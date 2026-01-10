Giao lộ ở TP.HCM khiến người dân thấp thỏm: 'Vài ngày lại nghe tiếng... rầm'

Không đèn tín hiệu, không dải phân cách, giao lộ đường Dương Thị Mười và Tân Thới Hiệp 21 (phường Tân Thới Hiệp giáp với phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM) đang là nỗi ám ảnh của người dân sống gần khu vực bởi tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

"Chỉ cần một chút thiếu quan sát là đâm nhau ngay"

Gần đây nhất, vào trưa 29.12.2025, một vụ va chạm giao thông khiến 2 người bị thương đã xảy ra tại giao lộ Dương Thị Mười - Tân Thới Hiệp 21.

Một vụ va chạm hai xe máy xảy ra trên đường Dương Thị Mười đoạn qua giao lộ Tân Thới Hiệp 21 vào ngày 29.12, khiến 2 người bị thương. ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin ban đầu, 2 người đàn ông điều khiển xe máy lưu thông trên 2 tuyến đường, khi đến giao lộ trên đã không kịp xử lý tình huống, dẫn đến cú tông cực mạnh. Tại hiện trường, chiếc xe máy Dream bị gãy rời hoàn toàn bánh trước, các linh kiện vỡ vụn văng tung tóe khắp mặt đường. Cả 2 nạn nhân đều bị thương, nằm bất động và được người dân xung quanh nhanh chóng hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Bà T.L (54 tuổi, ở gần giao lộ) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc về các vụ tai nạn giao thông: "Giao lộ này rất nguy hiểm vì không có đèn xanh đèn đỏ. Xe từ 2 hướng đổ về thường chạy với tốc độ cao, chỉ cần một chút thiếu quan sát là đâm nhau ngay. Cứ vài ngày tôi lại nghe tiếng rầm một cái, chạy ra là thấy có người nằm đó rồi".

Vụ va chạm ngày 29.12, khiến xe Dream gãy rời bánh trước ẢNH: TRẦN KHA

Đồng quan điểm, ông Trần Văn Hùng (một tiểu thương kinh doanh gần đó) bức xúc về ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông: "Ngoài việc thiếu đèn tín hiệu, ý thức nhiều người kém lắm. Đường này đoạn có dải phân cách, đoạn không, nên nhiều người cứ vô tư lấn hẳn sang làn ngược chiều để vượt cho nhanh. Chính cái kiểu chạy xe bất chấp này là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến những vụ đối đầu trực diện".

Theo ghi nhận, tuyến đường Dương Thị Mười hiện chỉ mới được lắp đặt dải phân cách cứng ngăn 2 chiều đường ở một số đoạn, phần lớn chiều dài còn lại vẫn bỏ ngỏ. Việc thiếu hệ thống tín hiệu đèn giao thông tại nút giao với đường Tân Thới Hiệp 21 khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Không có hệ thống tín hiệu đèn giao thông ở giao lộ các xe di chuyển lộn xộn, nếu không chú ý quan sát rất dễ xảy ra va chạm ẢNH: TRẦN KHA

Anh Trần Minh Điểm, tài xế ô tô thường xuyên di chuyển qua khu vực này kiến nghị, mong mỏi cơ quan chức năng sớm lắp đặt hệ thống đèn giao thông tại đây để điều tiết nhịp độ xe cộ. Bên cạnh đó, cần lắp đặt dải phân cách thép xuyên suốt toàn tuyến để chấm dứt tình trạng lấn làn, chạy ngược chiều gây mất an toàn giao thông.

Cơ quan chức năng nói gì?

Liên quan đến những phản ánh, kiến nghị của người dân, trả lời PV Thanh Niên, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, đường Tân Thới Hiệp 21 hiện do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực quận 12 quản lý và đang triển khai dự án mở rộng từ 6 m lên thành 14 m. Hiện nay, tuyến đường này đang tiến hành giải phóng mặt bằng.

Không có dải phân cách cứng ngăn làn nên nhiều xe chạy lấn sang làn chiều đường ngược lại ẢNH: TRẦN KHA

Người dân kiến nghị lắp đặt dải phân cách thép xuyên suốt toàn tuyến đường Dương Thị Mười để chấm dứt tình trạng lấn làn ẢNH: TRẦN KHA

Qua rà soát hồ sơ thiết kế được duyệt, Sở Xây dựng cho biết, tại khu vực giao lộ với Dương Thị Mười sẽ thực hiện cải tạo mở rộng, bố trí tiểu đảo tam giác, làn xe rẽ phải liên tục... nhưng không bố trí đèn tín hiệu giao thông. Đường Dương Thị Mười hiện trạng có bề rộng 10,5 m, tổ chức giao thông gồm 2 làn xe, phân cách bằng vạch sơn 1.2, tổ chức giao thông 2 chiều các phương tiện. Tại khu vực giao lộ với đường Tân Thới Hiệp 21 đã có bố trí 2 cụm vạch sơn 7.3 vạch đi bộ qua đường. Với bề rộng 10,5 m không đủ tiêu chí để lắp đặt dải phân cách cứng để phân hai chiều đường.

Sở Xây dựng TP.HCM và các đơn vị trực thuộc đã phối hợp Đội CSGT An Sương, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM tiến hành khảo sát hiện trường và nhận thấy việc lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ là cần thiết. Tuy nhiên, việc lắp đèn sẽ thực hiện khi dự án mở rộng đường Tân Thới Hiệp 21 hoàn thành.

Trong giai đoạn chờ dự án hoàn thành, Sở Xây dựng sẽ chỉ đạo đơn vị trực thuộc phối hợp cùng Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực quận 12, UBND phường Trung Mỹ Tây triển khai một số giải pháp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông như: bổ sung các vạch giảm tốc dạng vạch đơn (5 m/vạch), biển báo chú ý quan sát...