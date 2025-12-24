Cà Mau: Truy tố nữ chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt hơn 11,5 tỉ đồng

Ngày 24.12, tin từ Viện KSND tỉnh Cà Mau cho biết cơ quan này đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Dương Thị Ngân Tuyền (23 tuổi, ở ấp Thành Thưởng, xã An Trạch, Cà Mau) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuyền là chủ hụi đã chiếm đoạt hơn 11,5 tỉ đồng của hụi viên.

Bị can Dương Thị Ngân Tuyền thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam ẢNH: CTV

Theo hồ sơ vụ án, năm 2020, Tuyền bắt đầu làm chủ hụi, rồi vận động, kêu gọi nhiều người trong và ngoài tỉnh tham gia. Quá trình làm chủ hụi, Tuyền mở hụi thông qua mạng xã hội Zalo, đăng ký tài khoản với tên "Chủ hụi Ngân Tuyền". Các hụi viên tham gia chỉ sử dụng số điện thoại di động, có tài khoản Zalo để kết bạn với Tuyền. Sau khi có hụi viên tham gia, Tuyền xác nhận và chuyển hụi viên vào nhóm góp hụi.

Trong nhóm có nhiều hình thức tham gia góp hụi, như: hụi ngày, 3 - 7 - 10 - 15 ngày, hụi tháng. Mỗi dây hụi có mệnh giá từ 100.000 đồng đến 5 triệu đồng/phần. Hụi viên có nhu cầu tham gia dây hụi nào thì nhắn tin vào nhóm để đăng ký. Trong dây hụi không giới hạn thành phần và hụi viên ở các tỉnh, thành cả nước cũng được tham gia.

Hình thức khui hụi được thống nhất là nếu hụi viên không hốt hụi thì lời 20%/phần hụi. Hụi viên nào muốn hốt hụi thì dặn trước chủ hụi, hụi viên nào dặn đầu tiên sẽ được hốt hụi. Đối với tất cả các dây hụi nếu hụi viên không hốt thì phải đóng tiền trước 18 giờ trong ngày khui hụi.

Lợi dụng sự tin tưởng của hụi viên, Tuyền sử dụng thủ đoạn, hành vi là lấy tên khống tham gia và hốt hụi hoặc bán hụi khống cho hụi viên để chiếm đoạt tiền. Đến ngày 14.2.2024, Tuyền tuyên bố vỡ hụi.

Từ đơn tố giác của bị hại, qua quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau xác định tại thời điểm vỡ hụi, Tuyền còn tồn tại 68 dây hụi chưa mãn; chủ hụi Tuyền đã lừa đảo chiếm đoạt của hơn 200 hụi viên với tổng số tiền hơn 11,5 tỉ đồng.