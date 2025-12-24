Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Cà Mau: Truy tố nữ chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt hơn 11,5 tỉ đồng

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
24/12/2025 16:00 GMT+7

Viện KSND tỉnh Cà Mau vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Dương Thị Ngân Tuyền, là chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt hơn 11,5 tỉ đồng của hụi viên.

Ngày 24.12, tin từ Viện KSND tỉnh Cà Mau cho biết cơ quan này đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Dương Thị Ngân Tuyền (23 tuổi, ở ấp Thành Thưởng, xã An Trạch, Cà Mau) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuyền là chủ hụi đã chiếm đoạt hơn 11,5 tỉ đồng của hụi viên.

Cà Mau: Truy tố nữ chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt hơn 11,5 tỉ đồng - Ảnh 1.

Bị can Dương Thị Ngân Tuyền thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam

ẢNH: CTV

Theo hồ sơ vụ án, năm 2020, Tuyền bắt đầu làm chủ hụi, rồi vận động, kêu gọi nhiều người trong và ngoài tỉnh tham gia. Quá trình làm chủ hụi, Tuyền mở hụi thông qua mạng xã hội Zalo, đăng ký tài khoản với tên "Chủ hụi Ngân Tuyền". Các hụi viên tham gia chỉ sử dụng số điện thoại di động, có tài khoản Zalo để kết bạn với Tuyền. Sau khi có hụi viên tham gia, Tuyền xác nhận và chuyển hụi viên vào nhóm góp hụi.

Trong nhóm có nhiều hình thức tham gia góp hụi, như: hụi ngày, 3 - 7 - 10 - 15 ngày, hụi tháng. Mỗi dây hụi có mệnh giá từ 100.000 đồng đến 5 triệu đồng/phần. Hụi viên có nhu cầu tham gia dây hụi nào thì nhắn tin vào nhóm để đăng ký. Trong dây hụi không giới hạn thành phần và hụi viên ở các tỉnh, thành cả nước cũng được tham gia.

Hình thức khui hụi được thống nhất là nếu hụi viên không hốt hụi thì lời 20%/phần hụi. Hụi viên nào muốn hốt hụi thì dặn trước chủ hụi, hụi viên nào dặn đầu tiên sẽ được hốt hụi. Đối với tất cả các dây hụi nếu hụi viên không hốt thì phải đóng tiền trước 18 giờ trong ngày khui hụi.

Lợi dụng sự tin tưởng của hụi viên, Tuyền sử dụng thủ đoạn, hành vi là lấy tên khống tham gia và hốt hụi hoặc bán hụi khống cho hụi viên để chiếm đoạt tiền. Đến ngày 14.2.2024, Tuyền tuyên bố vỡ hụi.

Từ đơn tố giác của bị hại, qua quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau xác định tại thời điểm vỡ hụi, Tuyền còn tồn tại 68 dây hụi chưa mãn; chủ hụi Tuyền đã lừa đảo chiếm đoạt của hơn 200 hụi viên với tổng số tiền hơn 11,5 tỉ đồng.

Tin liên quan

Cà Mau: Chiếm đoạt hơn 2,5 tỉ đồng, chủ hụi lãnh án tù

Cà Mau: Chiếm đoạt hơn 2,5 tỉ đồng, chủ hụi lãnh án tù

Đứng ra làm chủ hụi rồi dùng nhiều thủ đoạn gian dối chiếm đoạt hơn 2,5 tỉ đồng của hụi viên, Võ Thị Diệu bị TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt 15 năm tù.

Khám phá thêm chủ đề

chủ hụi cà mau vỡ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận