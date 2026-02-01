Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Đèn giao thông 'nhảy số', tắt đột ngột tại giao lộ ở TP.HCM: Người đi đường thót tim

Trần Kha - Vũ Phượng
01/02/2026 06:30 GMT+7

Nhiều tháng qua, hệ thống đèn giao thông tại giao lộ đường số 3 - đường số 14 (phường Bình Tân, TP.HCM) liên tục gặp sự cố. Nhiều người đi đường 'thót tim' vì đèn giao thông hoạt động không ổn định.

Theo phản ánh của người dân tại khu dân cư KDC Vĩnh Lộc (phường Bình Tân, TP.HCM), tình trạng đèn giao thông hoạt động không ổn định tại giao lộ đường số 3 - đường số 14 đã kéo dài hơn một tháng nay nhưng chưa được khắc phục.

"Nhảy số" loạn xạ, người dân trở tay không kịp

Ghi nhận của PV Thanh Niên, trên trục đường số 3 hướng từ Nguyễn Thị Tú về đường số 2, hệ thống tín hiệu tại đây vận hành rất bất thường. Cụ thể, khi đèn xanh đang đếm lùi từ giây thứ 40 đến giây 17, thay vì tiếp tục đếm ngược thì đèn bất ngờ nhấp nháy, chuyển sang vàng rồi tắt hẳn. Đáng chú ý, khi phóng viên dùng thiết bị ghi hình chuyên dụng, màn hình cho thấy các con số trên trụ đèn nhảy loạn xạ chứ không nhảy đếm lùi số trước khi mất tín hiệu hoàn toàn.

TP.HCM: Thót tim tại giao lộ có đèn giao thông hoạt động không ổn định - Ảnh 1.

Đèn giao thông hoạt động không ổn định tại giao lộ đường số 3 - đường số 14

ẢNH: TRẦN KHA

Việc đèn giao thông hoạt động không ổn định khiến không ít người điều khiển phương tiện rơi vào thế "tiến thoái lưỡng nan". Anh H., một người dân sống gần giao lộ, cho biết: "Cứ xuống đến giây 17 là đèn nhảy cóc. Nhiều người đang chạy đèn xanh thấy tắt ngóm rồi chuyển đỏ đột ngột nên thắng gấp, xe phía sau suýt tông thẳng vào đuôi. Có người lỡ trớn thì vượt luôn, rất nguy hiểm".

Nguy hiểm rình rập

Khu vực này tập trung nhiều trường học, mật độ học sinh qua lại rất đông, đặc biệt vào giờ tan tầm. Trong khi đó, tại giao lộ này hiện vẫn chưa được bố trí vạch kẻ đường cho người đi bộ, kết hợp với việc đèn giao thông hoạt động không ổn định, dễ dẫn đến tai nạn giao thông.

TP.HCM: Thót tim tại giao lộ có đèn giao thông hoạt động không ổn định - Ảnh 2.

Người và xe di chuyển đan xen nhau trên đường, mất an toàn giao thông

ẢNH: TRẦN KHA

Bà V., một tiểu thương buôn bán tại góc đường này, lo lắng: "Đèn hư mấy tháng nay rồi. Tôi chứng kiến nhiều phen học sinh băng qua đường mà xe tải, xe khách cứ lao tới vì đèn tín hiệu chập chờn, lúc có lúc không. Trước đây ở các giao lộ lân cận đã từng xảy ra tai nạn, chúng tôi rất lo".

Cũng theo người dân địa phương, do lo sợ bị phạt nguội hoặc gây tai nạn, nhiều người khi thấy đèn tắt đã không dám di chuyển, đứng khựng lại giữa giao lộ gây ra tình trạng ùn ứ.

TP.HCM: Thót tim tại giao lộ có đèn giao thông hoạt động không ổn định - Ảnh 3.

Hệ thống đèn tín hiệu giao thông đã được sửa chữa

ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG CUNG CẤP

Ngay khi nhận phản ánh từ Báo Thanh Niên, Ban quản lý dự án Bình Tân đã kiểm tra, sửa chữa trụ đèn tín hiệu, hoàn thành vào trưa 31.1.

