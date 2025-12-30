Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Thành ủy TP.HCM quy định số lượng cấp phó tại các sở, ngành

Vũ Phượng
Vũ Phượng
30/12/2025 12:09 GMT+7

Thành ủy TP.HCM vừa có kết luận của Ban Thường vụ về khung số lượng cấp phó các sở, ngành thuộc UBND TP.HCM.

Ngày 30.12, theo nguồn tin Thanh Niên, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa ban hành kết luận về khung số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.HCM, sau khi xem xét tờ trình của Ban Tổ chức Thành ủy.

Theo kết luận, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM thống nhất quy định cụ thể số lượng cấp phó tối đa đối với từng cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.HCM, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quy mô quản lý và yêu cầu thực tiễn của từng lĩnh vực.

Thành ủy TP.HCM quy định số lượng cấp phó tại các sở, ngành- Ảnh 1.

Ban Thường vụ Thành ủy vừa có kết luận về khung số lượng cấp phó các sở, ngành thuộc UBND TP.HCM

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Cụ thể, Văn phòng UBND TP.HCM được bố trí tối đa 10 cấp phó. Một số sở có phạm vi quản lý lớn, khối lượng công việc cao như: Tài chính, Nông nghiệp - Môi trường, Xây dựng, Nội vụ được bố trí tối đa 8 cấp phó.

Nhóm các sở, cơ quan quản lý lĩnh vực xã hội, dịch vụ công thiết yếu gồm: Giáo dục - Đào tạo, Y tế, Văn hóa - Thể thao, Thanh tra TP.HCM được bố trí tối đa 6 cấp phó.

Đối với các sở chuyên ngành có quy mô gọn: Tư pháp, Công thương, Khoa học - Công nghệ được bố trí tối đa 5 cấp phó. Các sở, ban: Quy hoạch - Kiến trúc, Du lịch, Dân tộc - Tôn giáo được bố trí tối đa 3 cấp phó. Riêng Sở An toàn thực phẩm được bố trí tối đa 2 cấp phó.

Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.HCM lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện kết luận này; đồng thời phối hợp Ban Tổ chức Thành ủy rà soát, xây dựng lộ trình giảm số lượng cấp phó tại các cơ quan hiện có số lượng vượt khung quy định.

Việc sắp xếp, điều chỉnh số lượng cấp phó phải bảo đảm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, không làm gián đoạn hoạt động của cơ quan, đơn vị, phấn đấu hoàn thành việc rà soát, sắp xếp trong năm 2026.

Trường hợp trong quá trình thực hiện, cơ quan có bổ sung chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu điều chỉnh số lượng cấp phó để đáp ứng yêu cầu công việc, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.HCM phối hợp Ban Tổ chức Thành ủy và các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá cụ thể, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định theo quy định.

Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy được xem là bước cụ thể hóa chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.HCM, đồng thời tạo cơ sở thống nhất trong công tác quản lý, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý thời gian tới.

