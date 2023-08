Ngày 29.8, tại Hà Nội, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chỉ đạo Cổng tri thức Thánh Gióng phối hợp với Trung tâm Sức khỏe gia đình và phát triển cộng đồng (CFC) tổ chức chương trình tập huấn "Thanh niên hỗ trợ người cao tuổi phòng, chống thông tin xấu, độc trên không gian mạng".



Người cao tuổi là đối tượng chính của các cuộc tấn công mạng

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Xuân Hiếu, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn, cho biết trong kỷ nguyên công nghệ 4.0 ngày nay, mạng xã hội như Facebook, Zalo, YouTube, TikTok… đã trở nên phổ biến với tất cả mọi người.

Theo anh Hiếu, lợi ích của mạng xã hội là rất lớn, cung cấp nhiều nội dung nhanh, miễn phí và cũng là một kho tàng thông tin, kiến thức khổng lồ; kết nối bạn bè trên mạng xã hội; học hỏi kiến thức và những kỹ năng mới từ chính mạng xã hội...

Tuy nhiên, mạng xã hội cũng tồn tại nhiều tiềm ẩn và nguy cơ gây ảnh hưởng đến con người, thậm chí là an ninh, trật tự xã hội. Những thông tin xấu, độc làm ảnh hưởng lớn tới nhận thức của người tiếp nhận, làm cho người tiếp nhận có cách nhìn nhận lệch chuẩn.

Anh Nguyễn Xuân Hiếu phát biểu tại chương trình ĐĂNG HẢI

Anh Hiếu cho rằng, ngoài vấn đề giới trẻ bị ảnh hưởng, người cao tuổi cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi những thông tin trên không gian mạng. Bên cạnh đó, người cao tuổi là đối tượng chính của các cuộc tấn công mạng.



Họ thường dễ tin và trở thành nạn nhân của các trò lừa đảo. Mặc dù vậy, vẫn chưa có chương trình hay nội dung chính thức nào về kiến thức số hay an toàn trực tuyến dành riêng cho người cao tuổi tại Việt Nam.

Chính vì vậy, việc tổ chức chương trình tập huấn "Thanh niên hỗ trợ người cao tuổi phòng, chống thông tin xấu, độc trên không gian mạng" là việc làm rất cần thiết hiện nay.

Các cựu thanh niên xung phong tham gia chương trình ĐĂNG HẢI

Tạo ra môi trường mạng internet an toàn

Ban tổ chức cho biết, chương trình tập huấn sử dụng cẩm nang an toàn trực tuyến do Google phối hợp với CFC biên soạn để cùng chung tay với Chính phủ Việt Nam tạo ra môi trường mạng internet an toàn, lành mạnh.

Tại buổi tập huấn, chuyên gia đến từ Bộ Công an đã hướng dẫn cho đoàn viên, thanh niên kỹ năng cơ bản nhận diện và xử lý phòng, chống thông tin xấu, độc.

Đồng thời, chuyên gia của Google đã tập huấn cho đoàn viên, thanh niên phòng, chống thông tin xấu, độc trực tuyến và hướng dẫn bảo mật tài khoản.

Chuyên gia tập huấn tại chương trình ĐĂNG HẢI

Theo đó, người dùng có thể sử dụng trang web Trung tâm an toàn Google (https://safety.google/intl/vi/). Tại đây đưa ra các công cụ giúp người dùng luôn an toàn; chẳng hạn, ứng dụng kiểm tra mật khẩu giúp người dùng kiểm tra tính bảo mật của mật khẩu mà họ đã lưu vào tài khoản Google của mình.

Người dùng có thể tìm hiểu xem mật khẩu có bị xâm phạm hay không, kiểm tra độ mạnh của mật khẩu và liệu bạn có từng sử dụng mật khẩu này nhiều lần hay không. Điều này giúp người dùng chủ động ngăn chặn nguy cơ lộ mật khẩu, tài khoản bị đánh cắp.

Theo ban tổ chức, đây là chương trình thí điểm tập huấn cho các cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh niên cách sử dụng các công cụ và kỹ năng để đảm bảo an toàn trực tuyến. Từ đó, thanh niên sẽ tiếp tục hướng dẫn người cao tuổi sử dụng mạng internet an toàn hơn.