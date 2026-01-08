Quần vợt Việt Nam xây nền móng cho tương lai

Hôm qua (7.1), ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký VTF, cho biết: "Mục tiêu hàng đầu của VTF trong năm nay là xây chắc nền móng phong trào, thông qua công tác đào tạo, tổ chức thi đấu; tạo môi trường cho các tài năng trẻ cọ xát, trưởng thành và tạo lứa VĐV mang tính liên tục, hướng đến việc hái quả ngọt trong 5 - 10 năm tới". Xác định phải "trồng cây gây rừng", xây nền móng cho tương lai, VTF đã thông qua kế hoạch của năm 2026. Theo đó, VTF sẽ tổ chức 22 giải quần vợt quốc tế, trong đó có 4 giải trong hệ thống ATP Challenger 50 thuộc Hiệp hội Quần vợt chuyên nghiệp nam, 4 giải Men's World Tennis Tour trong hệ thống của Liên đoàn Quần vợt quốc tế (ITF). Đáng chú ý, VTF đăng cai tổ chức rất nhiều giải trẻ quốc tế cho các lứa tuổi từ U.14, U.16 đến U.18. "Việc VN đăng cai các giải quốc tế ở nhiều cấp độ, lứa tuổi không ngoài mục tiêu giúp các VĐV trẻ có cơ hội cọ xát ngay trên sân nhà. Các địa phương, CLB cũng có động lực trong việc đào tạo, xây dựng phong trào", ông Sơn chia sẻ.

Tài năng 22 tuổi Vũ Hà Minh Đức được thi đấu nhiều giải quốc tế trên sân nhà trong năm nay ẢNH: VTF

Bên cạnh tín hiệu tích cực từ việc đăng cai hàng chục giải quốc tế trong năm 2026, VTF cũng công bố hệ thống giải quốc nội. Theo đó, có tổng cộng 10 giải trong hệ thống thi đấu quốc gia cùng 5 giải trẻ. "Trong bối cảnh kinh tế còn khó khăn, chúng tôi nỗ lực trong công tác xã hội hóa nhằm không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng các giải đấu quốc nội. Bởi lẽ những giải đấu này cũng là cơ hội quý cho các VĐV, đặc biệt là các VĐV trẻ trui rèn, tích lũy", ông Nguyễn Hồng Sơn nói.

Thực tế trong vài năm trở lại đây, các giải quần vợt trong hệ thống quốc gia thiếu sức hút với VĐV vì giải thưởng thấp, từ đó sự quan tâm của người hâm mộ giảm dần. Chưa kể hàng loạt gương mặt hàng đầu quần vợt VN như Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang chuyển hướng sang chơi môn thể thao mới pickleball. Giải quần vợt các tay vợt xuất sắc toàn quốc diễn ra dịp cuối năm qua tại TP.HCM được xem là điểm sáng khi có sự góp mặt của dàn tuyển thủ vừa dự SEA Games 33, trong đó có tay vợt số 1 Vũ Hà Minh Đức. Tay vợt 22 tuổi này cũng là niềm hy vọng số 1 của quần vợt VN trong năm 2026. Ngoài tham dự các giải quốc tế trên sân nhà, Minh Đức còn lên kế hoạch thi đấu các giải trong hệ thống ATP, ITF để tích lũy điểm, cải thiện thứ hạng nhà nghề.

Ông Nguyễn Hồng Sơn cho biết: "Quần vợt Thái Lan thành công nhờ có nguồn ngân sách dồi dào. Theo thống kê, Thái Lan có khoảng 45 học viện quần vợt. Hằng năm Thái Lan đăng cai tổ chức cả trăm giải quần vợt quốc tế ở các cấp độ. Đó là điều kiện lý tưởng để các tay vợt Thái Lan có sự phát triển bền vững, sản sinh nhiều tài năng". Lãnh đạo VTF cho biết bên cạnh tích cực đẩy mạnh công tác xã hội hóa, trong năm 2026, VTF cũng chú trọng phối hợp cùng các địa phương, các CLB triển khai những chương trình trọng điểm nhằm xây dựng quần vợt phong trào tạo nền tảng cho phát triển đỉnh cao.



