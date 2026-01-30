Hồi sinh đội xe đạp Công an TP.HCM, vẽ lại bản đồ xe đạp Việt Nam

Hôm nay (30.1) tại TP.HCM diễn ra lễ ra mắt đội xe đạp Công an TP.HCM trong sự háo hức của đông đảo người hâm mộ. Theo đó, đội xe đạp Công an TP.HCM được Ban Giám đốc Công an TP.HCM giao Phòng PC08 (Cảnh sát giao thông) trực tiếp quản lý.

Đội xe đạp Công an TP.HCM ra mắt, đánh dấu sự trở lại của đội đua hàng đầu làng xe đạp Việt Nam sau thời gian dài ẢNH: NAKI

Trước kia đội xe đạp Công an TP.HCM được thành lập năm 1979, là đội thể thao chuyên nghiệp đầu tiên của ngành Công an. Ngay khi thành lập, đội đua này thu hút được rất nhiều tài năng, đoạt chức vô địch TP.HCM năm 1980 của Nguyễn Hữu Lợi. Ở cuộc đua xuyên Việt đầu tiên vào năm 1985. Đội xe đạp Công an TP.HCM khi đó dưới sự chỉ đạo của các ông Phạm Thanh Dân, Hoàng Trọng Thanh gần như “thống trị” cuộc đua này với 9 trên 14 hạng nhất chặng của Nguyễn Văn Tám (4 chặng, Võ Ngọc Minh (4 chặng) và Vĩnh Thành (1 chặng). Trước khi giải tán vào năm 1999, đội xe đạp Công an TP.HCM còn sản sinh ra nhiều tài năng cho làng xe đạp Việt Nam như Lư Hồng Hải, Vũ Quang Sang, Trương Quốc Thắng...

Đội xe đạp Công an TP.HCM ra mắt với dàn cua rơ chất lượng hứa hẹn tạo dấu ấn trong làng xe đạp Việt Nam ẢNH: NAKI

Tái xuất lần này, đội xe đạp Công an TP.HCM tiếp tục xây dựng được bộ khung với dàn tuyển thủ đầy chất lượng như Nguyễn Hoàng Sang, Lê Ngọc Sơn, Nguyễn Tấn Hoài, Trần Tuấn Kiệt. Đây đều là những cua rơ hàng đầu Việt Nam, trong đó Nguyễn Hoàng Sang vừa cùng đội tuyển xe đạp Việt Nam góp mặt ở SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 năm ngoái. Đội được dẫn dắt bởi HLV trẻ Nguyễn Trường Tài, người từng 2 lần đoạt áo vàng chung cuộc ở cuộc đua danh giá trong làng xe đạp Việt Nam là Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM.

Đội xe đạp Công an TP.HCM diễu hành ngang chợ Bến Thành trong ngày ra mắt hôm nay ẢNH: NAKI

Với lực lượng trên, đội xe đạp Công an TP.HCM sẵn sàng cạnh tranh với các đội đua hàng đầu của làng xe đạp Việt Nam hiện nay như Tập đoàn Lộc Trời An Giang, Vinama TP.HCM, Đồng Nai, Quân khu 7. Bên cạnh đó đội xe đạp Công an TP.HCM cũng bắt tay đầu tư cho tuyến VĐV trẻ nhằm kế thừa các đàn anh. Chắc chắn Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM diễn ra vào tháng 4 tới sẽ sôi động, hấp dẫn khi có sự tham gia tranh tài của đội xe đạp Công an TP.HCM. Nguyễn Hoàng Sang cùng các đồng đội hứa hẹn vẽ lại bản đồ làng xe đạp Việt Nam, hồi sinh biểu tượng đội xe đạp Công an TP.HCM.

Đội xe đạp Công an TP.HCM hồi sinh sau thời gian dài vắng bóng ẢNH: NAKI

Trước đó thực hiện chủ trương của lãnh đạo Bộ Công an và UBND TP.HCM về phát triển thể thao gắn với xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Công an TP.HCM đã chủ động tiếp nhận, tổ chức lại hoạt động CLB bóng đá và củng cố CLB bóng chuyền, bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực, khẳng định hướng đi đúng đắn trong đầu tư phát triển thể thao thành tích cao gắn với nhiệm vụ chính trị của lực lượng.