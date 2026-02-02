CSGT TP.HCM tịch thu xe của nam thanh niên quay clip 'bốc đầu' quảng cáo tiệm sửa xe

Ngày 2.2, Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM đã mời nam thanh niên điều khiển xe máy "bốc đầu" trong hẻm, quay clip đăng lên TikTok để quảng cáo tiệm sửa xe đến làm việc.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip từ các tài khoản TikTok "Duy Tay Ga" và "Nồi Tay Ga Gò Vấp 2", ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe máy chỉ bằng 1 bánh trong hẻm ở khu dân cư. Hành vi này bị đánh giá là nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người đi đường.

CSGT mời nam thanh niên "bốc đầu" xe máy đến làm việc ẢNH: PC08

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT Hàng Xanh phối hợp Công an phường Thông Tây Hội tiến hành xác minh, làm rõ.

Tại cơ quan công an, người này thừa nhận đã điều khiển xe máy biển số 61KA-041.xx "bốc đầu", không đội mũ bảo hiểm, nhờ người khác quay lại rồi đăng lên TikTok nhằm quảng bá cho tiệm sửa xe.

Đội CSGT Hàng Xanh đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các lỗi: chạy xe bằng một bánh đối với xe 2 bánh và không đội mũ bảo hiểm.

Với các hành vi trên, người vi phạm bị tịch thu xe, tước giấy phép lái xe 23 tháng và phạt tiền 500.000 đồng.

Nam thanh niên quay clip "bốc đầu" xe đăng lên mạng xã hội để quảng cáo tiệm sửa xe ẢNH CẮT TỪ CLIP

Theo CSGT, "bốc đầu" xe là hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng cho chính người điều khiển phương tiện cũng như những người xung quanh.

Không chỉ dừng lại ở đó, việc cố tình quay clip, chỉnh sửa và đăng tải công khai trên mạng xã hội còn thể hiện sự coi thường pháp luật, tác động tiêu cực đến nhận thức của người xem, nhất là thanh thiếu niên.

Quá trình xử lý thể hiện tinh thần kiên quyết, kịp thời của các cơ quan chức năng trong việc đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đồng thời khẳng định rằng không gian mạng không phải là nơi "ngoài vòng pháp luật".

Việc chấp hành các quy định của pháp luật không chỉ là nghĩa vụ mà còn là thước đo của văn hóa và ý thức công dân. CSGT khuyến cáo, người dân không quay clip, không đăng tải, không cổ súy cho các hành động vi phạm pháp luật lên trang mạng xã hội.