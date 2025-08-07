Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Kinh tế thế giới

Tổng thống Trump hối thúc CEO Intel từ chức vì nghi liên hệ với Trung Quốc

Thụy Miên
Thụy Miên
07/08/2025 20:59 GMT+7

Hôm nay 7.8, Tổng thống Mỹ Donald Trump gây áp lực yêu cầu ông Lip-Bu Tan, Tổng giám đốc (CEO) Intel từ chức ngay sau khi xuất hiện các thông tin và cáo buộc nghi ngờ ông có mối liên hệ với Trung Quốc.

Tổng thống Trump hối thúc CEO Intel từ chức vì nghi liên hệ với Trung Quốc- Ảnh 1.

Tổng giám đốc Intel Lip-Bu Tan phát biểu tại hội nghị thường niên của tập đoàn ở San Jose (bang California, Mỹ) hôm 29.4

ảnh: reuters

Tổng giám đốc Intel đang trong tình trạng xung đột lợi ích nghiêm trọng và phải từ chức, ngay tức khắc. Không có giải pháp nào khác cho vấn đề này", Đài CNN dẫn bài đăng của Tổng thống Trump trên tài khoản mạng xã hội Truth Social hôm nay 7.8.

Bài đăng trên được đưa ra sau khi Thượng nghị sĩ Tom Cotton của bang Arkansas bày tỏ quan ngại và chất vấn Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Intel Frank Yeary về những liên hệ bị cho là đáng ngờ giữa ông Tan và phía Trung Quốc.

Thượng nghị sĩ Cotton đã chất vấn tính liêm chính của Intel, một trong các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ, và sự ảnh hưởng có thể đối với an ninh quốc gia Mỹ.

Trong lá thư gửi cho Chủ tịch hội đồng quản trị Intel hồi đầu tuần, ông Cotton đưa ra những báo cáo về hoạt động đầu tư gần đây của ông Tan ở Trung Quốc.

Reuters hồi tháng 4 loan tin ông Tan đã thực hiện các khoản cá nhân lẫn thông qua các quỹ mạo hiểm để đầu tư vào hàng trăm công ty Trung Quốc, trong đó một số hãng có sự liên hệ với quân đội Trung Quốc.

Thượng nghị sĩ Cotton trên tài khoản X đã yêu cầu Hội đồng quản trị của Intel phải đưa ra lời giải thích, và đăng kèm lá thư trên.

Phía Intel lẫn Tổng giám đốc Tan chưa trả lời yêu cầu bình luận thông tin về bài đăng của Tổng thống Trump. Phía Bắc Kinh cũng chưa bình luận.

Trước đó một ngày (6.8), người phát ngôn của Intel cho biết: “Intel và ông Tan có cam kết mạnh mẽ đối với an ninh quốc gia của Mỹ cũng như giữ vững tính liêm chính trong vai trò tập đoàn trong hệ sinh thái quốc phòng Mỹ". Intel khẳng định sẽ phản hồi lá thư của thượng nghị sĩ.

Cổ phiếu của Intel (INTC) đã giảm gần 5% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa thị trường hôm nay 7.8.

