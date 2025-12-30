TP.HCM quyết liệt chống tham nhũng, xử lý dứt điểm dự án chậm tiến độ

Ngày 29.12, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP.HCM (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) tổ chức phiên họp thứ 12. Phiên họp do ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM, Trưởng ban Chỉ đạo, chủ trì.



Phiên họp 12 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP.HCM diễn ra chiều 29.12 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo đã đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong năm 2025, đồng thời xem xét hoạt động của ban trong thời gian qua. Các đại biểu cũng thảo luận phương hướng và một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong năm 2026.

Ban Chỉ đạo thống nhất rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ còn tồn đọng. Đây là những nội dung chưa hoàn thành theo chương trình công tác và chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo trong những tháng cuối năm 2025.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo nhấn mạnh yêu cầu thực hiện nghiêm các kết luận của Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương. Các kết luận này được nêu tại các phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương, các cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cũng như các kiến nghị của các đoàn kiểm tra thuộc Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Nội chính Trung ương.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chủ trì phiên họp ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ban Chỉ đạo yêu cầu sớm cụ thể hóa và triển khai hiệu quả 9 nhiệm vụ trọng tâm về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Các nhiệm vụ được xác định theo kết luận của Thường trực Ban Bí thư, Phó trưởng ban Chỉ đạo Trung ương tại hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành nội chính Đảng, cùng kết luận của Tổng Bí thư tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ XIII của Đảng.

Trong đó, công tác phòng ngừa lãng phí được xác định là nhiệm vụ cần ưu tiên. Ban Chỉ đạo nhấn mạnh yêu cầu chủ động ngăn chặn các hành vi vi phạm ngay từ sớm, không để các vi phạm nhỏ kéo dài, tích tụ thành sai phạm lớn.

Trước mắt, Ban Chỉ đạo đề nghị các đơn vị trên địa bàn TP.HCM tập trung rà soát các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, gây thất thoát, lãng phí lớn và có phương án giải quyết dứt điểm.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo sẽ xem xét đưa một số vụ việc, dự án điển hình về thất thoát, lãng phí vào diện theo dõi. Việc này nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa và răn đe.

Ban Chỉ đạo yêu cầu dứt điểm các dự án chậm tiến độ, gây thất thoát, lãng phí ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ban Chỉ đạo cũng lưu ý việc tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định và cơ chế phối hợp. Mục tiêu là nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo trong thời gian tới.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo yêu cầu quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn. Trong đó có công tác giám định, định giá tài sản và thu hồi tài sản. Các cơ quan chức năng được đề nghị đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc, nhất là những vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo.



Ngoài ra, Ban Chỉ đạo đề nghị tiếp tục triển khai Quy định số 116-QĐ/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch số 282-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Nội dung trọng tâm là định hướng thông tin, tuyên truyền, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thông qua đó, việc tuyên truyền được kỳ vọng tạo sự lan tỏa tích cực, củng cố sự đồng thuận và quyết tâm của toàn xã hội; từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, phòng ngừa vi phạm và khuyến khích sự tham gia của cán bộ, đảng viên và người dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.