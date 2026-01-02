U.21 Báo Thanh Niên bệ phóng tài năng cho bóng đá Việt Nam

Hơn nửa tên tuổi U.21 vô địch AFF Cup đầu tiên 2008

Có đến 13 trên tổng số 22 cái tên vô địch AFF Cup lần đầu tiên năm 2008 dưới sự dẫn dắt của HLV Henrique Calisto được phát hiện và trưởng thành từ giải bóng đá U.21 quốc gia Báo Thanh Niên.

Khai mạc giải U.21 năm 1998

Có thể kể đến những cái tên như đội trưởng Minh Phương, Tài Em, Thành Lương, Tấn Tài, Công Vinh, Quang Hải, Thạch Bảo Khanh, Phan Thanh Bình, Huỳnh Quang Thanh, Vũ Phong, Minh Đức, thủ môn Bùi Quang Huy, Lê Quang Cường.

Những nhà vô địch Đông Nam Á này đã chơi đầy nổi bật trước đó ở sân chơi U.21. Như Minh Phương là hậu vệ hay nhất của U.21 TP.HCM năm 1998. Tài Em góp công lớn cho Gạch Đồng Tâm Long An giành á quân U.21 năm 2000. Công Vinh nổi lên xuất sắc ở VCK U.21 năm 2003 tại An Giang. Tấn Tài khuynh đảo cùng Khánh Hòa lên ngôi á quân tại giải U.21 năm 2004. Còn Thành Lương thì solo ghi bàn tuyệt đẹp vào lưới Thể Công và đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất ở U.21 năm 2005. Quang Hải (Khánh Hòa) là tiền đạo hay nhất cùng Khánh Hòa vô địch U.21 năm 2007.

Lễ khai mạc VCK giải bóng đá U21 quốc gia Báo Thanh Niên 2015 Ảnh: Khả Hòa

Sự bật lên của các tài năng bóng đá nước nhà ngoài việc họ được đào tạo tốt ở môi trường CLB thì chính nhờ giải U.21 Báo Thanh Niên mà từ "bóng tối" hoặc chỉ ở dạng tiềm năng, các tên tuổi này đã sớm bước ra ánh sáng, chơi hiệu quả và trở thành biểu tượng hùng hồn của bóng đá VN.

Lễ khai mạc U21 BTN 2016 Ảnh: Khả Hòa

Sân chơi U.21 khi đó khởi nguồn từ năm 1997 theo gợi ý của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, được T.Ư Đoàn và T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN giao cho Báo Thanh Niên phối hợp với Liên đoàn Bóng đá VN tổ chức với mục tiêu luôn tạo ra một sân chơi bổ ích cho các tài năng trẻ, góp phần mài giũa họ tạo nên lớp kế thừa hùng hậu cho bóng đá VN.

Khai mạc giải U.21 năm 1998 (giải đầu tiên)

Thực tế xuyên suốt hành trình hàng chục năm, Báo Thanh Niên đã có những đóng góp thiết thực, tạo nên những dấu ấn không chỉ về chất lượng của giải đấu, mà còn được ví như bệ phóng mang ra ánh sáng nhiều viên ngọc thô trình làng người hâm mộ bóng đá VN.

Thành công của giải U.21 Báo Thanh Niên tích lũy qua nhiều năm đã mang lại thành quả khi chức vô địch AFF Cup đã có nhiều cái tên bước ra từ U.21 đóng góp hết sức ngọt ngào.

Lễ khai mạc U21 QT Báo TN 2014 Ảnh: Khả Hòa

HLV, cựu tuyển thủ Phạm Thành Lương cho biết: "Không có giải U.21 ở Bình Định năm 2005 sẽ khó ai biết đến tôi. Nhờ giải đấu đó mà tôi đã sớm chứng tỏ mình, phấn đấu vào đội tuyển quốc gia".

Còn cựu tuyển thủ Phan Thanh Bình, Vua phá lưới U.21 tại Gia Lai năm 2004, nhấn mạnh: "Đến giờ tôi vẫn tự hào là cầu thủ duy nhất 4 lần tham dự liên tiếp SEA Games. Tất cả chính nhờ giải U.21 mà tôi đều đặn tham gia hằng năm từ khi mới 17 tuổi và có cơ hội cất cánh, tỏa sáng. Dĩ nhiên để bóng đá VN phát triển tới đâu thì còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố nữa, nhưng bao giờ trong sự phát triển, người ta cũng cần một bệ phóng, một điểm tựa, một động lực. Đó chính là giải U.21".

Lễ khai mạc U.21 năm 2005 Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Sức bật cho lứa Công Phượng và người hùng Thường Châu

Cho đến giờ, người hâm mộ vẫn chưa thể nào quên khán đài 45.000 chỗ ngồi tại Cần Thơ ken đầy đến mức bên ngoài còn cả hàng ngàn người chen chúc không thể vào sân được. Tất cả đều phấn khích tột cùng chỉ để đến xem lứa Công Phượng và những "đứa trẻ" của bầu Đức thi đấu giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên năm 2014.

Cầu thủ Nguyễn Quang Hải (phải) tại giải U.21 Báo Thanh Niên 2015 Ảnh: Khả Hòa

Đó chính là nơi phát tiết đưa những viên ngọc quý của HAGL rực sáng, thể hiện năng lực một cách hùng hồn, không chỉ đánh bại người Thái mà còn chơi một cách tự tin, ngoan cường để thắng luôn cả đội tuyển U.20 Hàn Quốc ngay trên sân Thống Nhất cũng ở giải U.21 chỉ 1 năm sau đó.

Lễ khai mạc U.21 luôn tạo tiếng vang Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Chính phong cách chơi bóng hào hoa, sự cống hiến không ngừng nghỉ và kỹ thuật trình diễn một cách cuốn hút thể hiện tại giải U.21 của các tài năng như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Hồng Duy, Đông Triều, Văn Sơn... đã mang lại những giây phút ngất ngây, hạnh phúc cho công chúng yêu bóng đá.

Sân chơi U.21 khi đó ngoài giải quốc gia còn có thêm giải U.21 quốc tế đều đặn hằng năm kể từ năm 2007.

Đó chính là quyết tâm của những người làm báo của Báo Thanh Niên mong muốn đưa các tài năng bóng đá nước nhà bay cao và bay xa hơn khi được cọ xát với các đối thủ trong khu vực và châu lục. Chính cách tổ chức bài bản, chuyên nghiệp của giải U.21 quốc tế, quy tụ nhiều đội bóng chất lượng trong khu vực và trên thế giới tham gia, mà nhiều cầu thủ trẻ đã nổi lên và thành danh.

Trận chung kết U.21 An Giang - HN T&T Ảnh: Độc Lập

Trước lứa Công Phượng chính là Trọng Hoàng năm 2007, Hoàng Đình Tùng năm 2008 (sau đó vô địch Merdeka tại Malaysia), Văn Quyết năm 2010, Ngô Hoàng Thịnh năm 2012…

Phạm Thành Lương tại giải U.21 Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Còn sau 3 năm làm mưa làm gió của lứa U.21 HAGL tại giải U.21 quốc tế thì trường hợp điển hình nhất về bệ phóng từ giải U.21 phải kể đến tiền vệ Phan Văn Đức của Sông Lam Nghệ An. Từ một cầu thủ chẳng ai "biết mặt đặt tên", nhưng với màn trình diễn ấn tượng tại giải U.21 quốc tế 2017 diễn ra tại Cần Thơ cùng U.21 VN, tiền vệ này đã lọt vào mắt xanh của Giám đốc kỹ thuật Juergen Gede và ngay lập tức được vị chuyên gia này tiến cử lên HLV Park Hang-seo tại vòng chung kết giải U.23 châu Á đầu năm 2018.

Giải U.21 Báo Thanh Niên 2015 ảnh: Độc Lập

"Tấm vé vớt" này đã chơi cực hay tại giải đấu diễn ra tại Thường Châu (Trung Quốc) khi được chiến lược gia người Hàn Quốc tin dùng. Chính anh đã góp công không nhỏ trong kỳ tích giành ngôi á quân của U.23 VN, nhất là bàn thắng ở trận gặp Iraq. Và cũng từ đó, Văn Đức là nhân tố không thể thiếu trong các chiến dịch ASIAD, AFF Cup và Asian Cup 2019 cùng U.23 và đội tuyển VN.

Hoàng Đức (U 21 VN) (áo trắng) - U 21 Myanmar - giải U.21 Quốc tế tại Cần Thơ ảnh: Độc Lập

Không chỉ riêng Văn Đức, những Quang Hải, Hoàng Đức, Tiến Linh, Tuấn Hải, Duy Mạnh… đều là những cái tên được công chúng cả nước biết đến thông qua giải U.21 quốc gia và quốc tế Báo Thanh Niên mới có thêm sức bật để trang bị cho mình những kinh nghiệm, sự trưởng thành và góp mặt trong đội hình đội tuyển quốc gia.

Phạm Thành Lương tại giải U.21 Báo Thanh Niên Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Ngay như lứa U.23 VN hiện nay cũng đa phần đều đã có mặt ở giải U.21 những năm từ 2021 - 2024: Khuất Văn Khang, Thanh Nhàn, Đình Bắc, Xuân Bắc, Quốc Việt, Bùi Vĩ Hào, Thái Sơn, Phi Hoàng, Hiểu Minh, Lý Đức, Ngọc Mỹ, Nhật Minh, Minh Phúc, Đức Việt, Tuấn Phong, thủ môn Trung Kiên, Cao Văn Bình, Nguyễn Tân.

Phạm Thành Lương tại giải U.21 Báo Thanh Niên Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận xét: "Đội tuyển U.23 dự SEA Games gần như tất cả các tuyển thủ đều trưởng thành từ giải bóng đá U.21 quốc gia. Chính họ đã không ngừng rèn luyện, nỗ lực và phấn đấu miệt mài để gầy dựng tên tuổi của mình trên sân cỏ. Có thể nói giải U.21 do Báo Thanh Niên tổ chức thời gian qua đã có đóng góp quan trọng, là cầu nối chắp cánh và là bệ phóng hữu hiệu cho nhiều tài năng của bóng đá nước nhà. Đóng góp đó thật là vô giá".