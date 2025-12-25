Bí thư Trần Lưu Quang: Làm công tác cán bộ phải tử tế, công tâm

Chiều 25.12, Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2026. Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.



Theo ông Trần Lưu Quang, năm 2025 là một năm có nhiều sự kiện lớn, quan trọng, khối lượng công việc rất lớn. Trong đó nổi bật là "cuộc cách mạng" về thay đổi phương thức quản trị thông qua sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị.

Bí thư Thành ủy TP.HCM ghi nhận áp lực lớn của công tác tổ chức khi phải sắp xếp lại "đội hình mới", giải quyết chính sách cho khoảng 7.000 người và triển khai chuyển đổi số trong điều kiện còn nhiều khó khăn.

Bí thư Trần Lưu Quang chỉ rõ những khó khăn, thách thức khi việc hợp nhất từ 3 địa phương (TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu thành TP.HCM) đòi hỏi các đơn vị phải nhanh chóng làm quen, phối hợp với nhau, trong khi khối lượng công việc lớn, buộc cán bộ phải am hiểu địa bàn, đặc điểm từng khu vực.

Cùng với đó, khối lượng đầu mối quản lý rất lớn với 173 đầu mối, trong điều kiện nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt như trưởng ban, phó ban thay đổi liên tục, khiến công tác phối hợp giữa người đã nắm việc với người mới tiếp cận dễ phát sinh vướng mắc.

"Trong bối cảnh nhiều như vậy, kết quả đạt được hôm nay là các đồng chí đã cố gắng, nỗ lực rất nhiều", Bí thư Thành ủy TP.HCM ghi nhận.

Bí thư Trần Lưu Quang cho rằng làm công tác cán bộ phải tử tế, công tâm ẢNH: DIỆU MI

Bên cạnh kết quả đạt được, Bí thư Thành ủy TP.HCM lưu ý một số tồn tại, hạn chế và chỉ đạo Ban Tổ chức Thành ủy tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu đảng viên, phải hoàn thành trong quý 1/2026. Ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh, nơi nào chưa xong thì người đứng đầu nơi đó phải chịu trách nhiệm.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu tập trung tham mưu tốt công tác nhân sự, phục vụ các cấp có thẩm quyền chuẩn bị tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông cũng yêu cầu phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong bối cảnh yêu cầu ngày càng cao, việc nhiều, có nhiều việc khó, người ít.

Bố trí cán bộ để bộ máy mạnh hơn

Về công tác cán bộ, Bí thư Trần Lưu Quang bày tỏ, người làm công tác cán bộ phải giữ vững nguyên tắc, đồng thời linh hoạt, phù hợp điều kiện thực tiễn.

"Làm công tác cán bộ khó lắm. Đầu tiên các đồng chí phải là người tử tế, công tâm; làm với nguyên tắc là vì lợi ích chung, bố trí đồng chí đó vào chỗ nào là đội hình ở chỗ đó mạnh hơn", Bí thư Thành ủy TP.HCM nói.

Bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu cán bộ, đảng viên phải học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau ẢNH: DIỆU MI

Ông cũng kỳ vọng nhận được nhiều đề xuất về các cơ chế, thể chế riêng của thành phố để xử lý những việc đặc thù, đặc biệt, nhất là cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Ông bày tỏ mong muốn đội ngũ cán bộ, đảng viên học mọi lúc, mọi nơi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau và tận dụng công nghệ để trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.



Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng yêu cầu tham mưu phải thật tốt; không chỉ nắm chắc hồ sơ mà còn phải hiểu đúng năng lực thực chất, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và mong muốn của cán bộ, từ đó tham mưu bố trí phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.