CMC vào top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2025

Theo đó, bảng xếp hạng top 50, được Nhịp Cầu Đầu Tư phối hợp cùng Công ty Chứng khoán Thiên Việt thực hiện thường niên, áp dụng các chuẩn mực quốc tế tham chiếu từ Harvard. Xếp hạng này đánh giá hiệu quả kinh doanh dựa trên ba chỉ số cốt lõi trong ba năm liên tiếp: doanh thu, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và lợi nhuận trên cổ phiếu. Đây là thước đo khách quan, phản ánh rõ nét năng lực quản trị và khả năng tạo giá trị của doanh nghiệp.

Đại diện Tập đoàn công nghệ CMC nhận giải top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2025 Ảnh: CTV



Cụ thể, các doanh nghiệp trong top 50 đóng góp hơn 55% vốn hóa thị trường HOSE, đại diện cho những ngành dẫn dắt động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế, trong đó công nghệ thông tin và viễn thông (ICT) được xem là mũi nhọn.

Sự hiện diện của CMC trong danh sách này khẳng định vị thế hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin - viễn thông tại Việt Nam, đồng thời đánh dấu bước tiến mạnh mẽ của tập đoàn trên hành trình mở rộng tầm ảnh hưởng quốc tế thông qua chiến lược AI-X (Chuyển đổi AI) và Go Global..

Trước đó, quý 1/2025, cổ phiếu CMG chính thức được đưa vào rổ MSCI Frontier Market. MSCI là bộ chỉ số có sức ảnh hưởng lớn đến dòng vốn đầu tư toàn cầu, được hàng nghìn quỹ đầu tư, bao gồm nhiều quỹ ETF, sử dụng làm tham chiếu.

Để đạt được vị trí này, CMC đã vượt qua các tiêu chí khắt khe về tỷ lệ cổ phiếu tự do lưu hành, thanh khoản, quản trị doanh nghiệp, minh bạch thông tin theo chuẩn quốc tế và quy mô uy tín trên thị trường.

Chủ tịch Tập đoàn CMC, ông Nguyễn Trung Chính, chia sẻ: "Việc được MSCI lựa chọn là minh chứng cho năng lực quản trị và tầm nhìn quốc tế của CMC. Đây là cột mốc chiến lược, tiếp thêm động lực để chúng tôi kiên định theo đuổi chiến lược AI-X và Go Global, mang lại giá trị bền vững cho cổ đông".

Hiện tại, CMC cũng đang xây dựng tầm nhìn đến năm 2028, hướng tới trở thành công ty chuyển đổi số và chuyển đổi AI toàn cầu với quy mô tỉ USD và đội ngũ hơn 10.000 nhân sự.