp ngày 7.8, CEO Intel Lip-Bu Tan nói đang có những thông tin sai lệch lan truyền về vai trò trước đây của ông tại Walden International và Cadence Design Systems.

“Tôi muốn nói rõ rằng trong hơn 40 năm làm việc trong ngành, tôi luôn hoạt động theo các tiêu chuẩn pháp lý và đạo đức cao nhất. Uy tín của tôi được xây dựng dựa trên sự tin tưởng, qua việc làm những gì tôi đã nói và làm nó một cách đúng đắn. Đây cũng chính là cách tôi lãnh đạo Intel”, ông Tan nói.