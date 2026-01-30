Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Danh sách 22 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông ở TP.HCM

Vũ Phượng
Vũ Phượng
30/01/2026 14:00 GMT+7

Trên địa bàn TP.HCM được xác định có 22 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông. Ngoài những điểm quen như ngã tư Hàng Xanh, Xô Viết Nghệ Tĩnh... còn các điểm nào?

Trong cuộc họp tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP.HCM năm 2025 mới đây, ông Võ Khánh Hưng, Phó giám đốc Sở Xây dựng cho biết, TP.HCM có 22 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông.

TP.HCM có 4 vụ ùn ứ năm 2025

Theo ông Võ Khánh Hưng, tính đến tháng 12.2025, TP.HCM được xác định có 22 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông; trong đó 5 điểm chuyển biến tốt, 11 điểm có chuyển biến nhưng tình hình trật tự an toàn giao thông còn phức tạp, 6 điểm không chuyển biến.

Danh sách 22 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông ở TP.HCM - Ảnh 1.

Theo thống kê, TP.HCM có 4 vụ ùn ứ trong năm 2025

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tuy nhiên, năm 2025, TP.HCM ghi nhận xảy ra 4 vụ ùn ứ giao thông và lực lượng công an đã giải quyết nhanh chóng, kịp thời, không để kéo dài.

Bốn vụ ùn ứ gồm:

  • Khoảng 21 giờ 20 ngày 12.2.2025, trước số nhà 1482 đường Đỗ Mười, phường An Phú Đông xảy ra vụ va chạm giữa 3 xe ô tô. Vụ tai nạn xảy ra vào khung giờ cao điểm, xe tải chở hàng từ các tỉnh Đông Nam bộ, Đà Lạt về chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, khiến quốc lộ 1 (từ cầu vượt Sóng Thần đến ngã tư Bình Phước) bị ùn ứ.
  • Rạng sáng 25.6, xảy ra ùn ứ giao thông ở khu vực cảng Bình Dương, kéo dài từ trong cảng ra tuyến Quốc lộ 1.
  • 2 vụ ùn ứ giao thông vào các ngày 29.8 và 30.8 tại khu vực tuyến đường cụm cảng Cát Lái, khu vực nút giao An Phú, tuyến đường xung quanh cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây do lưu lượng phương tiện ra vào cảng và nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 2.9.

Danh sách 22 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, 22 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông ở TP.HCM tính đến tháng 12.2025 gồm:

  1. Đường Nguyễn Tất Thành
  2. Ngã tư Bốn Xã
  3. Nút giao An Phú
  4. Giao lộ Nguyễn Oanh - Phan Văn Trị
  5. Giao lộ Nguyễn Văn Linh - Phạm Hùng
  6. Giao lộ quốc lộ 50 - Nguyễn Văn Linh
  7. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (từ Bạch Đằng đến ngã 5 Đài Liệt sĩ)
  8. Đường Trường Chinh (đoạn từ đường Âu Cơ đến đường Tân Kỳ Tân Quý)
  9. Đường Dương Bá Trạc - khu vực cầu Kênh Xáng
  10. Giao lộ Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng
  11. Ngã tư Hàng Xanh
  12. Giao lộ Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Linh
  13. Vòng xoay Lăng Cha Cả
  14. Đường Nguyễn Thị Định (từ vòng xoay Mỹ Thủy đến cảng Cát Lái)
  15. Khu vực Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm
  16. Giao lộ Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị
  17. Giao lộ Nguyễn Thái Sơn - Phạm Ngũ Lão
  18. Giao lộ Vĩnh Lộc - Nguyễn Thị Tú - Quách Điêu
  19. Giao lộ Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám
  20. Nút giao Mỹ Thủy
  21. Ngã tư Tây Hòa
  22. Đường Nguyễn Văn Bứa (đoạn từ cầu Ông Lớn đến ngã ba Giồng)

Trong đó, các điểm từ 1 - 5 là các điểm có chuyển biến tốt; từ 6 - 16 là các điểm có chuyển biến nhưng còn phức tạp; còn lại là các điểm không chuyển biến.

Danh sách 22 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông ở TP.HCM - Ảnh 2.

Ngã tư Hàng Xanh là một trong những điểm ùn tắc giao thông có chuyển biến trong năm qua nhưng vẫn còn phức tạp

ẢNH: NHẬT THỊNH

Sở Xây dựng TP.HCM đã triển khai nhiều phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại một số khu vực nhằm kéo giảm ùn tắc và tai nạn giao thông.

Theo đó, Sở hạn chế lưu thông theo giờ hoặc toàn thời gian đối với một số loại phương tiện như ô tô, xe khách, xe tải, sơ-mi rơ-moóc trên nhiều tuyến đường. Đáng chú ý, thời gian cấm xe ô tô khách và ô tô tải (trừ xe buýt) lưu thông trên làn đường hỗn hợp quốc lộ 22 được điều chỉnh từ khung 15 - 18 giờ sang 6 - 22 giờ...

Danh sách 22 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông ở TP.HCM - Ảnh 3.

Chen chúc các phương tiện trên đường Nguyễn Văn Linh

ẢNH: NHẬT THỊNH

Bên cạnh đó, Sở điều chỉnh phân làn, tổ chức lưu thông một chiều tại một số tuyến, cấm rẽ trái, cấm quay đầu theo giờ tại 23 giao lộ; cấm dừng, đỗ xe theo giờ tại 21 vị trí, 32 đoạn đường để giảm ùn tắc trong giờ cao điểm.

Sở cũng tổ chức phân luồng giao thông phục vụ thi công các dự án trọng điểm như cầu Tân Kỳ Tân Quý, đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa, hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ; đồng thời hoàn trả tổ chức giao thông khu vực cầu Bình Triệu 1, cầu Bình Triệu 2 sau khi hoàn thành dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 trên quốc lộ 13.

