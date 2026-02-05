Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất giáp tết: Kẹt xe 'ngộp thở' đường Cộng Hòa, Trường Chinh

Vũ Phượng - Nhật Thịnh
05/02/2026 14:21 GMT+7

Giáp tết, các tuyến đường cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất liên tục kẹt xe, dòng phương tiện ken đặc trên đường Cộng Hòa, Trường Chinh, nhiều người mệt mỏi vì di chuyển chậm, ùn ứ kéo dài.

Những ngày cuối năm, đường phố TP.HCM đông nghẹt, nhiều tuyến đường "ngộp thở" vì người và xe cùng chen chân. Trên các tuyến cửa ngõ vào sân bay Tân Sơn Nhất vốn đã đông đúc xe cộ mỗi giờ cao điểm sáng, chiều nay càng thêm ngán ngẩm vì kẹt xe triền miên.

Cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất giáp tết: Kẹt xe 'ngộp thở' đường Cộng Hòa, Trường Chinh- Ảnh 1.

Người dân chen chân trên đường Cộng Hòa giờ tan tầm

ẢNH: NHẬT THỊNH

Ghi nhận giờ tan tầm trên đường Cộng Hòa, đoạn giao Hoàng Hoa Thám, dòng xe ken đặc kéo dài hàng trăm mét. Hàng nghìn xe máy tràn kín mặt đường, len lỏi giữa ô tô, xe buýt và xe tải, tạo nên một bức tranh giao thông ngột ngạt.

Nhiều người phải nhích từng chút một, có lúc mất cả chục phút mới đi được vài chục mét. Phía xa, đèn tín hiệu liên tục đổi màu nhưng dòng xe vẫn không thể qua khỏi giao lộ.

Cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất giáp tết: Kẹt xe 'ngộp thở' đường Cộng Hòa, Trường Chinh- Ảnh 2.

Không còn một khoảng trống trên đường

ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhiều người dân cho biết tình trạng kẹt xe ở khu vực này diễn ra gần như hằng ngày, đặc biệt vào khung giờ cao điểm sáng và chiều tối. Anh Minh (ở xã Bà Điểm) than thở: "Để tránh kẹt xe mỗi ngày tôi phải đi làm sớm và về trễ hơn giờ hành chính. Nhưng giao lộ Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám lúc nào cũng đông, nhất là khi có xe buýt dừng lại là kẹt cứng. Tôi có về trễ hơn thì vẫn kẹt xe như thường".

Trong khi đó, chị Minh Anh, nhân viên văn phòng ở phường Tân Sơn Nhất, chia sẻ: "Không chỉ giờ cao điểm, có hôm tầm 10 - 11 giờ trưa vẫn kẹt. Đường nhỏ mà xe thì quá nhiều, nhìn xe mà muốn rối loạn tiền đình".

Cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất giáp tết: Kẹt xe 'ngộp thở' đường Cộng Hòa, Trường Chinh- Ảnh 3.

Xe máy, ô tô cùng len lỏi trên đường Cộng Hòa

ẢNH: NHẬT THỊNH

Ghi nhận chiều cùng ngày trên đường Trường Chinh, đoạn giao Tân Kỳ Tân Quý, dòng phương tiện đông nghẹt, các làn xe gần như kín đặc, nhích từng chút một.

Hàng trăm xe máy, ô tô nối đuôi kéo dài. Nhiều người cho biết dù không phải giờ cao điểm, nhưng đoạn Trường Chinh - Tân Kỳ Tân Quý vẫn thường xuyên ùn ứ, việc di chuyển trở nên mệt mỏi và căng thẳng.

Cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất giáp tết: Kẹt xe 'ngộp thở' đường Cộng Hòa, Trường Chinh- Ảnh 4.
Cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất giáp tết: Kẹt xe 'ngộp thở' đường Cộng Hòa, Trường Chinh- Ảnh 5.
Cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất giáp tết: Kẹt xe 'ngộp thở' đường Cộng Hòa, Trường Chinh- Ảnh 6.

Giao lộ Trường Chinh - Tân Kỳ Tân Quý đông nghẹt giờ tan tầm

ẢNH: NHẬT THỊNH

Vì sao cửa ngõ Tân Sơn Nhất xe đông đột biến?

Lãnh đạo Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết, những ngày giáp tết, nhu cầu mua sắm, đi lại tăng mạnh nên lưu lượng phương tiện trên đường đông đúc hơn so với ngày thường.

Theo tìm hiểu, tại các tuyến đường quanh sân bay Tân Sơn Nhất, lượng khách ra vào sân bay cùng lượng lớn người đưa đón khiến giao thông quá tải.

Cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất giáp tết: Kẹt xe 'ngộp thở' đường Cộng Hòa, Trường Chinh- Ảnh 7.

Người dân mệt mỏi di chuyển qua các cung đường kẹt xe

ẢNH: NHẬT THỊNH

Để điều tiết giao thông, Đội CSGT Tân Sơn Nhất đã bố trí lực lượng xuyên suốt từ 6 giờ sáng đến 22 giờ đêm. Tại tất cả các nút giao trọng điểm quanh sân bay đều có cán bộ, chiến sĩ túc trực điều tiết, kết hợp các tổ tuần tra, kiểm soát cơ động trên tuyến để kịp thời xử lý những tình huống phát sinh như va chạm, ùn ứ cục bộ.

Khi có sự cố, tổ cơ động được điều đến ngay để giải tỏa nhanh, hạn chế kéo dài dòng xe.

Với nhu cầu đi lại của người dân ở các nhà ga T1 và T3, dự kiến tình hình quá tải tại các tuyến đường ra vào sân bay còn kéo dài đến hết 29 tháng chạp.

Để hạn chế ùn ứ, CSGT cũng xử lý nghiêm các trường hợp dừng, đỗ sai quy định gây cản trở lưu thông.

Cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất giáp tết: Kẹt xe 'ngộp thở' đường Cộng Hòa, Trường Chinh- Ảnh 8.

Những ngày giáp tết, nhiều tuyến đường quanh sân bay còn kẹt xe vào buổi trưa

ẢNH: NHẬT THỊNH

Hiện tuyến Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám dù đã được chia sẻ áp lực sau khi đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa (C12) đưa vào khai thác, nhưng do hạ tầng còn hạn chế, trong khi lượng phương tiện quá lớn nên tình trạng đông đúc vẫn xảy ra thường xuyên.

Việc điều chỉnh đèn tín hiệu, phân luồng từ các hướng Trường Chinh, Cộng Hòa được thực hiện linh hoạt để giảm áp lực cho từng trục, nhất là trong bối cảnh tuyến Trường Chinh đang thi công metro số 2.

Cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất giáp tết: Kẹt xe 'ngộp thở' đường Cộng Hòa, Trường Chinh- Ảnh 9.
Cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất giáp tết: Kẹt xe 'ngộp thở' đường Cộng Hòa, Trường Chinh- Ảnh 10.
Cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất giáp tết: Kẹt xe 'ngộp thở' đường Cộng Hòa, Trường Chinh- Ảnh 11.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân nên theo dõi tình hình và chọn tuyến đường thay thế để tránh kẹt xe

ẢNH: NHẬT THỊNH

Khung giờ ùn ứ nhiều nhất vẫn rơi vào buổi sáng và chiều tối, trưa có giảm nhưng không đáng kể. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân nên chủ động sắp xếp thời gian di chuyển hợp lý, ưu tiên đi sớm, theo dõi tình hình giao thông và lựa chọn các tuyến đường thay thế để hạn chế kẹt xe trong cao điểm giáp tết.

Tin liên quan

Giáp Tết Bính Ngọ, kẹt xe bủa vây các tuyến đường TP.HCM từ sáng tới tối mịt

Giáp Tết Bính Ngọ, kẹt xe bủa vây các tuyến đường TP.HCM từ sáng tới tối mịt

Những ngày giáp Tết Bính Ngọ, tình trạng kẹt xe ở TP.HCM diễn ra trên nhiều tuyến đường từ sáng tới tối mịt, khiến người dân, tài xế và shipper mệt mỏi khi di chuyển.

Tra cứu phạt nguội, bằng lái xe, kẹt xe, ngập nước... ở TP.HCM bằng cách này

Danh sách những tuyến đường có nguy cơ kẹt xe ở TP.HCM

Khám phá thêm chủ đề

Tân sơn nhất sân bay Tân Sơn Nhất kẹt xe kẹt xe TP.HCM ùn ứ giao thông tết bính ngọ CSGT CSGT Tân Sơn Nhất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận