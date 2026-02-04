Công an TP.HCM đề xuất bố trí chỗ đỗ xe cho phụ huynh đưa đón con

Chiều 4.2, Công an TP.HCM phối hợp Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp tuyên truyền an toàn giao thông trong trường học giai đoạn 2022 - 2025.

Cần bố trí chỗ đỗ xe cho phụ huynh đưa đón con

Phát biểu tại hội nghị, đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết, sau sáp nhập, TP.HCM có 2,5 triệu học sinh với hơn 3.500 cơ sở giáo dục, là địa phương có học sinh đông nhất cả nước. Quy mô này tạo ra áp lực với công tác quản lý và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó giám đốc Công an TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Về mô hình "cổng trường an toàn giao thông", đại tá Dương cho rằng hiện nay còn tồn tại nhiều bất cập như phụ huynh đưa đón dừng đỗ xe lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, không đội mũ bảo hiểm cho học sinh, chở quá số người quy định; tình trạng buôn bán hàng rong không bảo đảm an toàn thực phẩm trước cổng trường.

"Cần rà soát, bố trí lại vị trí đỗ xe cho phụ huynh đưa đón học sinh, nhất là trong điều kiện mưa lớn, triều cường, ngập nước. Phòng CSGT chủ trì phối hợp với địa phương, Công an phường và ban giám hiệu để tổ chức giao thông hợp lý, bảo đảm an toàn", đại tá Nguyễn Đình Dương yêu cầu.

Đại tá Dương nhấn mạnh phải chấm dứt hoàn toàn tình trạng nhà trường giữ xe cho học sinh không đủ điều kiện điều khiển phương tiện. PC08 sẽ phối hợp công an địa phương kiểm tra, quy trách nhiệm cụ thể; đối với các bãi giữ xe tự phát của người dân, CSGT và công an địa phương sẽ xử lý nghiêm.

Phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết hiện nhiều phụ huynh đón con đỗ xe lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trong công tác xử lý vi phạm, Công an TP.HCM sẽ tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông đối với học sinh, sinh viên; xử lý những trường hợp vi phạm gây tai nạn cho các em.

Bên cạnh đó, đại tá Nguyễn Đình Dương đề nghị CSGT xử lý nghiêm hành vi phụ huynh giao xe cho con chưa đủ điều kiện; xử lý tình trạng tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng, nhất là vào dịp hè và tết, khi học sinh, sinh viên nghỉ học.

Nhiều vụ tai nạn thương tâm liên quan học sinh

Năm 2025, TP.HCM xảy ra 652 vụ tai nạn liên quan lứa tuổi học sinh, làm chết 138 người, bị thương 380 người. So với cùng kỳ tăng 111 vụ, giảm 12 người chết và tăng 22 người bị thương.

Đại tá Nguyễn Đình Dương chia sẻ, có những trường hợp hết sức thương tâm, như vụ tai nạn xảy ra với hai mẹ con từ Tây Ninh xuống Hóc Môn tìm nhà trọ để con chuẩn bị nhập học. Do không quen hệ thống tín hiệu giao thông tại TP.HCM, nghĩ rằng đèn xanh là được rẽ trái, trong khi tại giao lộ đó là đèn 3 pha, phương tiện đi thẳng được phép lưu thông nhưng rẽ trái vẫn là đèn đỏ, dẫn đến tai nạn khiến cả hai mẹ con tử vong.

Đại diện Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM, Ban giám hiệu các trường và Công an TP.HCM tại hội nghị ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Nạn nhân là một học sinh vừa tròn 18 tuổi, chuẩn bị bước vào giảng đường đại học. Ngoài ra còn nhiều vụ tai nạn thương tâm khác liên quan lứa tuổi học sinh, sinh viên.

Phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết sau sáp nhập, đặc điểm giao thông giữa các khu vực rất khác nhau, do đó học sinh, sinh viên từ các địa phương về TP cần được trang bị kiến thức để thích nghi.

Ông đề nghị Phòng CSGT phối hợp Sở Giáo dục - Đào tạo các tỉnh, thành có sinh viên lên TP học tập để tổ chức tuyên truyền, trang bị kỹ năng tham gia giao thông.

Đại tá Dương cũng nêu thực trạng nhiều gia đình do điều kiện kinh tế - xã hội phát triển, không có thời gian đưa đón con đi học nên mua xe dưới 50 cm3 cho các em tự điều khiển khi chưa đủ điều kiện, chưa có kinh nghiệm và chưa nắm chắc pháp luật giao thông, dẫn đến vi phạm và nguy cơ tai nạn.

Tại hội nghị, Công an TP.HCM và Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM đã ký kế hoạch phối hợp tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh, học viên THPT và cơ sở giáo dục nghề nghiệp ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Từ thực tế này, Phó giám đốc Công an TP.HCM đề xuất giải pháp ngay từ đầu cấp 3, học sinh và phụ huynh phải ký cam kết không điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện.

Về tuyên truyền, Phó giám đốc Công an TP.HCM đề nghị PC08 đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng tương tác, sử dụng tiểu phẩm, phim ngắn phù hợp từng lứa tuổi; đồng thời rà soát, điều chỉnh tổ chức giao thông tại các trường học, ký túc xá.

Lực lượng CSGT cũng phối hợp Sở Giáo dục - Đào tạo xây dựng giáo án để giáo viên lồng ghép tuyên truyền trong các hoạt động ngoại khóa.