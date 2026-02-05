Cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất giáp tết: Kẹt xe 'ngộp thở' đường Cộng Hòa, Trường Chinh

Những ngày cuối năm, đường phố TP.HCM đông nghẹt, nhiều tuyến đường "ngộp thở" vì người và xe cùng chen chân. Trên các tuyến cửa ngõ vào sân bay Tân Sơn Nhất vốn đã đông đúc xe cộ mỗi giờ cao điểm sáng, chiều nay càng thêm ngán ngẩm vì kẹt xe triền miên.

Người dân chen chân trên đường Cộng Hòa giờ tan tầm ẢNH: NHẬT THỊNH

Ghi nhận giờ tan tầm trên đường Cộng Hòa, đoạn giao Hoàng Hoa Thám, dòng xe ken đặc kéo dài hàng trăm mét. Hàng nghìn xe máy tràn kín mặt đường, len lỏi giữa ô tô, xe buýt và xe tải, tạo nên một bức tranh giao thông ngột ngạt.

Nhiều người phải nhích từng chút một, có lúc mất cả chục phút mới đi được vài chục mét. Phía xa, đèn tín hiệu liên tục đổi màu nhưng dòng xe vẫn không thể qua khỏi giao lộ.

Không còn một khoảng trống trên đường ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhiều người dân cho biết tình trạng kẹt xe ở khu vực này diễn ra gần như hằng ngày, đặc biệt vào khung giờ cao điểm sáng và chiều tối. Anh Minh (ở xã Bà Điểm) than thở: "Để tránh kẹt xe mỗi ngày tôi phải đi làm sớm và về trễ hơn giờ hành chính. Nhưng giao lộ Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám lúc nào cũng đông, nhất là khi có xe buýt dừng lại là kẹt cứng. Tôi có về trễ hơn thì vẫn kẹt xe như thường".

Trong khi đó, chị Minh Anh, nhân viên văn phòng ở phường Tân Sơn Nhất, chia sẻ: "Không chỉ giờ cao điểm, có hôm tầm 10 - 11 giờ trưa vẫn kẹt. Đường nhỏ mà xe thì quá nhiều, nhìn xe mà muốn rối loạn tiền đình".

Xe máy, ô tô cùng len lỏi trên đường Cộng Hòa ẢNH: NHẬT THỊNH

Ghi nhận chiều cùng ngày trên đường Trường Chinh, đoạn giao Tân Kỳ Tân Quý, dòng phương tiện đông nghẹt, các làn xe gần như kín đặc, nhích từng chút một.

Hàng trăm xe máy, ô tô nối đuôi kéo dài. Nhiều người cho biết dù không phải giờ cao điểm, nhưng đoạn Trường Chinh - Tân Kỳ Tân Quý vẫn thường xuyên ùn ứ, việc di chuyển trở nên mệt mỏi và căng thẳng.

Giao lộ Trường Chinh - Tân Kỳ Tân Quý đông nghẹt giờ tan tầm ẢNH: NHẬT THỊNH

Vì sao cửa ngõ Tân Sơn Nhất xe đông đột biến?

Lãnh đạo Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết, những ngày giáp tết, nhu cầu mua sắm, đi lại tăng mạnh nên lưu lượng phương tiện trên đường đông đúc hơn so với ngày thường.

Theo tìm hiểu, tại các tuyến đường quanh sân bay Tân Sơn Nhất, lượng khách ra vào sân bay cùng lượng lớn người đưa đón khiến giao thông quá tải.

Người dân mệt mỏi di chuyển qua các cung đường kẹt xe ẢNH: NHẬT THỊNH

Để điều tiết giao thông, Đội CSGT Tân Sơn Nhất đã bố trí lực lượng xuyên suốt từ 6 giờ sáng đến 22 giờ đêm. Tại tất cả các nút giao trọng điểm quanh sân bay đều có cán bộ, chiến sĩ túc trực điều tiết, kết hợp các tổ tuần tra, kiểm soát cơ động trên tuyến để kịp thời xử lý những tình huống phát sinh như va chạm, ùn ứ cục bộ.

Khi có sự cố, tổ cơ động được điều đến ngay để giải tỏa nhanh, hạn chế kéo dài dòng xe.

Với nhu cầu đi lại của người dân ở các nhà ga T1 và T3, dự kiến tình hình quá tải tại các tuyến đường ra vào sân bay còn kéo dài đến hết 29 tháng chạp.

Để hạn chế ùn ứ, CSGT cũng xử lý nghiêm các trường hợp dừng, đỗ sai quy định gây cản trở lưu thông.

Những ngày giáp tết, nhiều tuyến đường quanh sân bay còn kẹt xe vào buổi trưa ẢNH: NHẬT THỊNH

Hiện tuyến Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám dù đã được chia sẻ áp lực sau khi đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa (C12) đưa vào khai thác, nhưng do hạ tầng còn hạn chế, trong khi lượng phương tiện quá lớn nên tình trạng đông đúc vẫn xảy ra thường xuyên.

Việc điều chỉnh đèn tín hiệu, phân luồng từ các hướng Trường Chinh, Cộng Hòa được thực hiện linh hoạt để giảm áp lực cho từng trục, nhất là trong bối cảnh tuyến Trường Chinh đang thi công metro số 2.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân nên theo dõi tình hình và chọn tuyến đường thay thế để tránh kẹt xe ẢNH: NHẬT THỊNH

Khung giờ ùn ứ nhiều nhất vẫn rơi vào buổi sáng và chiều tối, trưa có giảm nhưng không đáng kể. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân nên chủ động sắp xếp thời gian di chuyển hợp lý, ưu tiên đi sớm, theo dõi tình hình giao thông và lựa chọn các tuyến đường thay thế để hạn chế kẹt xe trong cao điểm giáp tết.