Ông Trần Lưu Quang: Phát triển khoa học công nghệ, con đường ngắn nhất tới tương lai

Sáng 14.1, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2026 thực hiện Nghị quyết 57, Đề án 204 và Đề án 06.

Hội nghị có sự tham dự của hơn 5.000 đại biểu tại 169 điểm cầu, với sự chủ trì của ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu khai mạc ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết hội nghị có ý nghĩa quan trọng và sẽ tập trung thảo luận về 2 nhóm việc.

Nhóm việc đầu tiên là chuyển đổi số. Đây là công cụ giúp bộ máy hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hơn và đang được triển khai mạnh mẽ ở các cấp, từ trung ương đến địa phương.

Thứ hai là phát triển khoa học công nghệ. Đây được xem là con đường ngắn nhất để đi tới tương lai tươi sáng.

Bí thư Trần Lưu Quang nhận xét, hội nghị được tổ chức theo hình thức mới vì tổng kết 3 nội dung cùng lúc. Trong đó, Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Đề án 204 là đề án chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng và Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng nhìn lại công tác năm qua để xem vướng ở đâu. Ông Trần Lưu Quang lưu ý, nếu trong năm 2026, TP.HCM không gỡ vướng được những khuyết điểm năm 2025 thì sẽ chậm chân so với trung ương và các địa phương khác, chậm hơn so với xu thế phát triển của thế giới.

Nhiều điểm sáng về chuyển đổi số

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Được, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 57, Đề án 204 và Đề án 06.

Về Nghị quyết 57, ông Nguyễn Văn Được khẳng định TP.HCM xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nền tảng chiến lược.

Trong năm 2025, TP.HCM đã hoàn thành 100% nhiệm vụ Trung ương giao; nhiều chỉ số vượt yêu cầu như cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính đạt 36,36%, công bố 100% thủ tục không phụ thuộc địa giới hành chính.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được báo cáo tổng kết tại hội nghị ẢNH: VŨ PHƯỢNG

TP.HCM vào top 110 hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động nhất thế giới, xếp thứ 2 cả nước, thu hút gần 1,8 tỉ USD FDI khoa học - công nghệ, triển khai hiệu quả các mô hình đô thị số, y tế thông minh, an ninh số.

Tuy nhiên, TP.HCM vẫn gặp khó khăn do một số văn bản hướng dẫn chậm ban hành, hệ thống công nghệ chưa đồng bộ sau sáp nhập, kết nối dữ liệu chuyên ngành còn hạn chế và thiếu nhân lực chuyển đổi số ở cấp cơ sở.

Về Đề án 204, Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết năm 2025, công tác chuyển đổi số trong Đảng đã đạt được những kết quả tích cực, đánh dấu bước ngoặt lớn trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 204 của Ban Bí thư.

Thành phố đã đạt nhiều kết quả trong lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số khi kiện toàn Ban Chỉ đạo thống nhất đầu mối, tổ chức hội nghị quán triệt quy mô lớn, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị.

Bên cạnh kết quả đạt được, TP.HCM còn khó khăn về thiết bị, hạ tầng cũ, ứng dụng phân tán và thiếu nhân lực công nghệ thông tin cơ sở; vì vậy đã tăng cường đào tạo và dự kiến bố trí nguồn kinh phí lớn để đầu tư đồng bộ trong thời gian tới.

Về Đề án 06, TP.HCM là đơn vị tiên phong đóng cổng dịch vụ công thành phố (từ ngày 18.6.2025) để hợp nhất hoàn toàn sang cổng dịch vụ công quốc gia từ ngày 19.6.2025. TP.HCM được Bộ Công an lựa chọn là đơn vị đầu tiên thí điểm 5 dịch vụ công thiết yếu và đồng bộ dữ liệu dùng chung về trung tâm dữ liệu quốc gia. TP.HCM đã hoàn thành số hóa 4 loại sổ hộ tịch với hơn 15,3 triệu dữ liệu.

Hội nghị tổng kết 3 nội dung có sự liên quan mật thiết cùng lúc có ý nghĩa quan trọng ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Dù vậy, trong quá trình triển khai, TP.HCM vẫn gặp một số vướng mắc ở nhiều lĩnh vực: ngành thuế khó khăn do sáp nhập chi cục và thiếu nhân sự kinh nghiệm; lĩnh vực công an còn lỗi kỹ thuật trong truyền dữ liệu giấy phép lái xe và cập nhật trạng thái xử phạt trực tuyến; hạ tầng và các mô hình điểm như camera AI, định danh số nhà cần kinh phí lớn và chưa thống nhất nguồn vốn.

TP.HCM đặt mục tiêu thành trung tâm công nghiệp công nghệ số và AI

Trong phần phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2026, tạo nền tảng cho giai đoạn 2026 - 2030, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết, về Nghị quyết 57, TP.HCM xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực phát triển chủ đạo, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Hội nghị sẽ tập trung bàn về chuyển đổi số và khoa học công nghệ ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Thành phố sẽ đẩy mạnh hợp tác công - tư và các chính sách thử nghiệm để trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ số và AI.

TP.HCM tập trung phát triển các ngành mũi nhọn như bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, hoàn thiện hạ tầng dữ liệu và đô thị thông minh. Phấn đấu hoàn thành việc số hóa hồ sơ thực chất và nâng cao năng lực của đội ngũ nhân lực công nghệ cao.

Với Đề án 204, Chủ tịch UBND TP.HCM thông tin, thành phố sẽ đầu tư hạ tầng, bảo đảm an toàn thông tin, triển khai các nền tảng, ứng dụng dùng chung, đẩy mạnh số hóa và phát triển dữ liệu số, đồng thời chú trọng đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, nhất là cấp cơ sở.

Còn với Đề án 06, TP.HCM sẽ thúc đẩy phong trào "Bình dân học vụ số", nhân rộng các mô hình tiện ích, phát triển dịch vụ số hiện đại, song song với việc bảo đảm nguồn lực và đào tạo cán bộ để đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới.