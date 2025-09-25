Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cà Mau: Chiếm đoạt hơn 2,5 tỉ đồng, chủ hụi lãnh án tù

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
25/09/2025 13:46 GMT+7

Đứng ra làm chủ hụi rồi dùng nhiều thủ đoạn gian dối chiếm đoạt hơn 2,5 tỉ đồng của hụi viên, Võ Thị Diệu bị TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt 15 năm tù.

Ngày 25.9, TAND tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Võ Thị Diệu (51 tuổi, ở xã Vĩnh Thanh, Cà Mau - trước đây là xã Vĩnh Thanh, H.Phước Long, Bạc Liêu) 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Diệu là chủ hụi đã chiếm đoạt hơn 2,5 tỉ đồng của nhiều hụi viên.

Lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,5 tỉ đồng, nữ chủ hụi lãnh án 15 năm tù - Ảnh 1.

Bị cáo Võ Thị Diệu tại phiên tòa xét xử sơ thẩm

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Theo cáo trạng, năm 2012, Võ Thị Diệu đứng ra làm chủ hụi, trực tiếp vận động và mời gọi nhiều người tham gia để hưởng tiền hoa hồng. Diệu mở nhiều dây hụi tháng (mỗi tháng mở 1 kỳ) và hụi mùa (một năm mở 3 kỳ).

Trong thời gian làm chủ hụi, Diệu sử dụng tiền đóng hụi của hụi viên cho mục đích cá nhân dẫn đến mất cân đối. Đến tháng 3.2022, Diệu tuyên bố vỡ hụi. Tại thời điểm vỡ hụi, Diệu đang làm chủ 19 dây hụi đã mãn và chưa mãn nhưng Diệu chưa trả tiền cho một số hụi viên.

Qua quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu (cũ) đã chứng minh bị cáo Diệu dùng nhiều thủ đoạn gian dối bằng cách lấy tên khống tham gia chơi hụi để hốt hụi, mạo danh hụi viên hốt hụi để chiếm đoạt tiền. Đồng thời, chủ hụi này đưa ra thông tin gian dối để bán hụi khống, qua đó chiếm đoạt tổng số tiền hơn 2,5 tỉ đồng của hàng trăm hụi viên.

chủ hụi cà mau hụi viên vỡ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
