Lan tỏa lý tưởng cách mạng, 'đánh sập' thông tin xấu độc trên không gian mạng

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư chủ trì hội nghị.

Các chiến dịch truyền thông thu hút hàng tỉ lượt xem

Theo báo cáo tại hội nghị, trong các năm từ 2023 đến nay, về cơ bản các chủ trương, nghị quyết quan trọng của Đảng và Nhà nước, chỉ đạo của các lãnh đạo Đảng và Nhà nước đều được chuyển hóa thành các sản phẩm tuyên truyền hiện đại như đồ họa thông tin (infographic), đồ họa chuyển động (motion-graphic), video clip ngắn… để tiếp cận tới đoàn viên, thanh niên.

Tiêu biểu như các tác phẩm, bài viết của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Tô Lâm, các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành T.Ư; thông tin kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng; các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành hoặc chính thức có hiệu lực…

Toàn cảnh hội nghị ẢNH: Đ.H

Để tăng cường tuyên truyền về những chủ trương mới của Đảng và quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, các báo đã mở chuyên mục “Vươn mình trong kỷ nguyên mới”; đăng tải hơn 1.500 bài viết trên các nền tảng, tập trung tuyên truyền nhiều chủ trương quan trọng như sắp xếp, tinh gọn bộ máy; phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; các công trình, dự án trọng điểm quốc gia; phát triển kinh tế - xã hội...

Đặc biệt, trong năm 2025, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày đất nước thống nhất, T.Ư Đoàn đã tổ chức chiến dịch truyền thông "Hòa bình đẹp lắm" trên 2 nền tảng Tiktok và Facebook, đạt hơn 3,6 tỉ lượt xem; được xếp hạng là chiến dịch truyền thông nổi bật nhất trong tháng 4.2025.

Chiến dịch truyền thông lan tỏa thông tin tích cực dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 với chủ đề “Tự hào Việt Nam” đã có hơn 600.000 bài đăng trên các nền tảng và đạt gần 11 tỉ lượt xem trên Tiktok, Facebook, Youtube, đứng đầu trong các chiến dịch truyền thông lớn trong dịp A80 và trong tháng 8.2025 trên mọi nền tảng.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo 35 T.Ư đánh giá, sự thành công của các chiến dịch truyền thông lớn trong dịp A80 vừa qua đã góp phần quan trọng giảm tỉ lệ thông tin tiêu cực từ 0,3% xuống còn gần 0,2%.

Đấu tranh, xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng

Công tác giám sát và xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng đã được triển khai mạnh mẽ và có chiều sâu. Ban chỉ đạo, Tổ thư ký 35 T.Ư Đoàn thường xuyên được kiện toàn.

65/67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã thành lập ban chỉ đạo và tổ thư ký giúp việc cấp tỉnh, tổ công tác, ban chỉ đạo cấp huyện và ban chỉ đạo, tổ công tác tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Đây là một điểm mới riêng có của Đoàn, phát huy tốt toàn bộ lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ.

Anh Bùi Quang Huy và chị Nguyễn Phạm Duy Trang chủ trì cuộc họp ẢNH: Đ.H

Định kỳ hằng tuần, Ban Chỉ đạo 35 T.Ư Đoàn tổ chức diễn tập đấu tranh với các thông tin xấu độc và lan tỏa thông tin tích cực, có cơ chế đánh giá, phân tích hiệu quả của từng địa phương, đơn vị. Đặc biệt, năm 2023, 2024 đã tổ chức diễn tập 1 bên 2 cấp quy mô toàn quốc và diễn tập 1 bên 2 cấp đối với tất cả các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, qua đó giúp cán bộ nòng cốt nắm chắc quy trình xử lý tình huống và thực hành các hành động cơ bản trong thực hiện nhiệm vụ.

Thường trực Ban chỉ đạo 35 T.Ư Đoàn đã lên kế hoạch để theo dõi, phát hiện các trang, tài khoản có yếu tố phản động, tổ chức diễn tập thường xuyên, lên phương án phối hợp cùng lực lượng 35 của các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tiến hành báo cáo sai phạm (report) để “đánh sập” các trang, bài viết phản động và chia sẻ, lan tỏa các thông tin tích cực, đấu tranh, phản bác.

T.Ư Đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, hội, đội cùng đội ngũ cán bộ các cấp đã tích cực, chủ động lập các trang cộng đồng để thông tin, tuyên truyền và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đến nay, toàn quốc đã có 71 chuyên trang cộng đồng về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Báo Tiền Phong, Báo Thanh Niên, Cổng thông tin điện tử T.Ư Đoàn, Cổng tri thức Thánh Gióng, Tạp chí Thanh Niên đã mở chuyên mục riêng về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Báo Tiền Phong, Báo Thanh Niên đăng tải hơn 3.000 bài viết để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Cạnh đó, T.Ư Đoàn đã triển khai hiệu quả cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên không gian mạng. Đến nay đã có 13.108.605 tin tốt, câu chuyện đẹp được tuyên truyền.

Đặc biệt, cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” của T.Ư Đoàn được triển khai đồng bộ, sáng tạo, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đoàn, của đất nước. T.Ư Đoàn đã xác lập 12 tiêu chí cốt lõi trên nền tảng “tâm trong - trí sáng - hoài bão lớn”. Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã cụ thể hóa thành các giá trị hình mẫu phù hợp với địa phương, đơn vị mình.

Các cơ quan báo chí của T.Ư Đoàn luôn bám sát và giữ vững tôn chỉ, mục đích, đảm bảo hoạt động thường xuyên với các tin, bài được cập nhật liên tục, bám sát các vấn đề, sự kiện thời sự trong nước và quốc tế; tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Các báo cũng phát huy tốt vai trò phản biện xã hội, cung cấp, phản ánh nhiều thông tin giúp các cơ quan chức năng thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệm vụ của mình.

Ứng dụng chuyển đổi số để tuyên truyền, giáo dục Nhận thức sâu sắc về vai trò và sức mạnh của các công cụ trực quan trong việc định hình nhận thức, tình cảm và hành vi của thế hệ trẻ, đặc biệt trong bối cảnh bùng nổ thông tin và công nghệ số, các cấp bộ đoàn trên toàn quốc đã chủ động đầu tư xây dựng và phát huy một hệ thống tuyên truyền đa dạng, sinh động. Hằng năm, Ban Thường vụ T.Ư Đoàn giữ vai trò định hướng thông qua việc xây dựng và cung cấp các bộ công cụ tuyên truyền hiện đại trên nền tảng số như infographic, video clip, motion graphic, phim ngắn, bộ ảnh. Các sản phẩm số được đầu tư kỹ lưỡng về nội dung và hình thức, có sức hấp dẫn thị giác, dễ dàng lan tỏa trên không gian mạng và các thiết bị di động, thu hút sự quan tâm, chú ý của đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi. Đặc biệt, để hỗ trợ các cấp bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên ứng dụng AI vào học tập, lao động, công tác, T.Ư Đoàn đã ra mắt công cụ "AI của Đoàn" tại địa chỉ http://ai.doanthanhnien.vn, tích hợp các nền tảng và ứng dụng AI phục vụ tra cứu, nghiên cứu tài liệu, tìm kiếm các chủ trương, hoạt động của Đoàn; hỗ trợ xây dựng các sản phẩm truyền thông…

Cùng đó, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam triển khai nền tảng "Bình dân học AI" tại địa chỉ http:// phocap.ai để giúp nâng cao kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo của đoàn viên, thanh niên. Các cơ quan báo chí của Đoàn cũng đã có nhiều đổi mới về giao diện, bố cục báo in, báo điện tử; chú trọng sản xuất các sản phẩm báo chí mới (longform, megastory, infographic, podcast, video clip…), giúp tiếp cận tốt hơn đến bạn đọc; tập trung xây dựng tòa soạn hội tụ, chuyển đổi số báo chí nhằm đáp ứng nhu cầu, phù hợp với thị hiếu của từng đối tượng độc giả. Đồng thời, xây dựng, đầu tư và phát triển hệ thống trường quay với các thiết bị hiện đại, thực hiện đa dạng hóa các phương thức truyền thông. Báo Tiền Phong, Báo Thanh Niên đã triển khai các nội dung về chuyển đổi số toàn diện trên các trụ cột: quản trị nội dung, quản trị dữ liệu, quản trị kinh doanh, quản trị tài chính kế toán, quản trị nội bộ...



