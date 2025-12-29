TP.HCM kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Ngày 29.12, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã ký quyết định kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP.HCM (gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

Theo quyết định, Ban Chỉ đạo gồm 1 trưởng ban, 5 phó trưởng ban và 11 ủy viên.

Ban Chỉ đạo do ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng ban.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang vừa ký quyết định kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Các Phó trưởng ban gồm: ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; ông Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; ông Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP.HCM.

Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo là Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM. Hiện chức danh này do ông Trần Văn Tuấn đảm nhiệm. Trước đó, trưa cùng ngày, Ban Thường vụ Thành ủy đã công bố quyết định điều động, phân công và bổ nhiệm ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM, giữ chức Trưởng ban Nội chính Thành ủy.

Phiên họp thứ 12 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP.HCM diễn ra chiều 29.12 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Cũng trong ngày 29.12, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định điều động, phân công và chỉ định bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Bến Cát, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngay trong chiều cùng ngày, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã chủ trì phiên họp lần thứ 12 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP.HCM, với sự tham dự của các phó trưởng ban và các ủy viên Ban Chỉ đạo.