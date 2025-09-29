Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

CMC vào top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2025

Thành Luân
Thành Luân
29/09/2025 06:24 GMT+7

Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư vừa công bố bảng xếp hạng top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2025. Với những thành tích vượt trội, Tập đoàn công nghệ CMC (CMG) đã góp mặt trong danh sách này.

Theo đó, bảng xếp hạng top 50, được Nhịp Cầu Đầu Tư phối hợp cùng Công ty Chứng khoán Thiên Việt thực hiện thường niên, áp dụng các chuẩn mực quốc tế tham chiếu từ Harvard. Xếp hạng này đánh giá hiệu quả kinh doanh dựa trên ba chỉ số cốt lõi trong ba năm liên tiếp: doanh thu, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và lợi nhuận trên cổ phiếu. Đây là thước đo khách quan, phản ánh rõ nét năng lực quản trị và khả năng tạo giá trị của doanh nghiệp.

CMC vào top 50 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2025 - Ảnh 1.

Đại diện Tập đoàn công nghệ CMC nhận giải top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2025

Ảnh: CTV

Cụ thể, các doanh nghiệp trong top 50 đóng góp hơn 55% vốn hóa thị trường HOSE, đại diện cho những ngành dẫn dắt động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế, trong đó công nghệ thông tin và viễn thông (ICT) được xem là mũi nhọn.

Sự hiện diện của CMC trong danh sách này khẳng định vị thế hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin - viễn thông tại Việt Nam, đồng thời đánh dấu bước tiến mạnh mẽ của tập đoàn trên hành trình mở rộng tầm ảnh hưởng quốc tế thông qua chiến lược AI-X (Chuyển đổi AI) và Go Global..

Trước đó, quý 1/2025, cổ phiếu CMG chính thức được đưa vào rổ MSCI Frontier Market. MSCI là bộ chỉ số có sức ảnh hưởng lớn đến dòng vốn đầu tư toàn cầu, được hàng nghìn quỹ đầu tư, bao gồm nhiều quỹ ETF, sử dụng làm tham chiếu.

Để đạt được vị trí này, CMC đã vượt qua các tiêu chí khắt khe về tỷ lệ cổ phiếu tự do lưu hành, thanh khoản, quản trị doanh nghiệp, minh bạch thông tin theo chuẩn quốc tế và quy mô uy tín trên thị trường.

Chủ tịch Tập đoàn CMC, ông Nguyễn Trung Chính, chia sẻ: "Việc được MSCI lựa chọn là minh chứng cho năng lực quản trị và tầm nhìn quốc tế của CMC. Đây là cột mốc chiến lược, tiếp thêm động lực để chúng tôi kiên định theo đuổi chiến lược AI-X và Go Global, mang lại giá trị bền vững cho cổ đông".

Hiện tại, CMC cũng đang xây dựng tầm nhìn đến năm 2028, hướng tới trở thành công ty chuyển đổi số và chuyển đổi AI toàn cầu với quy mô tỉ USD và đội ngũ hơn 10.000 nhân sự.

Tin liên quan

CMC đồng hành kết nối hệ sinh thái AI tại Việt Nam

CMC đồng hành kết nối hệ sinh thái AI tại Việt Nam

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp với Tập đoàn công nghệ CMC tổ chức "Chương trình kết nối lãnh đạo cấp cao ngành trí tuệ nhân tạo (AI) và bán dẫn" tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội.

Khám phá thêm chủ đề

Harvard Tập đoàn CMC CMC cổ phiếu Chiến lược
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận