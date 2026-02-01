Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an TP.HCM đột kích ổ mại dâm trong khách sạn phường Gò Vấp

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
01/02/2026 10:50 GMT+7

Ập vào mot khách sạn trên đường Nguyễn Văn Lượng (quận Gò Vấp cũ, TP.HCM), lực lượng công an 'lật tẩy' ổ mại dâm hoạt động tinh vi.

Ngày 1.2, Công an phường Gò Vấp (Công an TP.HCM) cho biết vừa triệt phá ổ mại dâm trong khách sạn ở đường Nguyễn Văn Lượng.

Công an TP.HCM 'lật tẩy' ổ mại dâm trong khách sạn phường Gò Vấp - Ảnh 1.

Công an TP.HCM 'lật tẩy' ổ mại dâm trong khách sạn ở phường Gò Vấp

ẢNH: CACC

Trước đó, an ninh cơ sở phát hiện khách sạn trên đường Nguyễn Văn Lượng (phường Gò Vấp) có biểu hiện hoạt động chứa mại dâm và môi giới bán dâm. Đáng nói, khách sạn này hoạt động rất tinh vi, cố tình qua mắt lực lượng chức năng.

Sau thời gian theo dõi, lúc 2 giờ ngày 24.1, Công an phường Gò Vấp bất ngờ ập vào kiểm tra.

Tại phòng 502, công an bắt quả tang một cặp nam nữ đang mua bán dâm. Ngoài ra, tại phòng 103 và 302, công an cũng phát hiện 7 cô gái đang chờ tới lượt để bán dâm.

Qua lời khai ban đầu, các cô gái cho biết kéo khách về khách sạn để bán dâm và thống nhất tỉ lệ ăn chia với người môi giới.

Vụ việc đang được công an mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.

Khám phá thêm chủ đề

mại dâm Công An TP.HCM khách sạn mại dâm trá hình khách sạn đường Nguyễn Văn Lượng phường gò vấp
