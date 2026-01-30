Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Hồi sinh đội xe đạp Công an TP.HCM, vẽ lại bản đồ xe đạp Việt Nam

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
30/01/2026 18:51 GMT+7

Đội xe đạp Công an TP.HCM chính thức ra mắt, đánh dấu sự trở lại của đội đua lẫy lừng làng xe đạp Việt Nam sau thời gian dài vắng bóng.

Hôm nay (30.1) tại TP.HCM diễn ra lễ ra mắt đội xe đạp Công an TP.HCM trong sự háo hức của đông đảo người hâm mộ. Theo đó, đội xe đạp Công an TP.HCM được Ban Giám đốc Công an TP.HCM giao Phòng PC08 (Cảnh sát giao thông) trực tiếp quản lý.

Hồi sinh đội xe đạp Công an TP.HCM, vẽ lại bản đồ xe đạp Việt Nam - Ảnh 1.

Đội xe đạp Công an TP.HCM ra mắt, đánh dấu sự trở lại của đội đua hàng đầu làng xe đạp Việt Nam sau thời gian dài

ẢNH: NAKI

Trước kia đội xe đạp Công an TP.HCM được thành lập năm 1979, là đội thể thao chuyên nghiệp đầu tiên của ngành Công an. Ngay khi thành lập, đội đua này thu hút được rất nhiều tài năng, đoạt chức vô địch TP.HCM năm 1980 của Nguyễn Hữu Lợi. Ở cuộc đua xuyên Việt đầu tiên vào năm 1985. Đội xe đạp Công an TP.HCM khi đó dưới sự chỉ đạo của các ông Phạm Thanh Dân, Hoàng Trọng Thanh gần như “thống trị” cuộc đua này với 9 trên 14 hạng nhất chặng của Nguyễn Văn Tám (4 chặng, Võ Ngọc Minh (4 chặng) và Vĩnh Thành (1 chặng). Trước khi giải tán vào năm 1999, đội xe đạp Công an TP.HCM còn sản sinh ra nhiều tài năng cho làng xe đạp Việt Nam như Lư Hồng Hải, Vũ Quang Sang, Trương Quốc Thắng...

Hồi sinh đội xe đạp Công an TP.HCM, vẽ lại bản đồ xe đạp Việt Nam - Ảnh 2.

Đội xe đạp Công an TP.HCM ra mắt với dàn cua rơ chất lượng hứa hẹn tạo dấu ấn trong làng xe đạp Việt Nam

ẢNH: NAKI

Tái xuất lần này, đội xe đạp Công an TP.HCM tiếp tục xây dựng được bộ khung với dàn tuyển thủ đầy chất lượng như Nguyễn Hoàng Sang, Lê Ngọc Sơn, Nguyễn Tấn Hoài, Trần Tuấn Kiệt. Đây đều là những cua rơ hàng đầu Việt Nam, trong đó Nguyễn Hoàng Sang vừa cùng đội tuyển xe đạp Việt Nam góp mặt ở SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 năm ngoái. Đội được dẫn dắt bởi HLV trẻ Nguyễn Trường Tài, người từng 2 lần đoạt áo vàng chung cuộc ở cuộc đua danh giá trong làng xe đạp Việt Nam là Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM.

Hồi sinh đội xe đạp Công an TP.HCM, vẽ lại bản đồ xe đạp Việt Nam - Ảnh 3.

Đội xe đạp Công an TP.HCM diễu hành ngang chợ Bến Thành trong ngày ra mắt hôm nay

ẢNH: NAKI

Với lực lượng trên, đội xe đạp Công an TP.HCM sẵn sàng cạnh tranh với các đội đua hàng đầu của làng xe đạp Việt Nam hiện nay như Tập đoàn Lộc Trời An Giang, Vinama TP.HCM, Đồng Nai, Quân khu 7. Bên cạnh đó đội xe đạp Công an TP.HCM cũng bắt tay đầu tư cho tuyến VĐV trẻ nhằm kế thừa các đàn anh. Chắc chắn Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM diễn ra vào tháng 4 tới sẽ sôi động, hấp dẫn khi có sự tham gia tranh tài của đội xe đạp Công an TP.HCM. Nguyễn Hoàng Sang cùng các đồng đội hứa hẹn vẽ lại bản đồ làng xe đạp Việt Nam, hồi sinh biểu tượng đội xe đạp Công an TP.HCM.

Hồi sinh đội xe đạp Công an TP.HCM, vẽ lại bản đồ xe đạp Việt Nam - Ảnh 4.

Đội xe đạp Công an TP.HCM hồi sinh sau thời gian dài vắng bóng

ẢNH: NAKI

Trước đó thực hiện chủ trương của lãnh đạo Bộ Công an và UBND TP.HCM về phát triển thể thao gắn với xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Công an TP.HCM đã chủ động tiếp nhận, tổ chức lại hoạt động CLB bóng đá và củng cố CLB bóng chuyền, bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực, khẳng định hướng đi đúng đắn trong đầu tư phát triển thể thao thành tích cao gắn với nhiệm vụ chính trị của lực lượng.

Tin liên quan

Cơ hội quý cho các cua rơ xe đạp Việt Nam

Cơ hội quý cho các cua rơ xe đạp Việt Nam

Nhiều tài năng xe đạp VN được tập huấn ở các trung tâm đào tạo chất lượng tại Hàn Quốc, Trung Quốc… hứa hẹn gặt hái thành công trong tương lai.

Tay đua New Zealand phá kỷ lục thắng chặng Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM

Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: Chiến thắng bất ngờ cho tay đua Vĩnh Long

Khám phá thêm chủ đề

xe đạp Đội xe đạp Công an TP.HCM Trương Quốc Thắng Nguyễn Hoàng Sang
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận