Thời sự

TP.HCM: 15 ngày đêm làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên

Vũ Phượng
Vũ Phượng
20/11/2025 17:25 GMT+7

TP.HCM vừa phát động chiến dịch 15 ngày đêm làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên và quán triệt, hướng dẫn sử dụng 'Sổ tay đảng viên điện tử'.

Chiều 20.11, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số TP.HCM tổ chức hội nghị phát động chiến dịch 15 ngày đêm làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên trên cơ sở dữ liệu đảng viên và quán triệt, hướng dẫn sử dụng "Sổ tay đảng viên điện tử".

TP.HCM: 15 ngày đêm làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên- Ảnh 1.

Ông Đặng Quốc Toàn, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM phát biểu báo cáo kết quả thực hiện chuẩn hóa dữ liệu đảng viên 3.0

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Mở đầu hội nghị, ông Đặng Quốc Toàn, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy báo cáo kết quả thực hiện chuẩn hóa dữ liệu đảng viên 3.0 và triển khai thực hiện sử dụng "Sổ tay đảng viên điện tử" tại TP.HCM.

Theo đó, đến ngày 31.8.2025, toàn Đảng bộ TP.HCM đã có 350.459/365.911 đảng viên đang sinh hoạt được cập nhật căn cước công dân trên phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0, đạt tỷ lệ 95,78% (172 đơn vị đạt 100% và đến ngày 9.10.2025 đã hoàn thành 100%).

Về ứng dụng "Sổ tay đảng viên điện tử" đến nay đã có 95/173 đơn vị đạt trên 50% số lượng đảng viên cài đặt, đăng nhập được phần mềm, trong đó có 36 đơn vị đạt 80% số lượng đảng viên truy cập phần mềm, hiện các đơn vị còn lại tiếp tục thực hiện.

TP.HCM: 15 ngày đêm làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên- Ảnh 2.

Phó bí thư Thành ủy, Phó trưởng ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số TP.HCM Đặng Minh Thông phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tại hội nghị, ông Đặng Minh Thông, Phó bí thư Thành ủy, Phó trưởng ban Chỉ đạo cho biết, bước đầu TP.HCM đạt được những kết quả quan trọng, đảm bảo lộ trình chuyển đổi số trong các cơ quan đảng nói riêng và cả hệ thống chính trị nói chung.

Ông Thông nhấn mạnh, dữ liệu số chính là nguồn lực, tài sản chiến lược, được ví như "mạch máu" trong cơ thể con người. Trong đó, cơ sở dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên được xem như là "động mạch chủ".

Do đó, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo luôn xác định việc thu thập, tạo lập, chỉnh lý dữ liệu là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định thành công của việc chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng.

Dữ liệu số phải đáp ứng yêu cầu "đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung", nếu dữ liệu không đầy đủ, không chính xác, không được chuẩn hóa, không đáp ứng thì mọi nền tảng, ứng dụng hay quy trình số đều không thể phát huy hiệu quả, thậm chí công cuộc chuyển đổi số sẽ không thành công.

TP.HCM: 15 ngày đêm làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên- Ảnh 3.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu đến ngày 3.12, 100% các chi bộ trong toàn TP.HCM thực hiện sinh hoạt chi bộ thường kỳ trên phần mềm "Sổ tay đảng viên"

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông yêu cầu đến ngày 27.11, 100% các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành việc rà soát, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên, bảo đảm dữ liệu chính xác, đầy đủ, thống nhất, gửi về Ban Tổ chức Thành ủy.

Đến ngày 30.11, Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM phối hợp Văn phòng Thành ủy TP.HCM hoàn tất việc tổng hợp dữ liệu và gửi cho Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu để đồng bộ với phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử".

Đến ngày 3.12, 100% chi bộ trong toàn TP.HCM thực hiện sinh hoạt chi bộ thường kỳ trên phần mềm "Sổ tay đảng viên", bước đầu hình thành thói quen tác nghiệp số trong sinh hoạt đảng.

