Đêm nhạc gây quỹ hỗ trợ 500 nạn nhân tai nạn giao thông khó khăn

Tối 8.1, tại nhà hát Bến Thành, đêm nhạc "Một chút yêu thương" lần thứ 3 đã diễn ra trong không khí lắng đọng và ấm áp. Chương trình do Câu lạc bộ Doanh nhân và Pháp luật phối hợp cùng các đơn vị tổ chức, với mong muốn trở thành nhịp cầu nhân ái, sẻ chia và xoa dịu nỗi đau của những nạn nhân tai nạn giao thông.

Đêm nhạc trao hỗ trợ gia đình các nạn nhân tai nạn giao thông ẢNH: DIỆU MI

Không chỉ là một đêm thưởng thức âm nhạc, chương trình còn gửi gắm thông điệp sâu sắc về ý thức an toàn giao thông. Dịp này, ban tổ chức đã trao 500 suất mỗi suất giá trị 2 triệu đồng (tổng giá trị 1 tỉ đồng) hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn tại 10 tỉnh, thành khu vực phía nam.

Bên cạnh đó, 2.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cũng được trao tặng cho ban an toàn giao thông và lực lượng CSGT các tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau, Cần Thơ… nhằm phục vụ công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

2.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn trao tặng lực lượng CSGT và ban an toàn giao thông các tỉnh ẢNH: DIỆU MI

Trong chương trình, sự xuất hiện của ca sĩ - nhạc sĩ Sỹ Luân cũng khiến nhiều khán giả không khỏi lặng người. Những năm đầu 2000, Sỹ Luân từng là "hiện tượng" của làng nhạc Việt với loạt ca khúc gắn liền thanh xuân thế hệ 8X, 9X như 123 ngôi sao, Mắt nai cha cha cha. Khi sự nghiệp đang ở giai đoạn rực rỡ nhất, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vào năm 2009 đã khiến anh rơi vào trạng thái hôn mê sâu suốt nhiều ngày.



Khi tỉnh lại, Sỹ Luân gần như mất trắng ký ức: không nhớ bản thân là ai, không nhận ra người thân và đau đớn hơn cả là quên đi âm nhạc - thứ từng là hơi thở của cuộc đời mình. Có những giai đoạn, anh phải học lại mọi thứ như một đứa trẻ.

Ca sĩ Sỹ Luân chia sẻ trong chương trình ẢNH: DIỆU MI

Bằng tình yêu thương bền bỉ của người mẹ, sự đồng hành của bạn bè, đồng nghiệp và sợi dây gắn kết không thể tách rời với âm nhạc, Sỹ Luân đã từng bước hồi sinh, trở lại với sân khấu, tiếp tục sáng tác và ca hát bằng một tâm thế điềm tĩnh, sâu sắc hơn.

Các tiết mục âm nhạc trong chương trình được đan xen với những thước phim chân thực, xúc động về nghị lực vươn lên của các nạn nhân tai nạn giao thông, để lại nhiều dư âm trong lòng khán giả.