100 VĐV tham dự giải Pickleball Paralympic Việt Nam 2026 – 'Gắn kết yêu thương'

Hấp dẫn giải Pickleball Paralympic Việt Nam 2026

Hôm nay (9.1) tại TP.HCM, Ủy ban Paralympic Việt Nam phối hợp với Sở VH-TT TP.HCM, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP.HCM cùng BM Group công bố giải Pickleball Paralympic Việt Nam 2026.

Công bố giải Pickleball Paralympic Việt Nam 2026 là sân chơi đầy ý nghĩa cho cộng đồng thể thao người khuyết tật ẢNH: CT

Theo đó, giải diễn ra trong 2 ngày (7, 8.2) tại cụm sân pickleball Kaly (TP.HCM), dự kiến quy tụ khoảng 100 VĐV người khuyết tật thuộc nhiều nhóm như xe lăn (WH), đứng thấp (SL), bại não (CP) và khuyết tật trí tuệ (ID). VĐV tranh tài ở các nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ xe lăn và nội dung dành cho VĐV khuyết tật trí tuệ – bại não.

Nguyễn Thị Hải, á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam năm 2025 chia sẻ nhân sự kiện ra mắt giải Pickleball Paralympic Việt Nam 2026 ẢNH: CT

Với nguồn kinh phí xã hội hóa, đại diện BTC cho biết công tác chuyên môn, điều hành, hậu cần được chuẩn bị đồng bộ, bảo đảm giải đấu diễn ra an toàn, chuyên nghiệp và lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc. Cơ cấu giải thưởng gồm: huy chương/cúp, tiền thưởng mỗi nội dung (HCV: 5 triệu đồng, HCB: 3 triệu đồng, HCĐ: 2 triệu đồng) và quà tặng hiện vật.

Diễn viên Bình Minh đồng hành tổ chức giải Pickleball Paralympic Việt Nam năm 2026 với mong muốn mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng. ẢNH: CT

Giải Pickleball Paralympic Việt Nam năm 2026 dự kiến thu hút 100 VĐV tranh tài ở nhiều hạng mục ẢNH: CT

Nguyễn Thị Hải, vận động viên môn điền kinh người khuyết tật, á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam năm 2025 chia sẻ xúc động: "Giải Pickleball Paralympic Việt Nam năm 2026 là nơi mỗi vận động viên bước ra sân không chỉ để tranh huy chương, mà để kể câu chuyện của chính mình – câu chuyện về nghị lực, về ý chí vượt lên số phận và về khát vọng được cống hiến, được công nhận như bất kỳ ai khác trong xã hội. Tôi tin rằng, khi xã hội nhìn thấy hình ảnh những VĐV khuyết tật thi đấu bằng tất cả đam mê và quyết tâm thì nhận thức của cộng đồng cũng sẽ dần thay đổi. Người khuyết tật không phải là "đối tượng cần bảo trợ" mà là nguồn cảm hứng tích cực, là những công dân có giá trị, có thể đóng góp cho xã hội bằng chính năng lực của mình".



















