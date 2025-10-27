Dấu ấn từ Công ước Hà Nội

Thời gian qua, đóng góp của VN trong việc giải quyết các vấn đề chung của thế giới đã nhận được sự công nhận mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế. Trả lời người viết, PGS-TS Alfred Gerstl (Khoa Nghiên cứu Đông Á, Đại học Vienna, Áo) nhận xét: "Từ thập niên 1990, VN bắt đầu tham gia các định chế hợp tác chính trị và kinh tế đa phương, từng bước có mặt trong các tổ chức: ASEAN, APEC hoặc WTO. Tại LHQ, VN đã chứng minh được uy tín đa phương của mình".

Tương tự, chuyên gia Murray Hiebert (nhà nghiên cứu về về Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế - CSIS, Mỹ) chỉ ra: "VN đã làm sâu sắc thêm quan hệ ngoại giao của mình trên khắp Indo-Pacific với các nước láng giềng ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Ấn Độ, các nước EU và Mỹ. VN hoạt động tích cực trong LHQ và hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế, và đã nổi lên như một trong những quốc gia năng động nhất về mặt ngoại giao".

Thậm chí, TS Jonathan Berkshire Miller (đồng sáng lập kiêm điều hành mảng tư vấn địa chính trị, Tập đoàn Pendulum, Canada) khẳng định: "VN nổi lên như một quốc gia tự tin, theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập, duy trì quan hệ mang tính xây dựng với các cường quốc trong khi là một thành viên tích cực của ASEAN và đóng góp cho các thể chế đa phương, bao gồm cả LHQ". Cùng quan điểm này, GS Stephen Robert Nagy (ĐH Cơ Đốc giáo quốc tế - Nhật Bản, học giả tại Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế của Nhật) cũng đánh giá những đóng góp với cộng đồng quốc tế chính là một trong các nền tảng quan trọng định hình vị thế ngày càng cao của VN.

Giờ đây, trong bối cảnh vấn đề chống tội phạm mạng đang là một trong những thách thức lớn nhất mà thế giới đang phải đối mặt, việc đăng cai lễ mở ký Công ước Hà Nội trở thành một dấu ấn mới của VN trên trường quốc tế.

Bởi điều này cho thấy VN không chỉ là một quốc gia đang phát triển năng động, mà còn là điểm đến tin cậy cho các sự kiện đa phương tầm cỡ toàn cầu. Việc chủ động đăng cai và tham gia sâu vào quá trình đàm phán công ước cho thấy VN đang ngày càng chủ động, tích cực dẫn dắt và định hình các quy tắc, luật lệ chung của thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh mạng đầy phức tạp.

Qua đó, "Công ước Hà Nội" không chỉ là tên gọi của một văn kiện pháp lý mà còn là biểu tượng cho một VN có trách nhiệm, là đối tác tin cậy, sẵn sàng chung tay giải quyết những thách thức lớn của nhân loại.

Dấu ấn này càng minh chứng rõ ràng rằng vị thế của VN không chỉ được đo bằng các chỉ số kinh tế, mà còn là sự đóng góp thực chất vào hòa bình, an ninh và trật tự toàn cầu trong kỷ nguyên số.