Tay vợt Hoàng Thành Trung bền bỉ theo đuổi đam mê quần vợt

Hoàng Thành Trung 43 tuổi vẫn "chạy tốt"

Hôm nay (28.12), giải quần vợt các tay vợt xuất sắc 2025 khép lại tại cụm sân quần vợt Hoàng Thành Trung (TP.HCM) với danh hiệu vô địch đơn nam thuộc về Vũ Hà Minh Đức (CLB AP Sports) còn Trần Tchouassi Louise Natasha (TP.HCM) vô địch đơn nữ. Ấn tượng không kém là "lão tướng" Hoàng Thành Trung khi anh đánh bại hàng loạt tay vợt mạnh.

Tay vợt 43 tuổi Hoàng Thành Trung bền bỉ theo đuổi đam mê quần vợt ẢNH: VTF

Sự bền bỉ, tràn đầy nỗ lực trong từng pha bóng giúp Hoàng Thành Trung vượt qua vòng sơ loại để có mặt ở vòng đấu chính gồm 8 tay vợt xuất sắc nhất. Anh tiếp tục tạo bất ngờ khi vượt qua Trương Thành Minh (CLB AP Sports), đặc biệt là quật ngã tuyển thủ Trần Lê Khánh Duy (Quân đội), giành quyền vào vòng bán kết. Để thua tay vợt số 1 Việt Nam Vũ Hà Minh Đức ở bán kết, Hoàng Thành Trung khép lại giải xuất sắc với hạng ba chung cuộc đầy ấn tượng.

Hoàng Thành Trung (thứ 2 từ phải sang) trên bục nhận hạng ba giải quần vợt các tay vợt xuất sắc 2025 ẢNH: VTF

Tay vợt 20 tuổi Trần Tchouassi Louise Natasha (TP.HCM) vô địch đơn nữ giải quần vợt các tay vợt xuất sắc 2025 ẢNH: VTF

Trong bối cảnh hàng loạt tay vợt hàng đầu Việt Nam chuyển sang chơi pickleball, Hoàng Thành Trung cũng thử sức với môn thể thao đang tạo sức hút lớn nhưng vẫn giữ đam mê với quần vợt. Anh còn đứng ra đăng cai giải quần vợt các tay vợt xuất sắc, hỗ trợ Liên đoàn Quần vợt Việt Nam gây dựng lại giải đấu sau 6 mùa không thể tổ chức một phần vì thiếu kinh phí. Với sự đồng hành của Hoàng Thành Trung cùng các đơn vị đồng hành, giải quần vợt các tay vợt xuất sắc năm nay có mức tiền thưởng khả quan với 120 triệu đồng cho danh hiệu vô địch đơn nam, 80 triệu đồng cho vô địch đơn nữ.