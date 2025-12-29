Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thành ủy TP.HCM điều động 3 ủy viên thường vụ làm bí thư phường

Vũ Phượng
Vũ Phượng
29/12/2025 15:07 GMT+7

Ngày 29.12, Thành ủy TP.HCM điều động 3 ủy viên thường vụ làm bí thư các phường Bến Cát, Lái Thiêu và Bình Dương.

Ngày 29.12, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM, chủ trì và trao các quyết định.

Tại buổi lễ, bà Thái Thị Bích Liên, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy, đã công bố các quyết định liên quan đến công tác cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy về phân công các ủy viên Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thành ủy TP.HCM điều động 3 ủy viên thường vụ làm bí thư phường - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao quyết định cán bộ

ẢNH: DIỆU MI

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Văn Minh (Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Lái Thiêu, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Chí Trung (Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Bình Dương, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Điều động, phân công, chỉ định bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng (Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Bến Cát, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Điều động, phân công, bổ nhiệm ông Trần Văn Tuấn (Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM) giữ chức Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã xem xét thận trọng trên nhiều mặt, trong đó có xét về năng lực cán bộ, điều kiện thực tiễn và triển vọng của cán bộ.

Ông Trần Lưu Quang chia sẻ, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đặt niềm tin và kỳ vọng vào các nhân sự với quyết định bố trí lần này.

Bí thư Thành ủy TP.HCM bày tỏ tin tưởng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cán bộ ở đơn vị mới sẽ mang lại kết quả công tác tốt hơn, đóng góp rất quan trọng vào kết quả của Đảng bộ TP.HCM.

Thay mặt các cán bộ nhận nhiệm vụ phát biểu, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM Trần Văn Tuấn cam kết, quyết tâm xây dựng tổ chức đoàn kết, thống nhất, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng TP.HCM ngày càng phát triển, vững mạnh.

Tin liên quan

Bí thư Trần Lưu Quang: Làm công tác cán bộ phải tử tế, công tâm

Bí thư Trần Lưu Quang: Làm công tác cán bộ phải tử tế, công tâm

Bí thư Trần Lưu Quang chia sẻ, làm công tác cán bộ phải là người tử tế, công tâm, phải vì lợi ích chung, bố trí đúng người để đội hình mạnh hơn.

Khám phá thêm chủ đề

Thành Ủy TP.HCM Trần Lưu Quang bí thư phường trao quyết định cán bộ nhân sự TP.HCM TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận