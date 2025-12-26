Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Trình đề án sắp xếp các cơ quan báo chí TP.HCM trước ngày 31.12.2025

Vũ Phượng
Vũ Phượng
26/12/2025 14:14 GMT+7

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết yêu cầu Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy trình đề án sắp xếp các cơ quan báo chí TP.HCM trước ngày 31.12.2025.

Ngày 26.12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy thực hiện sắp xếp các cơ quan báo chí theo đúng định hướng, chỉ đạo của Trung ương và trình Ban Thường vụ Thành ủy trước ngày 31.12.2025.

Trình đề án sắp xếp các cơ quan báo chí TP.HCM trước ngày 31.12.2025 - Ảnh 1.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM

ẢNH: DIỆU MI

Bà Tuyết cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy rất quan tâm đến công tác sắp xếp này và đã triển khai các giải pháp có thể phát huy tốt nhất vai trò của các cơ quan báo chí TP.HCM.

Tuy nhiên, tới thời điểm hiện nay, TP.HCM phải thực hiện chỉ đạo của Trung ương đối với công tác sắp xếp, tinh gọn hệ thống cơ quan báo chí.

"Nhiệm vụ này, Ban Thường vụ đã giao cho Ban Tuyên giáo và Dân vận phối hợp các cơ quan báo chí thành phố nghiên cứu, đề xuất đề án sắp xếp các cơ quan báo chí TP.HCM để sau khi sắp xếp thì hoạt động của các cơ quan báo chí không bị ảnh hưởng, vẫn duy trì tốt các hoạt động", Phó bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết phân tích, quan điểm của Trung ương là sắp xếp tổ chức bộ máy xong thì cơ quan mới phải hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn. Như vậy, với các quy định hiện hành của pháp luật và định hướng của Trung ương thì cần sắp xếp, tổ chức để các cơ quan báo chí sau sắp xếp sáp nhập vẫn hoạt động được, vẫn phát huy được.

Cũng theo Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, sắp xếp các cơ quan báo chí TP.HCM là nhiệm vụ Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá khó nhưng vẫn phải làm.

Lãnh đạo Thành ủy yêu cầu Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy tập trung cho công tác này để đề án khi triển khai được sự đồng thuận cao, khi sắp xếp xong thì cơ quan báo, phát thanh truyền hình TP.HCM được thành lập sẽ hoạt động tốt, bảo đảm nhiệm vụ chính trị trên địa bàn TP.HCM, đáp ứng yêu cầu công tác trong giai đoạn mới.

Khám phá thêm chủ đề

sắp xếp các cơ quan báo chí TP.HCM Thành Ủy TP.HCM Ban tuyên giáo và dân vận tp.hcm TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
