Giải pickleball từ thiện Mattana trao tặng 500 xe đạp đến học sinh khó khăn

Tuyển thủ pickleball Huỳnh Chí Khương phụ trách chuyên môn của giải đấu cho biết giải pickleball từ thiện Mattana có 4 nội dung được phân theo trình độ gồm 5.5 (trên 35 tuổi), 7.5, Open (trên 35) và KOL, khách mời. Trong đó nội dung KOL, khách mời sẽ bốc thăm ghép cặp ngẫu nhiên.

Tay vợt Huỳnh Chí Khương (phải) cùng các VĐV góp mặt ở giải pickleball từ thiện Mattana 2026 ẢNH: NVCC

Với mục đích thiện nguyện và có sự phân chia trình độ, lứa tuổi phù hợp nên giải đấu thu hút đông đảo VĐV đăng ký tham dự. Các nội dung như Open trên 35 tuổi, 7.5 "chốt sổ" đăng ký sớm, nhiều cặp đấu cân tài cân sức, hứa hẹn tạo nên những màn so tài hấp dẫn. Những tay vợt đáng chú ý góp mặt tại giải có Lê Quốc Khánh, Đinh Quang Linh, Đoàn Kiến Quốc, Lê Minh, Ken Tâm, Sĩ Bội Ngọc...

Tay vợt kỳ cựu Đoàn Kiến Quốc (trái) sẽ tranh tài ở nội dung Open trên 35 tuổi giải pickleball từ thiện Mattana BTC

Cơ cấu giải thưởng cũng hấp dẫn như vô địch nội dung Open trên 35 tuổi nhận 50 triệu đồng, vô địch 7.5 nhận 25 triệu đồng, vô địch nội dung KOL, khách mời nhận 20 triệu đồng và vô địch 5.5 nhận 15 triệu đồng.

Ban tổ chức, đơn vị đồng hành giải pickleball từ thiện Mattana trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở nhiều địa phương trên toàn quốc

ẢNH: BTC

Giải pickleball từ thiện Mattana là hành trình kết nối yêu thương, nơi mỗi cú đánh không chỉ hướng đến chiến thắng mà còn góp phần mang lại tương lai tốt đẹp hơn cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Với slogan "Vòng xe yêu thương - tiếp bước đến trường", ban tổ chức phối hợp cùng các đơn vị đồng hành trao tặng 500 xe đạp cho các em học sinh khó khăn tại nhiều địa phương trên toàn quốc như TP.HCM, Cần Thơ, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Gia Lai, Quảng Bình...











