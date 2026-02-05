Camera AI ở TP.HCM phát hiện hơn 8.000 trường hợp vi phạm: Lỗi nào nhiều nhất?

Chiều 5.2, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM tổ chức họp báo kinh tế - xã hội định kỳ trên địa bàn. Trong cuộc họp, thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM đã thông tin chi tiết về tình hình camera AI tại thành phố.

Cuộc họp báo định kỳ diễn ra tại Trung tâm báo chí chiều 5.2 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Không có CSGT đứng chốt, người dân vẫn chấp hành nghiêm

Thượng tá Nguyễn Văn Bình cho biết, hiện nay trên địa bàn TP.HCM cơ bản đã được phủ kín hệ thống camera giám sát. Trong đó, một số tuyến đường trọng điểm được lựa chọn lắp đặt 31 camera AI phục vụ công tác giám sát, phát hiện và xử phạt vi phạm giao thông.

Các camera này được ưu tiên bố trí tại những giao lộ trọng yếu, thường xuyên xảy ra vi phạm, ùn tắc và tai nạn.

Từ khi triển khai đến nay, thông qua hệ thống camera AI, lực lượng CSGT đã phát hiện và thông báo xử phạt hơn 8.000 trường hợp vi phạm. Các lỗi vi phạm phổ biến gồm: dừng, đỗ xe quá vạch sơn; không chấp hành tín hiệu đèn giao thông; đi không đúng phần đường, làn đường; chở quá số người quy định.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM thông tin tại cuộc họp ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Thượng tá Nguyễn Văn Bình đánh giá, việc lắp đặt camera AI trên địa bàn TP đã mang lại những chuyển biến tích cực trong ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của người dân. Hoạt động của hệ thống camera AI dần đi vào ổn định, bảo đảm tính chính xác, có khả năng phát hiện đa dạng nhiều hành vi vi phạm cùng lúc như không chấp hành hiệu lệnh giao thông, không đội mũ bảo hiểm… Trong khi đó, camera thông thường chỉ ghi nhận được một số lỗi nhất định.

"Camera AI còn giúp giảm tải cho lực lượng CSGT khi không cần bố trí cán bộ trực tiếp tại hiện trường nhưng mức độ tuân thủ luật giao thông của người dân vẫn rất cao. Qua đó, hình thành thói quen chấp hành nghiêm quy định ngay cả khi không có CSGT", Phó trưởng PC08 nhấn mạnh.

Theo đó, nhiều người dân cho rằng mọi hành vi vi phạm đều có thể bị camera AI phát hiện và xử lý nên tự điều chỉnh hành vi. Người dân cũng chủ động tra cứu thông tin phạt nguội trên các hệ thống như VNeTraffic hoặc website của Cục CSGT.

Dự kiến, trong năm 2026 và những năm tiếp theo, PC08 sẽ tham mưu Công an TP.HCM phối hợp Sở Xây dựng tiếp tục lắp đặt thêm camera AI tại các vị trí trọng yếu, bám sát đề án giám sát và điều hành giao thông của Bộ Công an.

Hệ thống camera AI tự động bắt lỗi vi phạm tại TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Cũng theo thượng tá Nguyễn Văn Bình, do nhu cầu đi lại tăng cao, tình hình ùn ứ thường xảy ra tại các cửa ngõ và khu mua sắm. Người dân được khuyến cáo tham gia giao thông thông minh, lựa chọn thời gian và tuyến đường phù hợp thông qua các ứng dụng. Đồng thời, cần chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông, không sử dụng rượu bia khi lái xe, tuân thủ tốc độ, đi đúng phần đường, làn đường.

Đối với các đơn vị kinh doanh vận tải, cần nâng cao trách nhiệm, bảo đảm an toàn cho hành khách và những người tham gia giao thông.

Tăng cường kiểm soát tại các tuyến đường có nhiều nhà hàng, quán ăn

Tại cuộc họp, thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó giám đốc Công an TP.HCM cũng cho biết, Công an TP.HCM chỉ đạo lực lượng CSGT chủ động xây dựng phương án phân luồng, điều tiết giao thông tại các tuyến đường phức tạp, khu vực dự kiến diễn ra lễ hội, các cửa ngõ ra vào TP và các tuyến cao tốc.

Hệ thống camera giám sát giao thông được phát huy hiệu quả, giúp phân luồng từ xa, từ sớm, hạn chế tình trạng dồn xe vào một tuyến gây ùn tắc.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó giám đốc Công an TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Song song đó, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, vừa bảo đảm an ninh trật tự, vừa xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, nhất là tại các tuyến đường tập trung nhiều nhà hàng, quán ăn hoạt động về đêm.

Công an cấp xã, phường tham gia tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm; lực lượng cảnh sát trật tự được bố trí điều tiết giao thông tại các giao lộ trọng điểm.

Đối với các dự án hạ tầng đang thi công, Công an TP.HCM đề nghị các đơn vị thu xếp gọn gàng, bố trí người điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện; đồng thời vận động người dân chấp hành nghiêm luật giao thông, nâng cao ý thức tham gia giao thông an toàn.

Về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP.HCM chỉ đạo Phòng PC07 phối hợp các lực lượng tăng cường kiểm tra tại bến bãi, kho hàng, chợ, trung tâm thương mại, siêu thị; chủ động phòng ngừa cháy nổ tại hộ gia đình, nhất là nguy cơ quá tải điện do lắp đèn trang trí, sạc thiết bị. Lực lượng chức năng cũng nắm tình hình tại các khu vực lễ hội, triển lãm để xây dựng phương án chữa cháy, sẵn sàng ứng phó các tình huống phát sinh.