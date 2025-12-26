Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM phải đi trước mở đường

Sáng 26.12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tham dự có bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cùng nguyên Thường trực Thành ủy, Tỉnh ủy, Trưởng ban qua các thời kỳ.

Hội nghị tổng kết của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM diễn ra sáng 26.12 ẢNH: DIỆU MI

Tuyên giáo, dân vận phải đi trước mở đường

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực trong năm qua của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy và yêu cầu tiếp tục phát huy, sáng tạo hơn, khắc phục hạn chế.

Theo bà Văn Thị Bạch Tuyết, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng như diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp... Trong điều kiện này, vai trò của tuyên giáo, dân vận quan trọng hơn, yêu cầu kết quả đạt được cao hơn.

Phó bí thư Thành ủy cho rằng, công tác tuyên giáo và dân vận cần tiếp tục phát huy vai trò "đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết". Thông qua tuyên truyền, vận động, cần giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân TP.HCM hiểu rõ chủ trương, tạo sự đồng thuận và cùng tham gia thực hiện, qua đó góp phần đạt kết quả tốt nhất trong phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM phát biểu chỉ đạo ẢNH: DIỆU MI

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, vận động cần được đổi mới theo hướng linh hoạt, đa dạng, chủ động định hướng thông tin, bám sát thực tiễn đời sống. Việc nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người dân, phát hiện sớm và tham mưu xử lý các vấn đề nhạy cảm là yêu cầu quan trọng nhằm giữ vững ổn định trên địa bàn thành phố.



Phó bí thư Thành ủy lưu ý các đơn vị cần triển khai hiệu quả Nghị quyết 57, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và khai thác mạng xã hội phục vụ công tác tuyên giáo, dân vận trong tình hình mới.

Đối với việc sắp xếp các cơ quan báo chí, bà Văn Thị Bạch Tuyết yêu cầu Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy thực hiện theo đúng định hướng, chỉ đạo của Trung ương và trình Ban Thường vụ Thành ủy trước ngày 31.12.2025. Mục tiêu đặt ra là bảo đảm hoạt động báo chí được duy trì ổn định, không bị gián đoạn, đồng thời phát huy tốt hơn vai trò sau sắp xếp, dù đây là nhiệm vụ khó và cần nhiều nỗ lực.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh việc xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận vững chuyên môn, bản lĩnh chính trị, kỹ năng số; sớm ổn định đội ngũ ở xã, phường, đặc khu sau sắp xếp. Đồng thời, tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, hỗ trợ lực lượng làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phóng viên báo chí và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Nâng cao chất lượng cán bộ tuyên giáo, dân vận

Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM cho biết, năm 2025, đội ngũ cán bộ tuyên giáo và dân vận 3 địa phương và TP.HCM sau hợp nhất đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật.

Tuy nhiên, ông Dương Anh Đức đánh giá, trong bối cảnh mới, công tác tuyên giáo và dân vận TP.HCM vẫn còn một số hạn chế như tham mưu đôi lúc chậm, chất lượng chưa cao; tuyên truyền chưa tận dụng hiệu quả công nghệ và đội ngũ báo cáo viên; việc nắm bắt tâm tư người dân chưa kịp thời; sắp xếp cơ quan báo chí còn chậm...

Ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM ẢNH: DIỆU MI

Theo ông Dương Anh Đức, năm 2026 với nhiều sự kiện chính trị quan trọng là cơ hội để ngành tuyên giáo, dân vận TP.HCM tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm.

Ông đề nghị các cấp ủy, ban tuyên giáo và dân vận cấp xã tập trung xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền gắn với chuyển đổi số; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ông Dương Anh Đức yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng gắn với chuyển đổi số; phát triển văn hóa, con người TP.HCM và lan tỏa các hoạt động kỷ niệm, lễ hội, sự kiện chính trị - xã hội.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy nhấn mạnh cần gắn phát triển kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội; đổi mới hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận đủ năng lực, kỹ năng số đáp ứng yêu cầu mới.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước ẢNH: DIỆU MI

Tại hội nghị, ông Phan Nguyễn Như Khuê, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước.

Lãnh đạo Thành ủy cũng trao Huân chương Lao động hạng ba và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của UBND TP.HCM cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.



