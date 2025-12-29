Thành ủy TP.HCM điều động 3 ủy viên thường vụ làm bí thư phường

Ngày 29.12, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM, chủ trì và trao các quyết định.

Tại buổi lễ, bà Thái Thị Bích Liên, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy, đã công bố các quyết định liên quan đến công tác cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy về phân công các ủy viên Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao quyết định cán bộ ẢNH: DIỆU MI

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Văn Minh (Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Lái Thiêu, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Chí Trung (Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Bình Dương, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Điều động, phân công, chỉ định bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng (Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Bến Cát, nhiệm kỳ 2025 - 2030.



Điều động, phân công, bổ nhiệm ông Trần Văn Tuấn (Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM) giữ chức Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã xem xét thận trọng trên nhiều mặt, trong đó có xét về năng lực cán bộ, điều kiện thực tiễn và triển vọng của cán bộ.



Ông Trần Lưu Quang chia sẻ, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đặt niềm tin và kỳ vọng vào các nhân sự với quyết định bố trí lần này.

Bí thư Thành ủy TP.HCM bày tỏ tin tưởng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cán bộ ở đơn vị mới sẽ mang lại kết quả công tác tốt hơn, đóng góp rất quan trọng vào kết quả của Đảng bộ TP.HCM.

Thay mặt các cán bộ nhận nhiệm vụ phát biểu, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM Trần Văn Tuấn cam kết, quyết tâm xây dựng tổ chức đoàn kết, thống nhất, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng TP.HCM ngày càng phát triển, vững mạnh.