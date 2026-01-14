Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an TP.HCM: Camera AI sẽ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông

Vũ Phượng
Vũ Phượng
14/01/2026 15:02 GMT+7

Công an TP.HCM cho biết sẽ triển khai hệ thống camera AI kết nối dữ liệu dân cư, phục vụ quản lý nhà nước, phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2026 thực hiện Nghị quyết 57, Đề án 204 và Đề án 06 của Chính phủ do Thành ủy TP.HCM tổ chức ngày 14.1, đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó giám đốc Công an TP.HCM đã trình bày những nhiệm vụ trọng tâm năm 2026; trong đó có mục tiêu triển khai hệ thống camera AI kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Công an TP.HCM: Camera AI sẽ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông- Ảnh 1.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó giám đốc Công an TP.HCM

ẢNH: DIỆU MI

85% người dân TP.HCM có tài khoản định danh điện tử mức 2

Đại tá Nguyễn Đình Dương cho biết, thực hiện Đề án 06 từ năm 2022 đến nay, với vai trò là cơ quan thường trực, Công an TP.HCM đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và địa phương, tham mưu UBND TP.HCM ban hành kịp thời các kế hoạch triển khai theo từng năm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị.

Qua đó, TP.HCM tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu, dẫn dắt trong chuyển đổi số quốc gia và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Cụ thể, các nhóm dữ liệu cơ bản của công dân như cư trú, căn cước, hộ tịch, y tế, giáo dục, đất đai, tình trạng hôn nhân, bảo hiểm xã hội đã được hình thành, kết nối, làm sạch và sẵn sàng khai thác.

Các điều kiện nền tảng để phát triển công dân số từng bước được đảm bảo, trong đó tỷ lệ người dân có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đạt khoảng 85%. Nhiều tiện ích, ứng dụng của Đề án 06 đã được triển khai hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực về kinh tế - xã hội.

Công an TP.HCM: Camera AI sẽ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông- Ảnh 2.

85% người dân TP.HCM có tài khoản định danh điện tử mức 2

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Tuy nhiên, Phó giám đốc Công an TP.HCM đánh giá quá trình triển khai Đề án 06 vẫn còn một số khó khăn, hạn chế cần sớm khắc phục.

"Công tác làm sạch dữ liệu ở một số lĩnh vực còn triển khai riêng lẻ, thiếu liên thông, chồng chéo; nhiều cao điểm được tổ chức cùng thời điểm đã tạo áp lực lớn cho đội ngũ cán bộ, công chức và lực lượng công an cơ sở", đại tá Nguyễn Đình Dương nhận xét.

Bên cạnh đó, Phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết tỷ lệ người dân đăng ký chữ ký số công cộng còn thấp; công tác số hóa, nhất là số hóa dữ liệu lịch sử còn hạn chế; việc triển khai giải pháp xác thực sinh trắc học tại tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Camera AI sẽ bảo đảm an ninh trật tự

Đại tá Nguyễn Đình Dương nhấn mạnh, năm 2026 không chỉ là năm tiếp nối giai đoạn 2022 - 2025 mà là năm "tạo đột phá", đưa Đề án 06 và Nghị quyết 57 đi vào chiều sâu, thực chất. Trên cơ sở đó, Công an TP.HCM đề xuất 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, hoàn thiện hạ tầng số và dữ liệu số. Phó giám đốc Công an TP.HCM phân tích, để trở thành "thành phố thông minh", dữ liệu phải được kết nối với nhau để khai thác hiệu quả.

Công an TP.HCM: Camera AI sẽ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông- Ảnh 3.

Camera AI kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông

ẢNH: NHẬT THỊNH

Công an TP.HCM tiếp tục tham mưu triển khai hoàn thiện việc tạo lập dữ liệu dùng chung của thành phố dựa cơ sở dữ liệu dân cư làm dữ liệu gốc, từng bước hình thành các bộ dữ liệu có độ chính xác cao, phục vụ sàn dữ liệu TP.HCM, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; triển khai các đề án bản sao số, bản đồ số gắn với bảo đảm an ninh trật tự và quản lý nhà nước.

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách pháp lý, trong đó đề xuất các chính sách miễn, giảm phí, lệ phí khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến; cắt giảm thủ tục hành chính có thể thay thế bằng dữ liệu.

Thứ ba, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, sớm đưa trung tâm giám sát an ninh mạng (SOC) vào vận hành, bảo vệ an toàn dữ liệu của người dân, doanh nghiệp trước các nguy cơ tấn công mạng.

Thứ tư, huy động nguồn lực toàn dân tham gia chuyển đổi số, triển khai đồng bộ 4 trụ cột phát triển công dân số gồm: danh tính số, phương tiện số, tài khoản số và kỹ năng số; đẩy mạnh phong trào "Bình dân học vụ số" gắn với quyền lợi và trách nhiệm của người dân trong môi trường số.

Thứ năm, nhân rộng các mô hình, tiện ích của Đề án 06 như "Trạm công dân số", ứng dụng sinh trắc học tại metro Bến Thành - Suối Tiên. "Hệ thống camera AI kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và thực hiện mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy đến năm 2030", đại tá Nguyễn Đình Dương nhấn mạnh.


Công An TP.HCM camera AI An toàn giao thông an ninh trật tự Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Nguyễn Đình dương TP.HCM
